【全球城市早餐指數】香港排74工時多長買到份早餐？標準早餐是..

一日之計在於晨，有打工仔認為享用一份優質的早餐，那天才有氣有力拼搏。 香港人吃一份「標準早餐」，要工作多少才賺到呢？ 至於世界其他地方，如果要消費一份「標準早餐」，哪裡的民眾負擔能力最輕及最重？

近日一份國際調查顯示，香港樓價平均每呎約1.64萬港元，平均房價高達約973萬港元，平均月租約2.18萬港元，貴絕全球，至於早餐價錢在世界排名中又是如何？

彭博（Bloomberg）公布2019「全球城市早餐指數」（Bloomberg Global City Breakfast Index），比較民眾負擔早餐的能力，調查以一份「標準早餐」，包括1杯牛奶（8安士）、1隻雞蛋、2片麵包和1份水果來定義，它所佔的日薪百分比及需要多少工作時間來獲取，各地排名基於自2018年12月Numbeo.com自我報告的市場價格為指標。

2019全球城市早餐指數調查，據全球4項廣泛食品來定義「標準早餐」，包括1杯牛奶（8安士）、1隻雞蛋、2片麵包和1份水果。（VCG）

營養貼士：

牛奶：屬高鈣食物，含有鎂、鋅以及其他礦物質等，增加膳食中的鈣來補充骨骼所需營養更有益。 雞蛋：含有DHA和卵磷脂等，有益健腦。蛋黃的各種營養成分比蛋白高，但有大量膽固醇，冠心病、高血壓及高血脂的患者，不能攝取過量。 麵包：有些市售的白方包鈉含量高，建議夾雜高鉀質的蔬果，加足夠的水分進食。每100克白方包，熱量264千卡、碳水化合物49克、脂肪3.2克、纖維2克。 水果：據衞生防護中心建議，每天進食最少兩份水果及三份蔬菜，以促進健康。

世界各地137個城市中，若以每日工作8小時來計算，有4個城市（當中3個是歐洲城市），只需不多於1%的每天收入及工作約5分鐘，就可以買得起一份標準早餐。亞洲地區方面，新加坡排名最高，早餐佔日薪比例是1.4%；香港排行74位食早餐佔日薪比例為2.36%，工作約11分鐘便買到一份「標準早餐」。綜合研究結果顯示，北美和歐洲民眾工作不夠10分鐘，就能賺到足夠的錢買一份早餐。

香港排行74位食早餐佔日薪比例為2.36%，工作約11分鐘便買到一份「標準早餐」。（資料圖片/余俊亮攝）

調查再次突顯全球各地貧富懸殊的差距，很多落後地區的民眾均面對糧食價格高昂和短缺問題。在南美、東歐、東南亞和非洲普遍辛苦得多，排名最後的是非洲國家加納阿克拉和尼日利亞拉各斯，早餐佔日薪超過25%，你猜猜要工時多長買到一份標準早餐？



按圖有答案及「2019全球城市早餐指數」各城市排名：

參考資料：bloomberg／星洲網

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