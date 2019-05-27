【舞茸營養】有助抗癌降血脂防血管硬化　1周見效！（附食譜）

食菇菌的好處非常多，我們較常吃的包括蘑菇、秀珍菇、金菇等，卻甚少聽見香港人吃舞茸。原來對日本人來說，舞茸堪稱「血管清道夫」，有助降低三酸甘油脂，而營養師亦大讚其功效，指它能有助抑制癌細胞生長！ 攝影：鄧穎琪

舞茸又名「灰樹花」，英文名源自日文"Maitake"，之所以稱之為「舞茸」，或許是因為其形態有如翩翩舞動的樣子。舞茸灰灰啡啡，狀似珊瑚，一般日式超市都有新鮮舞茸賣，記者買了包新潟縣產的舞茸，大約$25，拆開包裝時先嗅到一陣幽幽酒香，隨之而來的才是菌香。另外我又買了一包白舞茸，全白色的，形狀類近但較為細小，產地一樣，不過就賣$36一包，酒香不如前者濃烈。

日本相撲手食舞茸1周 三酸甘油脂激降

月前日本相撲手花田虎上亮相電視節目《梅沢富美男のズバッと聞きます！》，參加「一週間之舞茸挑戰」，實測食舞茸功效，結果1周內其三酸甘油脂從267mg/dL降至159mg/dL，足足相差40%，48歲的他終於將超標的三酸甘油脂值回復至其年齡層的正常水平！

有第66代橫綱資格的日本大相撲力士花田虎上月前現身日本電視節目，更實測以食舞茸降三酸甘油脂的成效。（網上圖片）

何謂三酸甘油脂呢？它又名中性脂肪，是血液脂肪的一種，當我們攝取的熱量超於身體所需時，其餘未被消耗的熱量就會轉化成三酸甘油脂，儲存於脂肪細胞。不同年齡人士的三酸甘油脂標準數值也會有所差異，其單位為「mg/dL（decilitre）」，即每分升有幾多毫克，請見下表：

年齡 標準值 20-25歲 120mg/dL 26-29歲 140mg/dL 30-39歲 150mg/dL 40-49歲 160mg/dL 50歲以上 190mg/dL

三酸甘油脂過多有可能會引起胰臟癌，而食舞茸是其中一種降低三酸甘油脂的方法。

舞茸的多醣體可降低三酸甘油脂

記者訪問了註冊營養師吳耀芬（Kathy），她解釋體內三酸甘油脂過高，可造成的後果，「三酸甘油脂過高，即血脂過高，會形成血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風的風險。」

Kathy指舞茸屬菇類，含有多醣體如Beta Glucan（β-葡聚糖），即水溶性纖維一種。她說：「不少研究發現β-葡聚糖有助降低血脂，特別是總膽固醇及壞膽固醇含量，因為β-葡聚糖有水溶性纖維的特性。水溶性纖維有助增加含膽固醇的膽汁酸排出體外及代謝膽固醇的酶，以減少腸道攝取食物中的膽固醇及脂肪。」

舞茸之所以能降低人體內的三酸甘油脂，全因它含有（β-葡聚糖）等多醣體。

舞茸可抗癌及預防糖尿病

Kathy說舞茸有助活化免疫細胞，如：巨噬細胞及自然殺手細胞，從而提升免疫力，亦有助抵抗基因致癌物，預防癌變。不過，她又提到目前未有實際建議每日攝取量，但就建議讀者可吃蘊含「多醣體」的食物，如：燕麥、大麥、海藻等，並維持均衡飲食。

根據2013年一份醫學期刊《Journal of Medical Food》資料，舞茸當中的D-Fraction有助防止乳癌，因為它能抑制癌細胞生長。曾有科學實驗證實，舞茸不但能抑制白老鼠體內的癌細胞生長，更可增加對抗腫瘤的細胞。

除此之外，2015年美國的一份醫學論文，亦提到舞茸可降低白老鼠當中的血糖指數，從而推算出舞茸可預防二型糖尿病。

今次記者買的是新鮮舞茸，不過記者又見到有乾舞茸售賣，問到兩者營養價值可有不同，Kathy表示：「舞茸中有維他命B及C等水溶性營養素，經曬乾或烹調過程後會流失，但其他營養素大致能保存下來。」那麼應該如何食用舞茸菇呢？她建議煮熟後食用，令菇中營養素釋出，更易吸收，包括煮湯、焗和炒等等。

記者曾訪問日本精進料理達人林雲中，他大病一場後全靠茹素才重拾健康，從此便經常於社交平台分享素食食譜，去年受訪時他亦教大家煮了一道易煲又富營養的舞茸味噌湯，請按下圖睇食譜：

舞茸味噌湯食譜

林雲中曾與讀者分享煮舞茸味噌湯的秘訣，指這個湯是日本人的家常湯品。（資料圖片／龔家盛攝）

如果你不想煲湯的話，可以再簡單一點，參考日本人的方法煲「舞茸茶」，舞茸茶被譽為「減肥神水」，材料只得兩樣，就是100克鮮舞茸及600毫升水，只要用小火煲30分鐘，在餐前飲用就可以，太簡單了吧？在Instagram和twitter等社交平台，亦確實看到許多日本人分享自己煲的舞茸茶，看來非常普及。早前「舞茸茶減肥法」更在內地流行起來，有網民拍片記錄自己飲1星期舞茸茶的經驗，結果瘦了2.1公斤，影片獲超過3千人讚好。

除了食舞茸之外，營養師Kathy指出其實有許多飲食習慣都會影響到三酸甘油脂升降，請按下圖睇更多：

參考資料：Journal of Medicinal Food、Submerged-Culture Mycelia and Broth of the Maitake Medicinal Mushroom Grifola frondosa (Higher Basidiomycetes) Alleviate Type 2 Diabetes-Induced Alterations in Immunocytic Function.