【すき家】抵食牛丼年尾香港插旗網民直呼期待　溫泉蛋牛丼點煮？

在日本貴為牛肉飯御三家之一的「すき家」（SUKIYA）香港店要開幕啦！昨日消息在網上瘋傳後，即引起連登仔及大批網民熱議，尤其是近日有部分香港人因政治因素聲言罷吃吉野家，此時すき家的出現對他們來說可謂天大喜訊！官方發言人直認正籌備於今年內開設香港首間分店，但日子跟地點皆未定，未有得食之前，不如試試自己煮個和風牛肉溫泉玉子飯，頂一頂癮？

近日許多日本大型連鎖店襲港，先有上星期開幕的「驚安之殿堂」，接著是日本連鎖藥妝店「松本清」，直至昨日，終於輪到飲食界傳來新消息，指牛肉飯專門店「すき家」都要在香港插旗了！facebook群組「香港おしゃべりクラブ 港日吹水區」流出一張電郵截圖透露すき家香港店年底開幕的消息，其後連登仔瘋傳，董事總經理西川洋司亦已向《香港01》社會新聞記者作出書面答覆證實此事，電郵指：「我們正計劃在香港開設すき家香港一號店，但目前一切尚未確認，恕未能公布詳情，我們希望10月時再進一步透露更多細節，請耐心等候。」

從電郵可見，すき家董事總經理西川洋司指すき家正計劃開香港店，目前正積極籌備中，但詳情未有定案，只表示希望香港店於2019年底開幕。（網上圖片）

香港吉野家母公司合興行政總裁洪明基近日因政治立場，被捲入「逃犯條例」風波，部分反對逃犯條例的網民聲言要抵制吉野家，碰巧於此時すき家宣布開店，令他們更確立對罷吃吉野家的決定。不少人對すき家的到來非常期待，率先在網上「點菜」，表示很期待食到山藥飯、爆葱牛肉飯、生蛋葱牛肉飯、秋葵牛肉飯等，不過呼聲最高的一句始終是：「幾時到松屋呀？」然而，也有人擔心食品質素會下跌。

すき家牛肉飯勝在選擇多，至少10種口味，包括：泡菜牛肉飯、三重芝士牛肉飯、生雞蛋爆葱牛肉飯及山藥牛肉飯等，日本店的牛丼分成S、M、M-extra、L、XL和MEGA六種大小，不知香港店會否一樣。（圖片來源：すき家網站）

請按下圖睇網友對「すき家」的寄望留言：

+ 9 + 8 + 7

其實牛肉飯獲不少香港人喜愛，以吉野家為例，許多客人每次食都要額外加碗「牛汁」！而すき家牛肉飯的賣點，除了日本蛋、日本米之外，一大原因相信是種類夠多，可惜最快都要等到年底先有得食，這段時間大家不妨自己試整「和風牛肉溫泉玉子飯」，連獨有牛汁都可以親自調配，秘訣原來是柴魚！

請按下圖睇「和風牛肉溫泉玉子飯」完整食譜：

【15分鐘快丼‧有片】照辦煮碗吉野家牛肉飯 1人前快捷不頹廢

和風牛肉溫泉玉子飯食譜

身邊很多朋友愛吃溫泉蛋，卻一直認為溫泉蛋、溏心蛋的製作易學難精，不論對火力、時間等都要控制得相當精準。上述的牛肉飯食譜有簡略介紹溫泉蛋製法，若你想要更詳細的溫泉蛋教學，可參考以下文章或食譜：

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