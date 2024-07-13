港大風波｜張翔調查報告曝光　校方認獎學金名單失實向捐款方道歉

港大校長張翔2023年底遭吹哨者提出多項指控，校務委員會展開調查，最終結論是「證據不足以確立對校長的指控」，不過報告一直無公開。張翔與校委會主席王沛詩的矛盾亦持續，校委會繞過張翔任命五名副校長，港府要成立調研小組處理。

港大職員於周五（7月12日）收到吹哨者電郵，附有調查報告關於1,000萬元人民幣獎學金運用失當的部份，結論是港大處理捐款有「多處失誤」，向捐款者提供虛假的49名受惠學生名單，當中17人更無入讀港大，港大最終向捐款方道歉。張翔指他對名單有問題不知情，不能假設他就此事下最終決定。



港大陷入校政風波，港大校委會繞過校長張翔任命多名副校長。圖為2024年6月5日張翔出席活動。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

吹哨者電郵發放至港大教職員

港大校長張翔與校委會主席王沛詩的矛盾未平息，政府要介入，成立調研小組。風波未解之際，港大400多名教職員周五（12日）收到吹哨者電郵，附有校委會報告中，關於不當運用獎學金的17頁。《香港01》亦獲得此文件，有看過校委會報告原件的消息人士對記者確認，吹哨者發出的章節，與原件相同。

港大校委會於2024年4月12日公布針對校長張翔的調查報告，結論是證據不足以確立對校長的指控」，而張翔則回應「還我清白」。吹哨者在電郵中質疑是否真的「清白」，因此希望公開調查報告給予港大職員，亦希望特首成立的調研小組調查此事，以彰港大校訓「明德格物」。

深圳上市的珠海公司「納思達」，透過中國紅十字基金會，向香港大學捐出1,000萬元人民幣作內地生獎學金。「納思達」遭美國列入新疆強迫勞動實體清單。圖為該公司位於珠海的工業園區。（視覺中國）

2021年初 商討捐款設特聘教授

去年針對張翔的其中一個投訴，是關於港大收到來自深圳上市的珠海公司「納思達」（Ninestar），透過中國紅十字基金會匯款的1,000萬元人民幣獎學金。去年吹哨者電郵發出後，張翔回應指，有造謠者將校內資料外洩，蓄意扭曲事實，構成嚴重誹謗。不過校委會報告證實，處理捐款有多處失誤。

根據調查報告，2021年9月，港大校長張翔和港大秘書長（Chief of Staff）兼協理副校長（中國事務）黃依倩，與捐款方的代表於深圳首次會面，同年12月張翔再於港大宴請捐款方的創辦人。

捐款方對港大科研有興趣，有意捐贈1,000萬元人民幣，建立特聘教授職位（endowed professorship）。

中國紅十字基金會，是中國紅十字總會旗下的全國性公募基金會。（視覺中國）

透過中國紅十字基金會匯款 改為捐獎學金

由於外匯管制，從內地將人民幣直接匯款至香港可能有困難，所以捐款方提出透過中間機構處理跨境匯款。

不過中間機構（即中國紅十字基金會）的規定，捐款指控用於救災或獎學金，因此建議將「納思達」的捐款，從特聘教授改為學生獎學金。中國紅十字會先向港大匯出第一期850萬元人民幣。

「明德格物」是港大校訓。（資料圖片 / 夏家朗攝）

2022年 港大提供49名受助者學生名單

根據要求，第一期款項向49名來自內地的本科生發放。中國紅十字會於2022年6月向港大索取49名受惠學生名單。校長室於同年7月發出此名單，以供捐款方審批。

2022年11月，中國紅十字會再查詢新一個學期的獎學金學生名單，校長室再次提供同樣的名單，12月雙方亦在捐款協議中簽署確認。

黃依倩身兼港大秘書長（Chief of Staff）、協理副校長（中國事務）、發展及校友事務部署理總監。（港大圖片）

2023年3月 校長室查詢可否將講款撥至另一基金

2023年3月，校長室提出可否將此筆1,000萬元人民幣的捐款，撥給「港大戰略發展基金」（The University of Hong Kong Strategic Development Fund）的賬戶，校長辦公室作為預算持有人（budget holder）。

2023年8月 港大確認獎學金已發放

到2023年4月，港大收到中國紅十字會匯出的850萬元人民幣捐款。2023年8月，校長室向中國紅十字會表示，捐款已全部發放給學生（fully distributed to students），並附有受助者名單、獲獎信和回執。

2022年11月29日，港大白紙示威，有內地生參與。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

2023年11月港大道歉

49人名單 17人無入讀 其餘獲其他獎學金

不過到了2023年9月，吹哨者電郵出現，向校委會投訴張翔的多項失當，包括懷疑獎學金名單造假，令事件曝光。

同年10月港大向中國紅十字會承認，名單中的49名學生，有17人並無入讀港大，因此該17人無獲得獎學金；另外32人中，11人在2022年9月已獲得其他獎學金，其餘21人獲得獎學金預付款。

港大向中國紅十字會提出後備方案，將「納思達」的獎學金發放至上述的21名學生，或者擬定新的受惠學生名單。中國紅十字會要求港大提供獎學金獎狀，以及銀行轉賬紀錄，以確保學生是收到來自「納思達」的獎學金。

2023年11月，港大向中國紅十字會發出道歉信，指出名單上的49人，只有21人有資格獲得「納思達」獎學金；港大收到的匯款，並無用於獎學金用途，仍存在港大賬戶內；2024年7月將選出新的受惠學生名單，9月會發放款項。

根據港大報告，納思達創辦人汪東穎，曾與張翔會面。（納思達網站圖片）

捐款方：不可接受 港大失二期150萬元人民幣

中國紅十字會去信港大，表達嚴重關切，亦表示將其獎學金發放至已獲預付款的21人，是「不可接受」（unacceptable）。港大亦因此失去捐款方的第二期150萬元人民幣。

調查報告指出，獎學金事件中的缺失，包括提供至中國紅十字會的49人名單，有17人無入讀港大，32人獲得了其他獎學金，但校方無更新名單，港大秘書長更簽名確認，到2023年8月中國紅十字會查詢獎學金是否發送到受惠學生名單中，依然無告知事實。

2024年4月25日，港大校長張翔出席活動。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

調查報告：轉錢至另一基金無實行

至於將獎學金「交換」至校長室的「港大戰略發展基金」（The University of Hong Kong Strategic Development Fund）的賬戶，調查報告指，只是有人提出，但並無實行。財務處質疑，此舉是否符合合規要求，以及是否符合捐款方的意圖。

2024年3月，港大學生拍攝畢業照。（資料圖片 / 夏家朗攝）

洗黑錢指控不成立

事件亦提出洗黑錢的疑慮，捐款方「納思達」被美國制裁，為何要經過中國紅十字會匯款。調查報告指出，查閱銀行紀錄，可確認捐款方的款項，最終為獎學金的款項，捐款方此前亦有向中國紅十字會捐款，因此洗黑錢的指控並不成立。

6月14日，香港大學校長張翔、校委會主席王沛詩出席港大長期服務獎活動。（港大圖片）

張翔指不知情：不能假設他就此事下最終決定

根據調查報告，港大校長張翔指直至吹哨者電郵曝光，才知道學生名單有問題。他稱「印象中」（under the impression），學生名單在簽署捐款協議前已經更新，但他並無檢查。

張翔強調，並不知道獎學金運用的細節，不能假設他就此事下最終決定。報告指出，「校長似乎不接受，有一個需要向他報告的錯誤存在」。（The President did not seem to accept that there was a mistake made that would require reporting to him.）