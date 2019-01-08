【01獨家】報告揭中環灣仔繞道多處石屎不合格　影響強度增加裂紋

中環灣仔繞道將在1月20日首階段通車，隧道內多條裂紋清晰可見，早前被傳媒揭發有滲水。《香港01》獲得部分石屎溫度監測報告，發現有超過約100個監測位置，石屎在澆注和凝固時的溫度和溫差不合格，駐地盤工程公司艾奕康（AECOM）在2013至2014年間，多次去信承建商中國建築工程要求改善，但不合格的報告持續出現。 工程師指，石屎凝固時的溫度和溫差不合格，會令石屎內部出現裂紋，降低石屎強度和增加鋼筋被滲水鏽蝕的風險。路政署指，承建商已委託專家調查，確認不會減弱石屎強度和隧道結構。

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中環灣仔繞道被傳媒揭發有滲水，《香港01》記者亦在星期日（6日），在隧道中拍攝到有多處裂紋和水漬，有牆身變形，一幅牆壁更有破洞，被人圈出及寫上需要更換的字句。

《香港01》獲得數十份2013年3月至2014年3月，由中國建築工程（香港）有限公司發給艾奕康（AECOM）的混凝土（石屎）溫度監測報告，以及艾奕康就報告的回信。

溫度超兩成 溫差超六成 有監測器損壞

當中艾奕康的駐地盤工程師，多次向中國建築指出，多個石屎監測點的溫度和溫差超標，當中更發現有監測的熱電偶器（thermocouple）損壞，無法監測。不合格的位置，主要在「臨時公眾貨物裝卸區填海工程（東）」（TPCWAE）段，即細避風塘旁、臨近紅隧入口西邊位置，涉及隧道的牆身（wall）、天花（top slap）和石屎底板（base slabs）；另外亦有部分不合格的位置，在TS4/ME4段。

建築工程均有俗稱「落石屎」的澆注混凝土工序，混凝土在凝固時，因為化學反應而產生熱量。路政署規定，凝固時混凝土的最高溫度為70攝氏度，內外溫差須在24攝氏度內，但根據監測報告，多處溫度超過70度上限，部分更達到84度；而溫差監測亦多處超過上限24度，部分地方更錄得溫差超過35度。

《香港01》獲得報告，揭發中環灣仔繞道多出石屎溫度超標，主要位於臨時公眾貨物裝卸區填海工程東（TPCWAE）。圖為該區周邊銅鑼灣避風塘及前灣仔公眾貨物裝卸區2014年的工程進度圖。

參與工程人士：一年間多次超標

有不願具名、參與中環灣仔繞道的工程界消息人士對《香港01》指，工程師多次發現溫度和溫差嚴重超標，艾奕康多次向中國建築發信要求改善，「所謂的改善，是在日後工程中，加裝冷凝管等設施，控制溫度。即使如此，日後工程亦多次錄得溫度超標，因此艾奕康在一年間多次發信要求中國建築改善。但已經澆注好的石屎，則無任何補救措施，因為石屎已經凝固，除非拆卸重新澆注。」

該消息人士指，石屎溫度和溫差超標，會令石屎的強度不足，以及出現裂紋，嚴重的是石屎內部裂紋難以檢測，一旦滲水，會鏽蝕鋼筋。他更指並無測試已經澆注好的石屎強度，「落每一批石屎時，都會製作『磚仔』，即在一個金屬容器製作石屎樣板，送往獨立機構檢測強度，作為已經澆注石屎的強度，但若石屎溫度和溫差超標，可能與樣板強度不同，亦不會再檢測已經落好的石屎強度。」

若石屎出現裂紋，工程界會用俗稱「打針」的灌漿方法修補裂紋，但消息人士指，不清楚上述不合格位置，有無以此方法修補。他亦補充，難以判斷目前中環灣仔繞道被發現多處滲水及有裂紋，與石屎溫度溫差不合格有無關係。

《香港01》獲得報告，揭發中環灣仔繞道多出石屎溫度超標，超出上限70度，最高達84度。

資深工程師：裂紋或影響強度和滲水

資深土木工程師倪學仁，看過部分報告後分析，相信是澆注混凝土時沒有控制好溫度所致，他指若溫度過高，較大較厚的建築構件會因內部混凝土比外部的混凝土有延後的收縮情況而引致破裂，影響強度，亦會出現較多和較嚴重的裂縫，「若是表面裂紋，就容易處理，若內部有裂紋，就會鏽蝕鋼筋，需要複雜的灌漿工序去修補。」

倪學仁亦認為，目前難以判斷石屎溫度多處不合格，會不會影響工程質量，「每一個超標的位置，都是有問題的，都是不應該的。」

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路政署：不會影響隧道結構

路政署表示，發現問題後，駐地盤人員已經要求承建商跟進，進行石屎養護工序，之後並無出現特別裂紋問題。承建商其後委託專家調查，確定有關部分溫度同溫差超標不會減弱石屎的強度，同時亦不會影響隧道的結構、保養及耐用程度。

路政署發言人強調，路政署駐工地人員綜合檢視個案詳情及研究該專家的意見後，確認有關混凝土符合相關質量要求。 此外，承建商亦為日後混凝土澆灌及養護流程提交改善建議，例如改善冷卻管的設計，並收緊溫度的控制，其後的混凝土澆灌及養護工序皆通過一系列檢測，包括溫度及溫差等，確保質量符合相關標準。