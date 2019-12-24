【邊界地疑落深圳】80年代檔案揭「割地」　英方：廢地不值得苦惱

《香港01》上周四（19日）報道，即將啟用的蓮塘香園圍新口岸東面，有四幅香港私人農地疑部分落入深圳。地政總署未確認土地是否仍屬香港，只表示地主需要自行解決。 記者獲本土研究社提供英國政府解密文件，證實港英政府80年代初，曾內部商討放棄涉事的邊境土地；英外交部更稱「價值三毫半的廢地不值得苦惱」。 中英80年代初正醞釀香港前途談判。本土研究社成員陳劍青指，為免引起中方過大反應，英方當時很多議題上都傾向妥協。

《香港01》在歷史檔案館，找到三份歸類為「機密（Confidential）」的港府解密檔案，提及涉事農地附近一段深圳河道北移，中、英兩國對邊界線位置有分歧。

此外，本土研究社又在英國國家檔案館找到一份文件，揭港英政府與英外交部關於放棄爭議地段的討論。

新界政務司鍾逸傑：研究指深圳河北移 或佔中國領土

1980年7月，港英政府屬下的北約理民府（District Office, North）一份報告提及，在拆除邊境圍欄、修建邊境道路後，當局嘗試重設港深邊界線，但發現原作為邊界線的深圳河支流乾涸，而有休班的中國士兵在附近出沒。

該地段原屬深圳河以南的香港範圍，處於原邊境圍欄與深圳河之間，荒蕪已久。北約理民府指出，若仍在原圍欄處重設圍網，或被視為放棄這些土地的主權。

一個月後，時任新界政務司鍾逸傑致保安司等官員的便箋指，他接納一份研究得出深圳河道過去75年間北移的結論，認為爭議區域或為中國領土，而1898年的舊河道仍然可見。他認為可在仍能辨認的舊河道南重設圍欄，希望與官員討論。

保安司引法律意見：邊界隨河道改變

不過，1981年5月港英政府保安司以「白虎山的爭議邊界線（Disputed Border Line at Pak Fu Shan）」為題，致函警務處長及駐港英軍總部，提及河道北移令邊界線不明，有中國軍隊在爭議位置出現。

保安司引述法律意見，指若河流獲指定為邊界，河道改變則邊界會隨之改變，即邊界已北移，爭議區域屬香港，惟法律意見亦指，按舊河道為界並不違反國際法。

保安司認為，可行解決辦法是接受以1905年測量時的舊河道為實際邊界，但法律上例如政府地圖則維持以新河道為界，不過預計此舉會引起誤解及混亂，因此無向英國外交部提出。

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英外交部讓步：務實為本 以舊河道為界

同一份文件中，保安司引述英國外交部意見，稱對方同意港英政府以務實為本，接受以舊河道為邊界，並修訂政府地圖，同時向警隊及英軍說明情況。根據該份文件所附地圖，新舊河道間所涉爭議範圍面積，保守估計超過10萬呎。

本土研究社近日在英國找到一份解密文件，正是英國外交部關於此事發給港英政府的最後決議，提及「價值三毫半的廢地不值得苦惱」，同意採取保守做法，接受1905年河道為邊界線，並修改今後地圖，放棄爭議地段。

陳劍青：英方顧慮中方反應採妥協態度

本土研究社成員陳劍青分析，80年代中港交流頻密，港英政府處理本地政策時，會設專章探討中方態度。（資料圖片 / 李澤彤攝） 研究歷史解密檔案的本土研究社成員陳劍青表示，曾在大量檔案中看到，港英政府處理本地政策時，會設專章探討中方態度，「有時預計有爭議就找中方一齊討論，如果估計中方會很大反應，就會自己先妥協。」 他分析，80年代時港英政府與中國建立多個合作小組，定期開會處理非法入境、河道整治等議題。當時雙方協定的深圳河改道工程，產生不少「飛地」問題，港英政府多會事先收回可能受影響的香港私人地，賠償地主，再啟動改道工程，惟未知涉事土地無收回的原因。

翻查地政總署航空圖，可見1986年至1991年，白虎山邊境一帶，一大幅土地被塗白，剔出香港範圍。（01製圖）

港府航空圖揭「割地」 1905官契土地同歸深圳

《香港01》上周五（19日）報道，即將啟用的蓮塘香園圍新口岸東面，有四幅香港私人農地疑部分落入深圳，地主葉先生求助無門。測量師黃耀祖分析，涉事區域深圳河河道曾發生變化。

記者翻查白虎山邊界線爭議之後多年的政府航空圖發現，爭議區域在1985至1991年間發生巨大變化，逾40萬呎原屬香港的邊境土地被塗白，剔出香港範圍，香港私人地主的四幅農地疑亦在當時被劃出港界。如今該區域已屬深圳羅湖區蓮塘街道，大型屋苑「港蓮一村」80年代末在該處拔地而起。

地政總署發言人指，航空照片塗白過程由人手處理，過程中可能有手民之誤，又稱正檢視有關塗白處理程序，盡可能避免因有關處理出現錯誤而產生誤會，無回應是否曾放棄該部分土地。