【01獨家】政府地圖揭四幅港地疑落深圳　地主鳴冤　地署拒確認

港深邊界再現爭議！繼早前揭發邊境驚現「隨意門」、港官地遭霸佔，《香港01》再發現即將啟用的蓮塘香園圍新口岸東面，有四幅私人農地疑落入深圳。 港府地理資訊地圖顯示，涉事農地橫跨港深邊界深圳河，而航空圖片顯示，農地疑於80年代後期被剔出香港。業主兩度向北區地政處求助，處方均拒絕確認農地位置。 地政總署發言人未確認農地是否仍屬香港，又指早年航空圖片「可能是有手民之誤」。有立法會議員認為，港府有責任釐清邊界，如有土地損失，須與深圳政府商討賠償。

港府地理資訊地圖顯示，四幅位於邊境一帶的私人土地，部分或全部跌出香港範圍。（地理資訊地圖）

涉事農地與即將啟用的香園圍口岸，僅相隔約一公里。（01製圖）

香園圍新口岸東面 6500呎港註冊農地疑落入深圳

蓮塘香園圍口岸最快本月底啟用。記者於港府地理資訊地圖發現，新口岸以東約一公里的打鼓嶺白虎山一帶，有四幅總面積約12,000呎的私人農地橫跨深圳河，當中逾6,500呎落入深圳（即深圳河中線以北），與深圳羅湖區大型屋苑「港蓮一村」部分範圍重疊。

四幅農地均在港註冊，《香港01》根據查冊資料找到其中兩幅地的業主葉先生。他稱農地由太公留下，近年查閱地圖才發現部分被剔出香港，「我爸的年代、1950年代還在耕種，接着（港府）修建了（邊境）鐵絲網，人進不去，就荒廢了」。

葉先生分別於2018年4月及2019年3月兩度到北區地政處求助，但處方拒絕協助他確認農地現時是否在香港（見另稿）。

（香港01製圖）

1905年官契註明屬稻田 80年代航空圖被剔出香港

涉事農地的地段編號，分別為丈量約份第80段457、458、459號及461號。記者翻查1905年集體官契，發現四幅地當時登記的面積分別為由0.03畝（1,306呎）至0.12畝（5,227呎）不等，註明屬稻田，而其中三幅屬蓮麻坑村。

1945年港府航空圖片，顯示農地在香港。港英政府曾於60年代修築邊境圍欄，當時亦無收回涉事農地。不過，1986年至1991年的地政總署航空圖片，卻顯示打鼓嶺白虎山合共逾40萬呎原本屬於香港的土地被塗白，四幅涉事農地疑自此落入深圳。

記者邀請測量師學會土地測量組副主席黃耀祖協助，分析不同時期的港府地圖，他確定四幅農地原位於深圳河以南，屬香港範圍，不過現時「搭正在深圳河上面，而且是香港邊境鐵絲網以外，在好尷尬的位置」，不清楚歸深圳抑或香港管理。

英軍攻佔新界後，於1899年至1902年間，派印度測量員全面測量新界土地並編號，將測量結果刊於1905年批出集體官契中。《香港01》查閱DD80集體官契，發現涉事地段（黃框所示）當時已有記載。（集體官契截圖）

解密檔案揭白虎山邊界線爭議

記者翻查回歸前的公開資料，未發現港英政府公布有土地落入深圳的紀錄，不過在歷史檔案館找到三份歸類為「機密（Confidential）」的港府解密檔案，提及80年代發現涉事農地附近一段深圳河道北移，中、英兩國對邊界線有分歧。

文件提及，港府發現白虎山附近的深圳河道北移後，政府內部討論應否改以1981年的河道為新邊界線，惟恐引起與中國政府爭端，港府並曾徵詢法律意見。最後一份文件顯示，時任保安司指英國外交部同意以1905年的舊河道為界，並着手修改政府地圖。

值得一提的是，根據1905年的集體官契，四幅涉事農地均屬於香港。港英政府以1905年舊河道為界，涉事農地卻被剔出香港，箇中原因為何？記者並未在解密文件中找到答案。

香港測量師學會土地測量組副主席黃耀祖，綜合不同時期的港府地圖分析確定，四幅地原屬香港地界，現搭正深圳河，位置尷尬。（岑卓熹攝）

地政總署：塗白地段或屬手民之誤

回歸至今，特區政府亦未曾處理這些農地的業權問題。2011年，港府因邊境鐵網改造二期工程，在梧桐河至蓮麻坑段徵收8.4萬呎私人農地，包括兩個附近地段，唯獨無處理涉事農地。

《香港01》向地政總署查詢，發言人回應指涉事地段是否一直在香港範圍之外，精細的土地測量，不能純粹以地圖產品作判斷。在此之前，亦不應作任何假設。

署方又指，不論過去的歷史為何，1997年7月1日以後香港特區的區域界線，應依據國務院令的表述。根據署方紀錄，涉事地段附近的界線至今無變動，因此地段是否位於香港，理應反映國務院令生效當天的情況，而有關情況至今沒有改變。

至於早年的航空圖片將涉事地段塗白，署方指塗白過程用人手處理，「過往在過程中可能有手民之誤」，署方正檢視塗白處理的程序，盡可能避免因出現錯誤而產生誤會。

翻查地政總署航空圖，可見1986年至1991年，白虎山邊境一帶，一大幅土地被塗白，剔出香港範圍。（01製圖）

涂謹申：需查香港土地損失

立法會保安事務委員會前副主席涂謹申認為，邊境劃界是政府行為，「地本來是你的，突然劃了條（邊界）線，變成不是你的，那就要兩個政府商討」。他建議當局全面翻查政府紀錄，檢查香港有無其他土地損失，並與深圳商討賠償，「如果無（紀錄）就是疏忽」。

測量師：可用另一土地補償

香港大學地理系教授賴寶珍分析，很多國家和地區均以河為界，因河道變化引起的邊界爭議多不勝數，「連World Court（國際法庭）都處理不了」。她認為，解決該類問題必須由雙方政府商談，尋求共識。

黃耀祖則指出，該四個涉事地段現處尷尬位置，業主權利或已較難申索，認為港府可用「missing lot（失圖據地段）」的機制解決。根據該機制，當無法確立一地段具體位置時，政府可考慮以相同面積的同區土地作為補償。