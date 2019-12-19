【邊界土地疑落深圳】地主兩度求助不果　北區地政處拒派員測量

《香港01》周四（19日）報道，即將啟用的蓮塘香園圍新口岸東面，有四幅香港私人農地疑落入深圳。地政總署回覆時，未確認土地是否仍屬香港。 記者今年3月陪同業主到北區地政處查詢，地政主任曾稱會派政府測量師確定農地位置，隨後回信卻「反口」，要求業主自行安排專業人士測量，如有問題處方「樂意跟進」。 兩度向地政處求助不果的業主葉先生批評，維護邊界乃政府責任，直言對處方回應完全失望，「佔用人如果在香港還好，在大陸我怎麼告呢？」

葉生查閱港府地圖，發現太公留下的兩幅農地，部分跌入深圳羅湖區一屋苑範圍，為此兩度到北區地政處查詢。（香港01記者攝）

《香港01》今日（19日）報道，即將啟用的蓮塘香園圍新口岸東面，有四幅香港私人農地疑落入深圳。根據土地註冊資料，記者找到其中兩幅地的業主葉先生，他近年查閱港府地圖發現該兩幅太公留下的土地，有部分被剔出香港。

葉生表示，其太公為蓮麻坑村村民，涉事地段原為農地，清朝時已屬太公所有，「到我爸的年代、1950年還在耕種，接着修建了（邊境）鐵絲網，人進不去，就荒廢了」。葉生稱，2018年向北區地政處求助不果，「他（地政職員）說物業是屬於你的，你進不去不關我們事。」

港府地理資訊地圖顯示，有四幅白虎山邊境一帶私人地，橫跨深圳河或整幅落入深圳境內。（地理資訊地圖截圖）

地圖標示家族土地在深圳 業主向北區地政處求助

2019年3月，記者陪同葉生及家人再到北區地政處查詢農地位置，他指住地圖要求職員解釋，「我們的土地為何去了大陸？現在大陸有條馬路在（我的土地）上面。」接見他們的地政主任蘇女士表示，根據港府土地紀錄，可確定業權仍屬葉生及家人。

對於是否有部分土地落入深圳，蘇女士稱「不方便口頭答」，又多次稱「心裏有答案」。她着葉生填寫查詢表格，又稱會派政府測量師到場測量及定位，其後將準確的測量結果以書面形式通知他。

蘇女士續稱，河道隨歲月改變，可能發生不同情況，若土地被香港或內地人士非法侵佔，「都建議你們找律師幫你們處理」。葉先生則批評，維護邊界是政府責任，「 佔用人如果在香港還好，在大陸我怎麼告呢？」

對於業主一家的疑問，地政主任蘇女士表示，會派政府測量師到場測量定位，再書面答覆。（香港01記者攝）

地政主任原稱派員測量 回信反促業主自行安排

5月初，葉生收到北區地政處書面回覆，稱地政總署的地圖產品「標示只作公眾參考之用」，而地段是否在香港境外需精細測量，「不能純粹以地圖產品作判斷」。

處方信件對承諾派人測量一事隻字不提，更反口要求業主委託專業人士測量，「（如業主）認為就測量結果有需要諮詢地政總署的意見，本處樂意按既定程序與你們及相關部門作適當的跟進」。

信件又指，涉事土地位於邊境禁區範圍，業主如欲進入須自行聯絡警務處尋求協助。

葉生的家人對地政處回信深感失望，直言單憑他們已再無其他方法追討農地的權益，對港府未盡力維護邊界及私人財產，感相當無奈。

涉事農地與即將啟用的香園圍口岸，僅相隔約一公里。（01製圖）

蓮麻坑村村代表：回歸前邊境圍欄隔離村民土地

記者向蓮麻坑村村代表葉漢雄查詢，他稱自港英政府建成邊境圍欄後，村民再無法接觸圍欄外的私人土地。他並提及，蓮麻坑村民早年曾擁大量深圳土地，但於1950年代土地改革中，被內地政府收回，「登記了的土地都無哂」。

《香港01》向地政總署查詢，發言人回應指涉事地段是否一直在香港範圍之外，需經準確測量，不能以地理資訊地圖、地段索引圖為準，而早年的航空圖片將涉事地段塗白，「可能是有手民之誤」，並強調該處河道1997年後無變化。