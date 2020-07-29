新冠肺炎│7月至今45海員確診　運房局：食衛局已評估豁免風險

不少本港專家質疑，第三波新冠肺炎疫情源於豁免檢疫，令船員等豁免人士將病毒帶入社區。最終政府再收緊對海員的出入境管制，今日（29日）開始只容許有貨物操作的貨船來港進行更換船員。根據衞生防護中心資料，單是今個月已有45或46宗海員確診。追溯源頭，究竟責任誰屬？ 負責推動豁免船員檢疫的運輸及房屋局，在回應《香港01》查詢時透露更多資料，包括局長陳帆曾與香港船東會及香港定期班輪協會代表，於今年5月見面討論。 而運房局與最終拍板的政務司司長辦公室，均指食衛局在推出措施前，已評估豁免風險。

目前有約40類人士，可經豁免檢疫安排進港。每一個類別的人士，都由一個政府部門推動及負責，獲政務司司長信納後，就可豁免。當中部份人士須向衛生署報告，以進行醫學觀察。

5月時，陳帆（前排中間）與船東會的代表見面，船東會懇請特區政府在「不影響公共衛生的前提下」為船員提供協助。（船東會Twitter）

運房局向政務司司長提出豁免建議

根據運輸及房屋局昨日（28日）最新回覆透露，香港船東會及香港定期班輪協會代表於2020年5月與運輸及房屋局局長陳帆會面時，表達了船員漂泊海上的困境和對船隻航行和貨運客運所帶來的影響，懇請特區政府基於行業對經濟發展的重要，和人道立場，在「不影響公共衛生的前提下」為船員提供協助。

運房局表示，之後「因應當時本港疫情漸趨平穩，於是局方經徵詢食物及衞生局和衞生署後，並由食物及衞生局評估相關豁免要求涉及的公共衞生風險後，向政務司司長作出建議。」局方又強調，「建議亦包括由相關部門評估衛生風險及業界實際操作後而提出的豁免條件。」

負責「拍板」豁免安排的政務司司長辦公室，透過政府新聞處回覆，確認海員豁免安排由運輸及房屋局提出，而食物及衞生局就負責作公共衞生風險評估，然後向政務司司長作出建議。

豁免建議獲食衛局及衞生署風險評估

之後政務司司長考慮貨船船員的具體情況，批准豁免安排，同時發言人強調，「因應衞生署的風險評估及業界實際操作施加豁免條件。」

隨後豁免檢疫措施落實，香港船東會即在6月9日Twitter，以及接受專門報道海事媒體The Maritime Executive上公布「成功爭取」。措施放寬後，寧波就驗出一艘曾經香港的貨櫃船，11名船員對新冠病毒呈陽性反應，其中9人於6月24日在香港登船。最終疫情第三波爆發，而媒體亦揭出原來已有多名海員確診，政府才決定收緊豁免檢疫海員的措施。由今日開始，只容許有貨物操作的貨船來港進行更換船員。

政府放寬措施後，各國船員都於香港上落更。（陳浩然攝／資料圖片）

衛生署方面，記者早前曾向署方查詢豁免措施推出前，包括運房局等相關部門，有沒有向衛生署的專家索取意見。署方發言人當時促記者向相關部門查詢。