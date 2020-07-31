新冠肺炎│兩船員確診7日後仍未送院　衛生署認失聯：可能已離港

本港第三波新冠肺炎疫情持續，醫院床位爆滿，逾百人確診至今多日仍未獲安排送院，包括兩名獲豁免強制檢疫入境香港的船員。 該兩人上周五（24日）在香港確診，不過至今7日仍未送院。衞生防護中心傳染病處主任張竹君確認，兩人目前失聯，懷疑已離港，署方已請入境處和警方協助尋人。 此外，張竹君公布再有兩名印度船員確診，涉及一艘遠洋船。《香港01》向入境處及海事處查詢事件，正待回覆。

《香港01》周三（29日）向衛生署查詢三名船員下落，一直未獲回覆，直至衞生防護中心傳染病處主任張竹君於周五（31日) 記者會上確認，有兩名確診船員失聯，一人送往東區醫院。（高仲明攝）

兩船員確診一周仍顯示未送院 住處不明

港府早於4月容許貨船船員在港換班，引致外來輸入船員確診個案大增，7月累計至少46人。《香港01》日前翻查衛生署數據，發現最少三名船員確診多日後，至今仍處「待入院」狀態；由於三人在港並無居所，在入院隔離前，有機會接觸社區。

當中兩名37歲及46歲男船員均屬香港居民（個案編號：2251及2336），不過按衛生署公布的個案資料，兩人住處顯示為「不明」，而他們同於7月22日乘國泰航班從菲律賓抵港，兩日後（24日）確診，其後無任何在港的行蹤和處所紀錄。

至於第三名是44歲外籍男船員（編號：2731），他於7月26日由印度經多哈乘飛機來港，翌日確診；衛生署資料顯示，他的住處為「葵青」，並曾入住荃灣帝盛酒店。

至截稿時，三名確診船員資料尚未更新，衛生署今日指個案2336及2251失聯，個案2731已送東區醫院。 （衛生署網站截圖／香港01製圖）

衛生署無回覆無公布 張竹君記者會始認有兩人失聯

《香港01》周三（29日）向衛生署查詢三名船員下落，一直未獲回覆。記者於周五（31日）疫情記者會上追問，衞生防護中心傳染病處主任張竹君才確認，三人中目前只有由印度經多哈乘飛機抵港（編號：2731）的44歲船員，獲送入東區醫院；其餘兩人目前失聯。

衛生署此前從未公布兩名確診船員失去聯絡，而張竹君亦未交代該兩人的住處，僅稱「有機會離開左香港，不過要同入境同警察睇清楚資料先」。《香港01》向入境處查詢兩名船員是否已離港，正待回覆。

隨確診人數連日破百，本港醫院負壓病房及床位爆滿，近日已累積逾百確診者需等候入院。不過，由於從海外抵港的船員一般在港並無住處，亦無措施監察他們行蹤，令他們在入院接受隔離治療前，有較大機會接觸社區。

事實上，衛生署在追蹤確診船員方面亦遇上較大困難，按衛生署公布的個案資料，除今次失聯的兩人外，之前至少有另外三名船員於確診後離港，而其中一人因電話號碼錯誤而失聯。

再多一遠洋船兩船員確診 船務代理稱不知情

此外，衛生署周四（30日）曾公布，新增兩名印度船員確診個案。張竹君周五再透露，兩人涉及一艘名為「GULF FANATIR」的遠洋船。海事實時資訊網站Marine Traffic顯示，該船目前停泊於南丫島西南邊錨區。

根據海事處資料，「GULF FANATIR」為沙地阿拉伯註冊的化學品運船，7月23日早上抵港。Marine Traffic資料顯示，該船抵港前曾於上海金山港停留多日。

記者致電該船隻於香港的船務代理OCEANUS MARITIME查詢，一名外籍負責人聲稱不知道船員及船隻狀況，因此未能回覆。《香港01》向海事處查詢，該船目前是否正處海上隔離、船上全體船員是否已接受病毒檢測，正待回覆。

香港01早前到海上直擊檢疫貨船在錨區隔離的情況。（資料圖片）

港府豁免檢疫致船員湧港 7月至少46人入境後確診

港府容許船員在港換班，但豁免他們入境時強制檢疫，措施惹來抨擊，7月累積至少46人抵港船員在港確診。目前從乘飛機抵港的船員雖然需在亞博館留下唾液樣本檢測，惟多人未待確診有結果已登船，甚至離港，致衛生署未能追查其在港緊密接觸者，和曾到訪的地方。

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目前世界各國均嚴格限制船員換班及登岸，不過香港未有跟隨。《香港01》日前報道，運輸及房屋局於6月9日，在香港船東會及香港定期班輪協會遊說下，同意放寬讓非在港卸貨貨船的外籍船員可在港換班、該決定經衛生署評估風險後，由政務司司長拍板。

隨港府放寛，大量貨船和船員湧港換班，7月初陸續出現船員在港確診，衛生署7月10日收緊措施，要求抵港船員出示陰性病毒檢測結果，29日並再進一步規定，只准許在本港卸貨船隻的船員換班。