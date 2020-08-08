新冠肺炎｜菲船員揭假檢測報告來源　記者放蛇直擊偽造過程

《香港01》早前揭發，自政府放寬船員在港換班限制後，已有多人確診。港府現時要求抵港船員上機前及抵港時需出示兩日內發出的陰性病毒測試報告，但自7月初至今，仍有近50名抵港船員確診。 特約記者在菲律賓馬尼拉大街，購買偽造的陰性病毒測試文件，原來只需80港元。有一名準備出發到香港換班的船員，指未能負擔核酸測試的費用，因此會使用偽造文件試圖衝關。 衛生署回覆指，暫未有紀錄有旅客向署方人員提供虛假文書。若有發現，會轉介有關執法部門作跟進調查。 馬尼拉特約記者 連線報道

20多歲的Marlon（化名）居於馬尼拉馬卡蒂（Makati City）市郊，去年年底貸款了約9,500港元（6萬菲律賓披索）參加三個月海員訓練課程，今年一月取得資格入行。但因為疫情，菲律賓各地於三月份開始實施禁足令，直至七月中，他才經船員中介公司，成功被一艘香港註冊油船聘用。

公司原本安排Marlon 七月尾飛到香港上船，當時香港衛生署要求到港船員，入境時需出示陰性核酸檢測報告。但在馬尼拉，病毒核酸測試大約需1,900港元，可於一至兩日內取得結果。相比之下，未計需扣除的貸款還款，Marlon任船員的月薪只有約6,200港元。

（馬尼拉特約記者攝）

檢測費用難負擔 船代理教唆造假

「一個（船代理）職員悄悄建議我們，先到馬尼拉Liwasang Bonifacio區做一次政府的免費快速測試，確認是陰性之後，他會給我們一個在Recto街的聯繫人，幫我們做一份假的（核酸檢測）證書。」位於奎松市的Recto街自80年代起以其文件偽造產業而聞名。大道兩旁的商戶，有不少都會收費替人仿造學歷文件、或替將外出打工的菲律賓勞工造假健康證明，包括愛滋病毒測試和毒品測試結果。

然而，本港只接受核酸檢測報告，不接受快速測試。而快速測試通常未能於染病的首七日測出正確結果，經常會出現「假陰性」的情況。但船代理職員就認為，即使核酸檢測報告屬偽造，但船員只要通過快速測試，最終抵達香港時仍可順利通過檢疫。Marlon於是到菲政府的免費快速測試，排了兩小時隊，再等了三個小時取得陰性結果。「我一位朋友答應會借他的快速和核酸測試報告給我，讓我拿去（偽造）改個姓名和日期便可。」他埋怨說，「但那也很貴，要500披索（80港元）。」

目前Marlon仍未出發赴港。因為馬尼拉政府日前宣布再實施禁足，所有航班暫停至8月18日，Marlon的上船日期亦要因應延期。前前後後，Marlon的出發日期因疫情被改了三次。換言之，若他一早掏錢做真檢測，便會付諸流水。

據中介的網頁資料，該公司在全球營運逾600艘遠洋船，和聘用逾18,000名船員。其菲律賓分部共管理6,500名菲籍船員，主要往油船、天然氣船及貨船等工作，屬大型跨國企業，在香港亦有辦公室提供船務代理服務。

馬尼拉奎松市的Recto大道自80年代起以其文件偽造產業而聞名。大道兩旁的商戶，有不少都會收費替人仿造學歷文件、或替將外出打工的菲律賓勞工造假健康證明，包括愛滋病毒測試和毒品測試結果。 （馬尼拉特約記者攝）

衛生署：如發現有人提供虛假文書 會交執法部門處理

按香港政府七月十日發出的規定，從外地乘飛機來港換班的貨或客船船員，必須在來港前的48小時內，在當地擁有ISO 15189認證、或由當地政府承認的化驗所，接受新冠肺炎病毒核酸測試，並取得陰性結果。船公司或船務代理需向入境處提交的保證書上聲明，即將抵港的船員已取得陰性測試結果，而船員抵港入境時，須向衛生署職員出示該份檢測報告及保證書。至29日，政府再收緊規定，只限有上落貨的貨船船員來港換班，但依然豁免強制隔離14日。

衛生署回覆《香港01》查詢指，暫時未有紀錄有旅客向衞生署人員提供虛假文書。若有發現，署方會轉介有關執法部門作跟進調查，但就無回覆如何核實染病28名船員檢測報告真偽、以及有否保留船員所出示文件的問題。

偽造假檢測證明盛惠80元

為了解假證書的詳情，《香港01》菲律賓特約記者，今個星期初到訪涉事Recto大道，並佯裝成海外勞工，向該處的印刷店、書本釘裝店打探，會否幫助偽造病毒檢測結果。不少商戶以疫情嚴峻、懼怕警方打擊為由拒絕，但仍有一家提供影印、公證文件類服務的商戶向記者指，只要出示一份真確的陰性測試結果，便可代為偽造日期等資料。

記者於是前往專門替船員做健康檢查的獲認證私人化驗所，做快速血液抗體測試，並取得一封由實驗室發出的正式信件，證實其陰性測試結果。他將該信件交予偽造文件的商戶，後取回一份幾乎一模一樣、包括實驗室凹凸水印的信件，但日期由「八月三日」，改為「八月十七日」。整個過程，只需約80港元和一小時等候時間。

翻查資料，原來7月時，曾有一幀指控商戶偽造新冠肺炎測試結果的相片，在菲律賓網上瘋傳。馬尼拉警方隨即行動，高調拘捕偽造病毒測試的兩名涉事女商販。據海事傳媒報道，新加坡海港管理局近日曾發警告指，有海外船員使用被篡改的病毒測試結果試圖入境，其後被發現確診。新加坡隨即禁止多家涉事船務代理申請船員換班。