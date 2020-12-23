美國財政部8月宣布，制裁11名損害香港自治的中港官員，包括行政長官林鄭月娥、警務處處長鄧炳強、港澳辦主任夏寶龍等，之後名單加至29人。美國公布制裁後，鄧炳強、鄭若驊物業按揭均有異動，林鄭月娥更公開承認銀行賬戶被關，要用現金出糧。 除了上述政治原因，還有60多個與香港相關的公司或個人，在美國制裁名單之列。這些與林鄭同列的人和公司，涉及販毒、人口販賣、恐怖分子、跨國犯罪、干預美國大選、違反伊朗和朝鮮禁運等，《香港01》走訪多間公司，檢閱美國制裁。 香港公司「高美航空」是其中一間被制裁公司，涉「伊朗經濟制裁」及「特別指定全球恐怖分子」，負責人指公司是貨運代理商，被制裁後銀行戶口被關閉，要用現金做生意，又指無做違法的事。

01偵查「美國制裁追蹤」獨家系列：

美國制裁追蹤・專頁｜官員急還按揭 被控販毒公司董事曾任政協

美國制裁追蹤｜港貨運公司被指支援伊朗聖城軍 做生意要用現金

美國制裁追蹤｜兩香港集團被指涉金三角販毒 董事曾任港區政協

美國制裁追蹤｜林鄭現金出糧幼子哈佛急返港 多官員提早還清按揭

▼伊朗馬漢航空▼

伊朗馬漢航空被指支援武裝組織

香港公司「高美航空有限公司」，是伊朗「馬漢航空」（Mahan Air）的貨運代理商。美國財政部2019年12月將馬漢航空列入制裁名單，指其為伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍（Quds Force）提供財政、技術支援；協助伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）轉移武器和人員；以及幫助敘利亞阿薩德政權，運送士兵和武器，殘害平民。

▼伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍▼

香港代理商一同受制裁

馬漢航空的幾個代理商都一同被制裁，包括在香港、廣州、深圳營運的「高美航空」。根據公司註冊處紀錄，高美航空仍在冊，註冊地址為秘書公司地址，公司董事鍾志勤，同時擔任「寰宇之旅有限公司」、「國際華商觀光協會有限公司」、「香港少年領袖團有限公司」的董事。

被制裁公司董事：欲加之罪

《香港01》記者找到鍾志勤，他強調從無做違法的事：「這是欲加之罪，如果我運武器，香港或中國內地政府，都不可能讓我出口。」他認為被制裁是政治原因，「我與一些國家的公司做生意，美國覺得這些國家的公司不對嘴型，就要將我的公司放在制裁名單。」

被美國制裁的馬漢航空，有營運德黑蘭至北京、上海、廣州、深圳的航線。（馬漢航空網站）

馬漢航空被美國制裁後，英國、法國、德國等歐洲國家的航線已經停運，但中國的航線就維持服務，有直飛北京、上海、廣州、深圳四大城市。鍾志勤指，其公司做馬漢航空的貨運代理，主要在內地營運，「我不想說太多貨物運去哪裏，也不只是去伊朗，亦可以經伊朗去其他地方。」

伊朗一直被美國制裁，禁運武器。（路透社）

銀行賬戶被關 生意靠現金交易

被美國制裁的最大影響是香港的銀行賬戶被關閉，鍾志勤坦言，香港的銀行都不敢與其來往，「我們一直用的銀行就用不了，銀行不敢直接說因為這樣的理由，有些凍結戶口幾個星期，才說不讓我開戶，有些我們開口問都完全無回覆，但最終都要關閉賬戶。」

被關閉銀行賬戶後，高美航空的生意完全靠現金交易，記者追問如何攜帶大量現金出入境，鍾志勤不願多談，稱生意有受制裁影下，唯有少有少做，「我們並非只有一門生意。」

與林鄭月娥等官員，以個人身份被制裁不同，美國對高美航空的制裁停留在公司層面，並無對鍾志勤本人以及他其他公司制裁，鍾志勤稱他的個人賬戶和其他生意未受影響。

香港公司「高美航空」被美國制裁前有迹象，美國駐港總領事館曾調查。（資料圖片 / 張浩維攝）

制裁前被美國駐港領事館調查

高美航空被制裁前，已經有先兆，鍾志勤說：「美國駐港領事館、北京的美國大使館，都曾經調查過我們，問問公司做哪些生意，制裁都有迹象。」

被制裁後，鍾志勤曾與律師團隊商討上訴，但他認為制裁是政治原因，上訴是浪費唇舌和時間。

▼8月及11月美國制裁15名中港官員名單及理由▼

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