美國制裁60幾間香港公司和個人，除了林鄭月娥等29個中港官員，還有涉及兩個與香港有關的金三角跨國販毒集團，被指操控武裝組織販毒，以及人口販賣、雛妓、販毒、販運野生動物。 這兩個集團曾在香港共用位於灣仔胡忠大廈的辦公室，《香港01》記者前往該處，發現公司仍在運作。其中一個集團董事長浦江，曾任港區全國政協委員；另一個集團的主腦趙偉，更在老撾建立金三角經濟特區，自設海關、自訂法律。

01偵查「美國制裁追蹤」獨家系列：

美國制裁追蹤・專頁｜官員急還按揭 被控販毒公司董事曾任政協

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美國制裁追蹤｜兩香港集團被指涉金三角販毒 董事曾任港區政協

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▼美國財政部列出兩個跨國販毒集團網絡▼

美國自2000年至2008年以《外國毒梟制裁條例》，制裁以緬甸佤邦毒梟魏學剛（WEI Hsueh Kang），以及武裝組織佤邦聯合軍（United Wa State Army）為首的集團，包括香港人浦江（PO Kong），以及其擔任董事的「宣威集團」、「鼎聖泰珠寶」、「宏邦發展珠寶」三間香港公司。

到2018年又用同一條條例，制裁「趙偉跨國犯罪集團」，包括趙偉、其妻子蘇桂琴，及其兩間香港公司：「金木棉國際（香港）」（Kings Romans International (HK) Co., Limited）及「金木棉國際投資」（Kings Romans International Investment Co. Limited）。

查冊揭兩集團關聯 同用胡忠大廈單位

《香港01》查冊更發現，兩個集團有關聯，金木棉今年3月之前的註冊地址，就是宣威集團擁有，位於灣仔胡忠大廈內一個單位。

宣威與兩間關聯的珠寶公司，均以這個辦公室作為註冊地址。2017年國際珠寶品牌卡地亞（Cartier）四次將珠寶出售予宣威，被美國財政部處罰。至於金木棉集團，2020年3月將註冊地址，從這個單位改到上環的一間秘書公司。

現場直擊 職員證宣威集團擁有

記者到上述單位查詢，現場是另一間時裝公司，負責人指是朋友關係，向宣威租用部份地方。「他們的人不在這裏上班，我們是共用辦公室，是另外一間公司，我們不是宣威，宣威的人在放假。」

辦公室現場有中式酸枝木製家具，「好像是做這些家具，他們不是怎麼用這個辦公室，就租細房給我們。」時裝公司負責人稱，只見過宣威集團的人一兩次，不清楚對方的生意性質。

宣威董事浦江祖籍雲南 曾任港區全國政協

宣威集團董事長浦江，2013至2018年擔任港區全國政協委員。1944年出生的他，祖籍雲南，宣威集團經營珠寶、玉石、木業、房地產。

根據公司註冊處紀錄，他與同為宣威同事的太太林麗貞報住銅鑼灣，但記者未能聯絡到他們。CNN記者2018年曾到宣威辦公室查詢，職員稱浦江近年長居內地，公司已轉型做殯儀生意。

根據內地查冊，浦江是北京宣威木業董事長，亦是河北省遵化市一個陵園「萬佛園景區發展有限公司」的董事長。

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金木棉於老撾設特區 董事長趙偉任特區主席

至於美國指控金木棉的背後「趙偉跨國犯罪集團」，更涉及人口販賣、雛妓、販毒、販運野生動物。

1952年出生的趙偉，出身自黑龍江的農村，1990年代移民澳門做生意，2000年代染指金三角。2008年，香港的金木棉集團，2008年與老撾政府簽訂為期99年的協議，在緬甸和泰國交界劃出一萬公頃地方，成立「老撾金三角經濟特區」（Golden Triangle Special Economic Zone），趙偉擔任特區主席，自設海關，自訂法律。

接受央視訪問 宣稱禁毒發展賭業旅遊

趙偉持有中國及澳門護照，又有澳門身份證，其妻蘇桂琴就持有香港身份證。過去十多年，趙偉高調接受中央電視台等傳媒訪問，「要將金三角地區變成一個祥和的、一個經濟發展的繁榮區域，歷史上應該記上我這一頁。」

他的金木棉王國，通行中文、人民幣，僱用內地退役軍警做「特區警察」，以賭場為主吸引中國和東南亞國家的賭客，曾說「把博彩業的小害變成禁毒的大益，我覺得是值得的」。

售虎皮熊掌 可做極具爭議細胞療程

去年他又接受台灣三立電視台訪問，稱堅決反對毒品，又指自己會以身作則，帶領所有員工定期驗尿，「你們搞一包毒品，抓的是要犯病的，要蹲監獄掉腦袋，我們搞旅遊是長期發展。」

這個經濟特區內更有動物園，繁殖老虎、黑熊，2015年曾被國際環保調查組織「環境調查署」（Enviornment Investigation Agency）揭發，繁殖老虎製作轉賣，特區內又有虎皮、虎骨酒出售，區內餐廳更可吃到熊掌、穿山甲，因此被稱為「罪惡之城」。

當地更設有醫院，做香港、台灣等地禁止、極具爭議的基因細胞療程。

佤邦是緬甸撣邦境內的一個自治特區，有自己的武裝組織「佤邦聯合軍」（United Wa State Army），但一直被美國指控販毒而被制裁。圖為2019年4月，佤邦和平建設30周年慶祝大會，佤邦聯合軍舉行閱兵儀式。（Getty Images）

CNN指協助販毒洗黑錢 趙偉反駁美國別有用心

美國有線新聞網（CNN）在2018年底發表調查報道，指緬甸北部的武裝組織佤邦聯合軍 （UWSA）控制制毒工廠，再透過金三角的大量基建和旅遊業運出，包括趙偉利用老撾的賭場，替武裝組織洗黑錢。

面對種種指控，趙偉去年接受《亞洲週刊》訪問，否認全部指控，稱美國別有用心，又指被制裁後，澳門金沙賭場幾百萬元的籌碼、香港滙豐銀行的存款都被凍結。

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