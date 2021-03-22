撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-03-22 07:00

昨日是元朗721襲擊事件發生20個月，當日小牛農莊莊主陳志祥被拍攝到，在元朗站涉用藤條襲擊市民和記者，之後去向成謎，但農莊最近有新異動。 《香港01》發現，規劃署指小牛農莊其中一塊農地違例發展，去年去信地主要求還原。航拍所見，農地有溫室、停車場及放置多個貨櫃。記者一到現場，就有手持螺絲批的村民喝止，一度禁止記者離開。 其中一幅農地的地主指，正向城規會申請改變用途；另外一塊的地主直斥記者多事，無可奉告。規劃署指，已對其中一塊農地調查及採取執管行動；地政總署則指，涉事地段有四幅農地有未經批准的構築物，將向業權人發警告信，倘限期前未有糾正則會「釘契」。

01偵查系列報道：

元朗721小牛農莊｜陳志祥去向成謎 妻開新公司 兒子代交租

元朗721小牛農莊｜違反用途被釘契 村民恐嚇記者 地主拒回應

元朗721｜南邊圍鄉公所、過百村屋須清拆 屋宇署改口變「微調」

被釘契後申請改變土地用途

小牛農莊由九塊農地組成，分別由兩名姓伍的地主，及原居民祖堂「鄧南溪祖」擁有。

規劃署去年11月4日向其中一塊地的伍姓地主發信及釘契，指土地違例放置貨櫃，要在今年2月4日或之前還原。

不過文件顯示，伍姓地主收信後，隨即向城規會申請改變土地用途，在場內設置兩個兩層高5.9米、總樓面面積約178平方米的貨櫃，用以存放水電工程零件、農業工具及設置附屬工場，並申請建設一個私家車位。

農莊內有多個貨櫃 溫室仍有運作

航拍所見，涉事違規農地擺放了兩個大貨櫃，並存放大批工具及零件，未按當局要求的限期前移除，而小牛農莊內仍然有溫室，還有多個貨櫃、停車位、太陽能板等，且不時有人和車輛進出。

▼規劃署信件▼

村民持螺絲批威嚇 禁記者離開

記者到現場欲到農莊了解，隨即有手持兩支螺絲批的村民出來喝止：「你影咩相？你咪X走啊，我報差館！」

村民要求記者「交出菲林」，用腳踩住採訪車，阻止記者離開，又透過通訊群組通知其他村民到現場。之後陸續有村民現身，其中一位自稱鄰居的黃先生上前質問記者前來的意圖，質疑「點解你知得咁詳細？」，直至警方到場才允許記者離開。

村民之後又辯稱，手持螺絲批只是用作維修物件。

地主之一認申請改用途 721後無見過陳志祥

記者之後上門向涉違規發展的的伍姓地主查詢，他承認規劃署要求還原，正向城規會申請改變土地用途三年，「我們只是用來放置物品、零件，不想再做生意。」



他又強調現持有的農地未曾向陳志祥收租，721事件後已無再見過陳志祥。

記者上門向涉違規發展的伍姓地主查詢，他承認獲規劃署發信，但強調相關貨櫃只用作放置物品及零件。（香港01記者攝）

水頭村村長：陳志祥兒子交租

小牛農莊中，大部份農地由原居民祖堂「鄧南溪祖」擁有，司理去世多年，由元朗水頭村村長鄧錦良暫為管理。

元朗水頭村村長鄧錦良現時暫為管理沙埔村多塊農地，他承認現向小牛農莊陳志祥的兒子收租。惟記者問及農莊疑有僭建及改變土地用途，他立即表示：「政府嘅事唔關你事！」（香港01記者攝）

「係（陳志祥）租，由他的兒子打理。」鄧錦良承認有向陳志祥的兒子收租，惟記者進一步追問，小牛農莊現有多處懷疑涉僭建及改變土地用途，他立即拒絕對話及離開，並大罵：「政府嘅事唔關你事，你只係記者、無可奉告，最憎你哋民主黨黃絲記者！」

▼721現場 小牛農莊陳志祥涉襲擊▼

農莊內多塊農地違反用途

規劃署指，本月初實地視察，發現場地內的構築物及裝置，已轉介元朗地政處及屋宇署跟進；其中一塊農地有違例發展，署方要求今年2月4日前還原，將會繼續跟進這個案。

地政總署表示，小牛農莊所涉的地段屬「舊批農地」，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物。署方視察後發現有四幅農地未經批准的構築物，會向業權人發警告信，要求於限期前糾正，否則會「釘契」。

小牛農莊莊主陳志祥，以往常接受傳媒訪問，推銷西瓜。（資料圖片 / 林若勤攝）

追蹤陳志祥去向

721事件發生至今一年零八個月，陳志祥去向成謎，小牛農莊仍有其他異動，陳志祥仍然有更新社交網站，他的太太開設新公司，記者更找到他的家人及與他相識的人士。（詳見「01偵查」系列報道）

▼721西鐵元朗站八名被告面對的控罪▼

▼721白衣人元朗站襲擊▼