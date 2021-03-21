元朗721｜南邊圍鄉公所、過百村屋須清拆　屋宇署改口變「微調」

撰文： 梁祖饒 最後更新日期： 2021-03-21 08:00

今日是元朗721襲擊事件發生20個月，2019年的當晚，數百名白衣人在南邊圍村公所內外聚集。《香港01》去年獨家揭發，鄉公所屬霸地興建，整幢屬於僭建，屋宇署發出清拆令。 事隔一年鄉公所依然「屹立不倒」，記者更發現南邊圍村有122幢村屋被發清拆令，當中94幢屬整幢僭建，村民上訴被駁回。但屋宇署之後改口接受「微調方案」申請，村屋未必需要全幢清拆。 被霸地的地主稱已交由律師處理，屋宇署未回應鄉公所是否仍需清拆。

▼元朗721事件白衣人藏身在南邊圍村福德堂鄉公所▼

▼南邊圍鄉公所前後兩年裝修對比▼

自2019年的721襲擊事件後，南邊圍村動向廣受關注。《香港01》去年獨家報道，該村鄉公所屬整幢僭建，且霸地興建。

屋宇署2019年9月發出清拆令，要求業主在180日內清拆。但超過限期近近一年，鄉公所依然「屹立不倒」。

屋宇署2019年9月發出清拆令，要求南邊圍村鄉公所地段業主在180日內清拆。但超過限期近近一年，鄉公所依然「屹立不倒」。（屋宇署清拆令）

逾百村民去年7月就僭建上訴遭駁回

鄉公所地權屬原居民祖堂「鄧泉菴祖」擁有，去年祖堂秘書指早已發過律師信予霸地人士，但未獲理會，又指「要我哋點拆呢？又唔係我起嘅，人哋都唔會畀你拆啦。」

記者近日聯絡到「鄧泉菴祖」司理鄧金穩，他稱霸地人士有「少少合作」，並稱已交由律師處理。被問及有否控告霸地人士，他稱如要提堂，律師會通知。

南邊圍村村長陳樹堅，則拒絕回應鄉公所是否需要清拆：「現時處理中，不說太多這些事情了。這些是法律上程序的事情及問題，下回分解。」

屋宇署村內貼公告 僭建屋可申請「微調方案」

記者上月到南邊圍村鄉公所現場，發現一則屋宇署在1月貼出的公告，表示逾百名村民曾就清拆令一事上訴，但在去年7月被上訴審裁小組駁回上訴申請。

公告同時表明有「微調方案」的申請，違規業主委聘認可人士撰寫報告，表明該僭建物無即時危險，及因特別情況未能即時清拆，便可作出申請，有數十戶村民已考慮申請。

屋宇署在1月貼出的公告，表示逾百名村民曾就清拆令一事上訴，但在去年7月被上訴審裁小組駁回上訴申請，公告同時表明有「微調方案」的申請。（梁祖饒攝）

94幢村屋屬全幢僭建

屋宇署表示，自2019年9月，曾向村內建築發出130張清拆令，涉及122幢村屋，當中77%，即94幢村屋因違反村屋標準，屬於整幢僭建。

但問及為何會有「微調方案」，署方指是考慮到「排屋」的特殊情況，清拆時或影響鄰近屋宇結構及出入問題，如申請獲批，並修改至符合村屋標準，便可延長有關清拆令的執法期限，甚至撤銷有關清拆令。

至於屬於霸地興建、整幢僭建的鄉公所可否申請「微調方案」，屋宇署無正面回應。

▼2019年721日間南邊圍鄉公所有人在內▼

陳劍青：「微調方案」度身訂造助長集體僭建

本土研究社成員陳劍青表示，村內94幢村屋屬全幢僭建是一個好嚴重的集體性計劃，如果政府仍然開設「微調方案」予該村違規業主，而非打擊違規僭建，是助長新界各種形式僭建的風險，直言是十分不理想的做法。

他指公眾必然會質疑「微調方案」是否一個藉口，為該村違規村屋度身訂造方案。

本土研究社成員陳劍青表示，村內94幢村屋屬全幢僭建是一個好嚴重的集體性計劃，如果政府仍然開設「微調方案」予該村違規業主，而非打擊違規僭建，是助長新界各種形式僭建的風險。（資料圖片／羅君豪攝）

▼元朗721事件白衣人襲擊▼