撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-03-22 07:00

20個月前的元朗721襲擊事件，以售賣西瓜而聞名的小牛農莊莊主陳志祥，被拍到涉嫌手持藤條襲擊市民和記者，但之後去向成謎，究竟他有無被捕或被通緝？警方並無正面回應，僅稱一直「鍥而不捨」調查、無放棄任何線索。 《香港01》發現，小牛農莊的有機認證無再續期，但仍有運作且不時有人進出，農莊的地主稱陳志祥的兒子代為打理和交租。陳志祥仍有不時更新社交網站，其妻開設了新公司，他的一位家人稱最近無見過他。

01偵查系列報道：

元朗721小牛農莊｜違反用途被釘契 村民恐嚇記者 地主拒回應

元朗721小牛農莊｜陳志祥去向成謎 妻開新公司 兒子代交租

元朗721｜南邊圍鄉公所、過百村屋須清拆 屋宇署改口變「微調」

小牛農莊莊主陳志祥，以往常接受傳媒訪問，推銷西瓜。（資料圖片 / 林若勤攝）

▼721現場 小牛農莊陳志祥涉襲擊▼

有機認證被除名

721事件至今發生一年零八個月，不少傳媒事發後多次前往沙埔村的小牛農莊及陳志祥的住所，均無人應門，陳志祥的去向成謎，但小牛農莊仍有運作。

《香港01》發現，小牛農莊原本取得的有機認證編號，在香港有機資源中心官方網頁被除名，中心指去年7月認證到期後，申請人無再續期。

小牛農莊原本於香港有機資源中心取得有機認證編號，惟《香港01》發現，相關認證現已在官方網頁被除名。（香港有機資源中心認證有限公司官方網頁）

▼小牛農莊現場▼

小牛農莊由九塊農地組成 地權不一

小牛農莊由九塊農地組成，其中兩塊的地主是兩名伍姓的人士，其餘七塊農地則由原居民祖堂「鄧南溪祖」持有。

其中一位伍姓地主對《香港01》記者稱，認識陳志祥，但一直由「鄧南溪祖」處理租務，自己並無收租，在721事件後亦再無見過陳志祥，「無見過他，但他的兒子經常在（沙埔村），你可以去找他。」

記者上門向其小牛農莊其中一個伍姓地主查詢，他表示自721事件後再無見過陳志祥。（香港01記者攝）

水頭村村長：有交租就不理是兵是賊

「鄧南溪祖」的司理離世多年，現由水頭村村長鄧錦良暫為管理小牛農莊的農地。

「現在由他的兒子交租。」鄧錦良稱農地由祖父輩開始租給陳志祥家族至今，他亦承認不知陳志祥現時去向，「很久沒有見過他，怎麼知道他去了哪裏。我不理他是兵還是賊，只要有交租，我就不理。」

元朗水頭村村長鄧錦良現時暫為管理沙埔村多塊農地，他承認現向小牛農莊陳志祥的兒子收租，一度稱：「我不理他是兵還是賊，只要有交租，我就不理。」（香港01記者攝）

WhatsApp不時在線 Facebook痛斥黑暴

陳志祥不時更新個人facebook帳戶，平均一日轉發十次帖文，轉發內容均涉及愛國愛港的內容，以及「打擊黑暴」的信息。

而他的WhatsApp頭像亦數度更新，包括曾稱「林卓廷為黑暴之首」，以及「不容許香港成為反共基地」。



記者曾致電陳志祥，但多次致電均無人接聽。

▼陳志祥更新WhatsApp及Facebook▼

妻子去年新開公司

陳志祥的太太劉觀嬌，去年開設一間名為「加松工程」的新公司，註冊地址為其沙埔村的住所，公司並無電話或網址，暫時未知具體業務。

被指是其子 工程公司負責人澄清：我是堂侄

網上流傳一個為陳志祥兒子的facebook帳戶，他有兩間公司，記者到現場查詢，一個地址為迷你倉，另一個則無人應門。

他接受電話查詢時否認是陳志祥兒子，「我是他堂侄，搬離沙埔村很久了。最近都無見過他們一家人，很少聯絡。」

警方：鍥而不捨調查

721事件中，警方拘捕63人，15人被控參與暴動，其中8人亦被控串謀有意圖而傷人。8名白衣人被控暴動的案件，上月審訊至今。

《香港01》向警方查詢，究竟陳志祥有無被捕獲被通緝，以及如何回應多條影片拍攝到他涉嫌以藤條襲擊記者及市民，警方並無正面回應，僅稱明白公眾對721事件的關注，又稱新界北總區重案組一直「鍥而不捨」跟進調查，「沒有放棄過任何線索」。

▼721西鐵元朗站八名被告面對的控罪▼

▼元朗721事件白衣人襲擊▼