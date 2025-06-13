拆局｜的士業反白牌戰線轉移？ ｢保司機飯碗｣走到 ｢回購補償牌主｣

回購的士牌的討論近期炒起，有的士牌主向政府叫價500萬元，遠高於目前約200萬元的交易市價。行政長官李家超日前回應指，的士經營特權已令業界長期獲利。消息指，政府內部沒打算、亦無方案回購的士牌。有立法會議員直言，的士牌投資失利與政府無關，反問「的士牌700萬的年代，牌主會否與政府分錢？」



的士與網約車近年陷入惡性競爭，如果「心水清」的便會留意到的士業界訴求「戰線」似乎正擴大，由過去多年的老調兒 —— 「打擊白牌車保司機飯碗」，至近日改為要求「回購的士牌補償牌主」。站在最前線的繼續是的士牌「大戶」，牌主的利益已放到談判桌上。



特區政府過往屢被詬病在網約車合法化問題上採取「拖字訣」，導致的士業與網約車矛盾加深。消息指，政府最快7月交代規管網約車方案，外界期待爭議得以解決。



5月9日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士業與網約車矛盾未止 近年多次發起行動抗議

「白牌車橫行霸道」、「的士司機坐以待斃」 —— 的士業的打擊白牌車抗議行動，近年社會已司空見慣，皆因白牌車天天打不盡，網約車方案又未出爐，過去兩年的空窗期，的士業與網約車平台各爭話語權，矛盾未止，愈演愈烈。

的士業的論調打從2018年起，都是抗議政府縱容白牌車非法載客，當時有23個的士業界聯會組成「反對白牌車大聯盟」，更發起「的士遊行」繞政總慢駛。然而，問題一直未能解決，國安法實施以來，的士業在 2023、2024和2025年均曾發起不合作行動抗議，只是每次搞集會、遊行、罷工均收「溫馨提示」叫停，流產收場。

規管網約車方案公布前夕，的士業界動作頻頻。（梁鵬威攝）

消息：網約車方案最快下月出爐 料的士以外網約車合法化

《香港01》獲悉，規管網約車方案最快7月出爐，提交予立法會交通事務委員會討論，從特首李家超表明網約車是「不能逆轉的趨勢」，以及預告發牌規管的士和「其他點對點車輛」可見，的士以外的載客取酬網約車合法化，勢在必行。

方案公布前夕，的士業界動作頻頻。上月舉辦兩次請願，在運輸署樓下和政府總部外要求加強打擊白牌車，再批評當局執法不力。每次有反白牌車的行動，均掀起社會熱烈討論，然而近日的討論卻不在於白牌車，而是的士牌價。

的士業「戰線」擴大 由「保司機飯碗」變「補償牌主」

「720億對政府來說濕濕碎」 —— 持有199個的士牌照的順安車行負責人周國强，接受傳媒訪問時提出政府可以用500萬元收回一個的士牌，讓業界自行選擇去向，此建議引起坊間熱議。

然而，最初掀起回購的士牌討論的，其實不是周國强，而是持有的士數量全港排第三的「的士大王」鄭克和。日前他在《明報》訪問裏提到，明白投資者要承擔風險，但牌價跌因政府放任白牌車，認為政府有責任保障牌主損失，「若網約車合法後經營成本繼續低於的士，政府應考慮回購的士牌」，價格要公道，以當年投標價為基礎追加歷年通脹。

據了解，鄭克和早前曾向交通諮詢委員會提出，400萬元收牌的建議計及通脹等變化，官方對此處理只屬記錄在案的層次。

的士業界訴求「戰線」正擴大。（資料圖片）

公開提出回購的士牌照，反映的士業界訴求「戰線」正擴大，由過去多年的老調兒 —— 「打擊白牌車保司機飯碗」演變至要求藉回購的士牌「補償牌主」。站在最前線仍然是的士牌「大戶」，直接將牌主的利益放到談判桌上。

的士牌價10年跌七成，市區的士牌價由高峰期逾700萬元，跌至本月初約200萬元。（資料圖片）

的士牌價10年跌七成 消息：政府沒打算回購的士牌

原因無他，隨着網約車生態興起，的士牌價10年跌了七成。根據資料，市區的士牌價由高峰期逾700萬元，跌至本月初約200萬元，新界牌由近600萬跌至125萬元。

觀乎澳洲悉尼網約車2015年合法化，的士牌價隨即由約36萬澳元跌至約22萬澳元，折合蒸發約72萬港元。八年後，當地政府實施新制，禁止的士牌照轉讓，並以每個牌15萬澳元、折合約77萬港元，補貼的士車主。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

網約車合法化呼聲在香港亦日益高漲，作為牌主自然緊張。坊間過去亦有聲音認為，的士車行負責人動員反白牌車的主因，並非單是的士司機生計，而是牌價。

然而，《香港01》獲悉，政府內部沒有方案要回購的士牌。官方除了「放風」表明回購「不可能」，從特首「動用公帑必須極度謹慎」言論，大概意會到財赤下政府的取態。若要打響的士牌主的如意算盤，回購所有1.8萬個的士牌，便需耗費逾700億元公帑。

順安車行負責人周國强。（資料圖片）

周國强：回購的士牌非主流意見 戰線沒轉移

其中一個曾表態認為回購的士牌可行的順安車行周國强，接受《香港01》訪問時說，「雖然有一個行家（鄭克和）講（回購的士牌），但由頭到尾都唔係主流意見」，強調自己絕對沒有將戰線轉移至「補償牌主」，亦沒想到那麼複雜。他聲言，如果還業界一個公平平台，大家都會開心。

周國强形容，的士牌價升跌「牌主咁多年嚟都無出過聲，我哋有冇行過出嚟講的士牌？」，認為問題重點是白牌車平台猖獗，「嚟偷嘢食嘅點都有禮貌㗎。呢個行業有冇畀人偷到、搶到，宜家好清晰啦」，認為市民清楚的士業並非反對網約車，而是反對網約白牌車。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

周國强強調自己「無怨過個牌價」，而是埋怨某跨國公司來港游走灰色地帶多年，「點解唔可以盡快扭返正」，稱自己對牌價有信心，過去幾年沒增持沒減持，維持約200個牌。

如果司機覺得車有投資價值就會買，環境如果唔係立立亂，相信好多投資者都會重投的士業買來收租保值。 順安車行負責人周國强

陳紹雄：的士牌700萬的年代，牌主會否與政府分錢？

立法會交通事務委員會主席陳紹雄向《香港01》表示，難以接受財赤下使用公帑回購的士牌，買賣的士牌是市場行為，的士牌是私人財產應自己負責，反問「的士牌700萬的年代，牌主又會否與政府分錢？」

立法會交通事務委員會主席陳紹雄向《香港01》表示，難以接受財赤下使用公帑回購的士牌，買賣的士牌是市場行為，的士牌是私人財產應自己負責。（資料圖片）

陳紹雄認為，的士較網約車有優勢，例如可以泊的士站等客、可以在街上接客，本身的士都可以加入成為網約車，但網約車不可以加入的士，認為網約車與的士可以良性共存。他強調，最重要解決白牌車等非法行為，網約車框架要盡快推出，表示自己已經「催緊政府」。

的士牌700萬的年代，牌主又會否與政府分錢？ 立法會交通事務委員會主席陳紹雄

選委界立法會議員吳傑莊表示，的士業界提出400至500萬回購的士牌，只是考慮牌主的利益，不想的士牌變負資產。（資料圖片）

吳傑莊：的士牌投資失利與政府沒有任何關係

選委界立法會議員吳傑莊向《香港01》表示，的士業界提出400至500萬回購的士牌，只是考慮牌主的利益，不想的士牌變負資產，直言「投資失利與政府沒有任何關係」，不能將的士牌與投資其他產品比較。他指現時政府財赤，但就算不缺錢，都不應該用公帑去保障部分人的投資收益。

他說的士可以繼續營運，除了要繼續提升質素之餘，政府亦可提供便利，例如設更多禁區讓他們上落客，網約車的角色是互補，相信這樣發展比較理想。

投資失利與政府沒有任何關係。 選委界立法會議員吳傑莊

社會期待規管網約車方案能解決的士與網約車惡性競爭。（資料圖片）

回購的士牌照與否，應該要考慮政府財政和社會公平原則，出於對公共利益和社會合理期望。社會期待規管網約車方案能解決的士與網約車惡性競爭，的士牌的分布、結構也需要徹底改革破解深層次矛盾，尤其的士牌照制度容許炒賣。以司機權益和乘客利益為依歸，相信是外界期望的發展方向。

的士與網約車爭議Q&A

問：網約車在香港是非法的嗎？

答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。

問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？

答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。

問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？

答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。