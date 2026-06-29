愛犬在眼前暴斃　狗主、義工追查連環毒狗案　誰在暗處投毒

2026年2月至5月，落馬洲一帶連月來至少有9隻狗被毒死、17隻失蹤，警方列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。《香港01》記者重回事發現場，狗主回憶愛犬被毒死非常自責，有動物義工親眼目擊狗隻中毒後在面前暴斃，事後在魚塘發現有狗隻嘔吐物及農藥，形容這是「有預謀的殺戮」。魚塘負責人亦指，過千條魚暴斃，懷疑與毒狗的農藥有關。警方將案件列作「殘酷對待動物」案，但暫未有人被捕。

香港的毒狗事件，多年來一宗接一宗。記者統計，過去10年累計有128狗疑被毒死、19狗失蹤，卻鮮有人被捕，事緣難證明有人蓄意投毒。義工曾自費驗毒，卻因成本、驗證難等問題，無以為繼。關注團體建議加重《防止殘酷對待動物條例》罰則，將刑期由三年增至七年，罰款由20萬增至100萬。



【01偵查YouTube Playlist】

西貢流浪狗協會創辦人Narelle談起被毒狗隻，眼眶泛淚。（王海圖攝）

動保義工目擊毒發一刻 狗尖叫嘔吐亡

「這是我建立的餵食盤，我們每星期會帶同乾糧，放在這個筒中。」走入落馬州魚塘，大閘旁就是餵狗的地方，所有飲水盤、進食盤、儲物筒等，全由西貢流浪狗協會創辦人Narelle建立。她介紹狗的生活時瞭如指掌：「這是狗狗住的地方，他們可到後面的地周圍跑，全是開放奔跑的範圍。」

2021年開始，Narelle在落馬洲魚塘幫幾十隻狗絕育及打預防針，之後她每星期與義工入魚塘餵狗及點算魚塘有多少隻狗。平和的日子，在今年初起了變化。

B女毒發一刻衝進紅樹林，死前陷進了泥漿。（王海圖攝）

2026年2月，Narelle收到魚塘職員通知有狗失蹤，她很快就到現場尋狗。去到魚塘，她先見到活潑近人的「B女」，「B女」似平時一樣，擺尾迎接她。

Narelle無為意，但過了約半小時，正當Narelle仍繞着魚塘找其他狗的時候，「B女」摔倒了。Narelle擔心「B女」的狀況，想取車載B女去看醫生，B女卻高聲叫喊及尖叫哀號。牠飛快地圍着魚塘跑了一圈，再衝進紅樹林，死了。

2026年2月16日，警方及愛協到場，合力將B女屍體拉出。（西貢流浪狗協會圖片）

Narellel目擊整個過程，相信「B女」是中毒死，馬上報警。B女的身體陷進了紅樹林的泥漿，無法帶走牠的屍體。她、警察、愛護動物協會職員等花了很多功夫，才拉到「B女」的屍體上岸。之後幾日，Narelle再陸續在魚塘附近不同地方，發現了6具狗屍。

紅點為發現狗屍的地方。（香港01製圖）

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養狗十年 中毒逝於坑邊

受害的不只有魚塘的狗，馬草壟信義新村89歲婆婆養大的「黑妹」，在今年農曆新年被毒死。婆婆家人見「黑妹」晚上沒回家，即晚尋狗。翌日，有村民說有隻狗在坑邊死了，這才確認「黑妹」離世。婆婆形容黑妹是很乖的狗，所有人回家都會擺尾迎接。婆婆說：「我養了都有10年都有了，牠不回來，我到處找牠。」

馬草壟信義新村89歲婆婆養大「黑妹」。（楊凱力攝）

每天早上，婆婆與外傭外出散步運動，黑妹都會自動自覺跟着她們。婆婆至今都不知道黑妹吃錯什麼，她自責地說，如在出事當日，她有為黑妹上繩，或綁着牠在家，不讓牠外出，可能黑妹就不會死了。

黑妹的屍體在失蹤後兩日，才在馬草壟生態園對出的坑邊找到。位置與有6隻狗死的魚塘，直線相差約逾一公里。

黑妹的屍體在蕉樹附近尋獲。（楊凱力攝）

魚塘發現嘔吐物及農藥 義工：有預謀的殺戮

落馬洲的狗連環死亡，Narelle在現場嘗試找證據。她去看狗的食物及嘔吐物，「這個位置有狗隻嘔吐的痕迹，我找到兩、三處。有些類似是食品的物質在其中，但那是乾的。（B女）離世當日，嘔吐物是新鮮的，所以我相信一部份的嘔吐物屬於一隻狗，另一部份的嘔吐物是另一隻狗的，牠們全跑往魚塘的方向。」

2026年2月，Narelle在魚塘執拾到農藥「馬拉斯安」。（王海圖攝）

她又在魚塘附近收集到，一樽寫有「毒藥」的液體。核對包裝，「毒藥」是農藥「馬拉斯安」，寫明「遠離孩童」，對人及動物都有害。漁護署協助將狗屍解剖及化驗，Narelle亦將執到的嘔吐物交給警方，希望他們可查到狗死的原因。

Narelle不解，為何有人會走到大老遠的地方，只為毒狗。她說，「這是一個偏遠的地方，不是狗隻會到處跑動，似是民居的地方。這是有預謀的殺戮。」

魚塘的魚在農曆新年間暴斃。（受訪者提供）

魚塘五狗死、千魚暴斃 負責人疑有人落毒

及至5月，Narelle累計找到9隻狗屍，還有17隻狗失蹤，其中有5隻狗都死在這個魚塘。《香港01》發現這五個相連的魚塘，2014年起，由綠色環保廚餘回收有限公司租用。

他們用廚餘養魚，是漁護署認可的優質養魚場。董事長呂建基在電話訪問稱，一直以為狗死在隔壁魚塘，不知五隻狗死在他的魚塘。

2014年起，綠色環保廚餘回收有限公司租用白圈中相連的魚塘。（Google Earth）

呂建基聲稱，他至今都不知發生什麼事，連魚塘的魚在差不多時間都懷疑被毒死：「狗死了之後，大概過年時，年初一時，我右手邊最大的塘，是最多魚的。無緣無故也像被落毒，死了成千幾條魚。」

由綠色環保廚餘回收有限公司租用的魚塘，有5隻狗死亡。（楊凱力攝）

被問到其魚塘為何有農藥「馬拉斯安」時，呂建基否認農藥屬他擁有，他無用農藥。呂建基會在魚塘的空地種少量菜，但基於環保原則，不會使用農藥，因此他相信有其他人去他的魚塘：「我都不知，一定是有些變態的行為、有些變態的人（入來）。我很想知道誰這麼『無陰公』。這些人真的要被拘捕。」

呂建基曾與警方通電話協助調查，但無獲最新消息。

警方回覆稱，2026年2月至3月先後發現，有8隻狗懷疑中毒致死，已將案件列作「殘酷對待動物」案，暫未有人被捕，狗隻死因要有待毒理化驗及進一步調查確定。而漁護署已完成解剖及採樣，所有報告已交給警方。

2024年12月，謝嘉怡兩隻愛犬Summer及Peachy被毒死。（IG@lisamarie_tse）

港姐毒狗案 至今無人被捕

香港過去都發生過令人關注的毒狗事件。2024年12月，港姐謝嘉怡的兩隻狗被毒死，牠們誤食路邊毒肉，由食到死，最多只有半小時。她當時接受訪問說：「我轉彎見到牠們在進食，立即跑過去阻止牠們，因為我一直都不讓牠們食其他食物。我衝了過去約幾秒之後，Peachy（愛犬）開始暈，30秒後（另一愛犬）又倒下。」

謝嘉怡的狗被毒死引起關注，但該案至今無人被捕。當年差不多時間，毒狗事件密集發生。《香港01》統計公開資料及傳媒報道，2024年11月至2025年1月，有49隻狗疑被毒死。

過去10年，已有累計有128狗死、19狗失蹤。其中古洞南路一帶是重災區，2024年及2025年，加起來有32隻狗離世。

謝嘉怡2024年在社交媒體上載毒餌照片，可見有白色粉末被混進臘腸雞脾中。（IG@lisamarie_tse）

動物福利關注聯盟召集人劉鎮海。（何頴賢攝）

一直跟進動物福利的，動物福利關注聯盟召集人劉鎮海稱，毒狗難以搜證。他說，即使證明到狗是中老鼠藥死，惟難以證明是蓄意去毒狗：「會否是狗本身食錯？還是特地將藥混下去給狗食？」他又說，就算捉到疑似投放老鼠藥的人，只要對方講一句「我毒老鼠而已、你個到鼠患嚴重，或說政府都是這樣毒老鼠」，又可能放生了對方。

劉鎮海補充，只要講一句不是毒狗，就已經可以告不到毒狗，最多告你亂拋垃圾，落朱古力那些。

動物義工張先生。 （受訪者提供）

義工自費驗毒 成本高難持續

動物義工張先生，自2024年底就開始跟進毒狗事件。他試過自己放蛇去緝兇，在現場收集過不明粉末去驗毒。「最開頭的初衷是驗到真的有毒了，可以呈現給政府知道這東西是真的有毒，原來有人會將有毒的物質投放在街上，可能想針對流浪狗、或有狗主拖着的狗。」

他將樣本交給本地實驗室，部份樣本驗出有毒，但不知是什麼毒，因難以證實及成本問題就沒繼續。他認為現行法例阻嚇力不足，也是毒狗禁之不絕的原因。

2024年12月，張先生在柴灣發現白色粉末。（受訪者提供）

2025年8月，一個72歲伯伯，因為在公園放老鼠藥想毒狗，被判罪成入獄兩星期，緩刑兩年。

政府正籌備修訂《防止殘酷對待動物條例》，動物福利關注聯盟建議加重罰則，將刑期由三年增至七年，罰款由20萬增至100萬，增加阻嚇作用。

2026年5月，西貢流浪狗協會為在落馬州被毒死的狗舉行喪禮。（受訪者提供）

2026年2月至3月，在落馬州被毒死的8隻狗，已完成解剖及毒理化驗。動物義工Narelle已取回牠們的屍體，舉行簡單的喪禮，希望牠們好好安息，離苦得樂。

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