七旬翁疑遭狗咬後想報復殺狗　在公園放置老鼠藥　判囚2周准緩刑

七旬退休老翁疑因曾遭狗咬後，涉在大角咀休憩花園內放置老鼠藥疑想報復，但遭清潔工人發現。老翁早前承認2項企圖殘酷對待動物罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院判刑，署理主任裁判官鄭念慈斥被告令到動物有機會受影響，判囚他入獄2星期，但准緩刑2年。



承認兩項虐畜罪（72歲，退休人士），被控2項企圖殘酷對待動物罪。控罪指，他分別於2025年2月1日及23日，於九龍旺角聚魚道休憩花園企圖殘忍地虐待狗隻。

官斥被告下毒任何動物都有機會受影響

裁判官鄭念慈指案情嚴重，被告在沒有特定目標的情況下投毒，任何動物都有機會受影響。考慮到被告已還押7日，沒有同類的案底，身體狀況欠佳，且有向動物機構捐款5千元，反映其悔意，終判被告監禁14日，緩刑2年。

被告曾中風致行動不便

辯方求情指，被告退休前任地盤工人，現依賴高齡津貼4,200元維生，育有兩子女。被告今年3月中風，現時行動不便，更患慢性腎衰竭及焦慮等，醫生建議被告須定期洗腎。

清潔工掃地發現藍色顆粒

案情指，公園清潔工今年2月掃地時發現地上有藍色顆粒狀的物體，其上司翻查閉路電視，發現疑似被告所為。康文署職員之後在花盤查看，發現1個印有老鼠蠟的可載封膠袋，遂報警求助。

被告被捕認想毒死狗隻

在同月23日，保安再次在地上發現藍色顆粒狀的物體，上司再報警求助。被告同日被捕，他在警誡下直認犯案，並指早前曾在公司遭狗隻咬腳，故想狗隻服用老鼠藥後中毒身亡，遂將毒藥散落在公園地下。被告稱，不知道狗隻服用老鼠藥後會否身亡，稱見過人類服用老鼠藥後沒死。

案件編號：案件編號：WKCC2936/2025