三寶樹濕地公園第一期今年底展開　餘下期數建旅遊中心、教育設施

土木工程拓展署和漁農自然護理署提交給元朗區議會城鄉規劃及發展委員會的討論文件中，提到三寶樹濕地保育公園的進展。公園第一期工程最早可於今年底展開，內容包括合併小魚塘、設生態友善水產養殖示範區等，餘下期數則會建造旅遊中心及生態教育設施等。



當局表示，第一期工程不屬《環境影響評估條例》的指定項目，區內部分道路在施工期間亦會實施臨時交通安排。公園餘下期數的詳細設計工作及工地勘測工程預計最早於明年第一季展開，整個公園則預計於2039年或之前落成。



三寶樹濕地保育公園（第一期）平面圖。（政府文件截圖）

三寶樹濕地保育公園（餘下期數）平面圖。（政府文件截圖）

第一期：改造魚塘用地為智慧基圍 設生態友善水產養殖示範區

文件指，小而分散的魚塘將合併為更大的水體，並設有生態浮島等生態優化措施。而公園靠近深圳河的現有或荒廢魚塘用地，將改造為具高生態價值的智慧基圍，既能提供多樣化的生境及支持生物多樣性，亦可向公眾展示基圍操作的技藝。

公園亦會設置生態友善水產養殖示範區，於改造後的生態友善魚塘中整合應用高密度的水產養殖設施，確保漁業生產經濟效益的同時，維護生態以達致養殖與保育並行。此外，亦計劃設立漁業研究中心，進行現代化水產養殖研究及試驗，並推廣水產品加工，以提升區內的水產養殖質素及產量。

新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

沿三寶樹濕地保育公園劃設 35 米非建築用地的生態界面，朝向三寶樹濕地保育公園方向均採用遞減梯級式建築物高度。（環保署提供）

政府計劃最早於2027年第一季展開公園餘下期數的詳細設計工作，主要項目包括：建立漁業優化區，包括室內水產養殖設施；建造旅遊中心並設置訪客中心、戶外教室、商店及餐廳，以及停車設施等生態教育及生態旅遊設施。

政府亦建議為公園餘下期數的日後運作進行道路工程、排水、排污、水務、機電和相關工程等附屬工程，並實施相關環境監察和緩解措施。

第一期工程不屬《環評條例》的指定項目

文件指，公園第一期工程不屬於《環境影響評估條例》的指定項目，而政府已就工程計劃進行初步環境審查，確定不會對環境造成長遠的不良影響。如果餘下期數工程屬於《環評條例》的指定工程項目，政府則會根據法定程序以獲得建造和運作的環境許可證，並會提出相應的緩解措施。

三寶樹濕地保育公園鄰近落馬洲站。(資料圖片)

施工期間 區內部分道路會實施臨時交通安排

公園第一期工程施工期間，區內部分道路會分階段實施臨時交通安排。政府會要求承建商採取適當措施，包括分階段施工及依據路政署的「道路工程的照明、標誌及防護工作守則」提供足夠及清晰的臨時交通指示等，務求把工程對附近道路交通的影響減至最低。

第一期工程最早於今年底展開 整個公園預計於2039年或之前落成

政府計劃在大致完成公園第一期的詳細設計後，於今年稍後向立法會財務委員會申請撥款，展開第一期工程及餘下期數的詳細設計工作。如獲批准，公園第一期的建造工程預計最早於今年底或明年初展開，並於2031年完成。

至於配合公園第一期計劃的其他相關建設，則會適時向立法會申請撥款，以期與第一期同步落成。公園餘下期數的詳細設計工作及工地勘測工程預計最早於明年第一季展開，整個公園則預計於2039年或之前落成。