港籍湖北黑幫黃大發判死　淺水灣5億豪宅　欠交18萬管理費被釘契

港籍「黑幫老大」黃大發，在湖北涉及暴力拆遷等多宗案件，早前被判處死刑。他不服判刑，案件9月23日在湖北省高級人民法院二審宣判，法院駁回其上訴，維持死刑並立即執行。

《香港01》記者發現，黃大發持有市值5億元的淺水灣道90號超級豪宅，今年5月至8月因欠交合共17.5萬元管理費，被管理公司入稟「釘契」。

其團夥熊大喜的相關人士，亦持有該超級豪宅的一間洋房，業權未有變化，今年初開始向財務公司借取二按。



港籍湖北「黑幫老大」黃大發。（湖北黃岡市公安局）

落網前轉移淺水灣獨立屋

湖北公安在2023年5月，搗破一個武漢黑幫團夥，兩名「黑幫老大」黃大發、熊大喜為「香港籍」。

《香港01》2023年報道，黃大發在落網前一個月以4.5億港元，從熊大喜手上買入淺水灣道90號7號獨立屋，並在公安公告前一日才註冊有關文件。外界估計，他們這樣做是為了轉移資產來港。

黃大發涉暴力拆遷 被判死刑

黃大發在內地被控組織、領導黑社會性質組織罪，故意傷害罪，詐騙罪等21項罪名，今年4月被判處死刑。他不服上訴，湖北省高級人民法院9月23日二審維持死刑，並即時執行。有內地律師指，這非代表犯人即時伏法，仍需經最高人民法院核准判決，若不同意，則需發還重審。

至於涉及熊大喜的案件，則狀況未明。

《香港01》發現，被判死刑的「黑幫老大」黃大發持有市值5億元的淺水灣道90號超級豪宅，因欠交17.5萬元管理費，被管理公司入稟「釘契」。（樓盤網頁）

淺水灣5億豪宅 欠交18萬管理費

《香港01》記者發現，淺水灣道90號的管理公司2026年8月底開始，追討黃大發持有的7號屋的管理費。黃大發欠交的管理費為2026年5月至8月，共4個月，總額17.52萬港元。

7號屋實用面積5668方呎的，每月管理費約4.38萬元，連同雜費合共追討18萬元。管理公司並將追討文件交予土地註冊處「釘契」。

獨立屋原由「團夥」家人持有

翻查資料，熊大喜在2018年6月以約4.96億元購入該7號獨立屋，報住元朗尚悅11座高層C座單位。同日，持香港身份證的劉清，以5.08億元購入8號獨立屋，同樣報住熊大喜尚悅地址，估計為熊大喜家人，即熊大喜一家以一筆過共10億元購入兩幢該樓盤獨立屋。

另外，黃大發2023年以4.5億元購入熊大喜的淺水灣獨立屋時，以樓價4.25%作印花稅，即1,912.5萬元，顯示黃以香港永久居民身份首次置業。

曾任黨委書記 控制十鄉村 暴力強拆致死

綜合內地傳媒報道，64歲的黃大發是武漢人，擁有香港身份證，曾任武漢市井崗山村黨委書記、武漢江宏集團董事長。他上任後，在村內組建地產開發公司開發閒置土地，並利用城中村改造機會，控制了近十個鄉村，從中非法獲利。他涉及多宗暴力強拆等事件，其中一次多間企業被強拆，造成一人死亡、多人重傷。