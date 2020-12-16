政府研收回10幅私人地建屋　今稱僅數幅可動　團體批：夾埋發展商

運輸及房屋局今（16日）發表《長遠房屋政策》2020周年進度報告，當中再次提到發展局正檢視10組已規劃作綜合發展區或住宅的私人土地，是否適合收回作公營房屋發展。 發展局首度透露，經檢視後或會收回數幅土地，但副秘書長（規劃及地政）何珮玲提到，有部份土地已被發展商發展成熟，未必可收回發展公營房屋。本土研究社陳劍青質疑發展成熟的說法，「舊年話嗰10幅地未有發展，事隔一年就話變得好成熟。」認為難免令人懷疑政府與發展商「夾埋」，讓發展商有足夠時間作規劃。

去年指用地丟空多年未有發展

2019年的施政報告提到，現存有部份已納入法定分區計劃大綱圖的私人地，本身已劃為綜合發展區、甲類住宅地等，可能丟空多年仍未發展，政府會逐一檢視並考慮引用《收回土地條例》發展公營房屋。當時指已覓得10幅土地，分布於九龍及新界西北。

特首林鄭月娥早前於新一份施政報告中提到有關進展，重申該批私人土地未有確切發展計劃，料於今年年底前完成檢視工作。

八幅可發展公營房屋棕地群

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發展局：不會全收土地發展公營房屋

發展局副秘書長（規劃及地政）何珮玲指，檢視用地的工作已去到「最後階段」，惟部份已被私營發展商「發展得成熟」，因此只能收回部份土地興建公營房屋，至於會收回多少土地，她強調或要到明年初才能公布。她亦強調只會收回檢視中的部分土地，認為並不會對公營房屋供應帶來很大幫助，但此舉可反映到政府決心，把可發展的土地撥出建屋，而相關土地亦為熟地，能興建高密度樓宇，發展時能省卻改劃時間。

本土研究社陳劍青指，政府去年提出檢視有關用地時，曾指明相關土地未有發展規劃，質疑現時指有「土地發展成熟」的說法。他指，成熟程度視乎規劃，「一日未補價都無發展權」，「事隔一年就話變得好成熟，會令人質疑政府係咪同發展商夾埋。」他又批評，政府做法危險，「顯示唔到政府決心。」

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