凱莉山學校調查｜負責出糧公司清盤　以另一公司招聘新員工

香港凱莉山學校醜聞未平，負責學校開支和員工出糧的公司清盤。7月底改名為「PM Education Operation Limited」、原名為「Mount Kelly International」的公司，上周五（20日）啟動清盤程序，召開債權人會議。公司原董事、學校創辦人汪栢賢的妻子及母親，更於清盤前請辭。

多名入稟追薪的前員工，近日陸續收到清盤通知，而學校以另一間公司招聘新員工。有仍被拖欠薪金的前員工指，公司清盤或令他們需轉向破產欠薪保障基金追討欠薪，斥學校不負責任。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

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▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼



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曾負責學校開支 前外判商7月被停用

涉事的PM Education Operation Limited，原名Mount Kelly International Limited，學校創辦人汪栢賢早前接受《香港01》訪問時，形容該公司為「外判經營商」，負責學校營運。不過，校方7月指控該公司在財務及營運方面均有賬目違規行為，終止與該公司的合約。

據了解，學校過往透過該公司聘請大部份員工，及與校舍業主、裝修、保安、校車公司等服務供應商商簽約。過往學校拖欠裝修、保安費，供應商亦是入稟向該公司追討。

▼原董事為汪栢賢太太及母親▼



創辦人太太及母親辭董事 助理接任

公司兩名董事，分別為學校創辦人汪栢賢的妻子盧巧兒，以及汪母兼校監湯貴珍。公司7月28日改名為PM Education Operation，兩名董事及秘書公司於同日辭任，並委任黃智森（Wong Chi Sum Sam）為新董事。

黃智森早前曾多次代表學校，出席勞資審裁處聆訊，他當時向法庭職員稱，自己是汪栢賢的私人助理。

汪栢賢的妻子盧巧兒，母親兼校監湯貴珍，7月28日辭任公司董事，同日委任黃智森（左）接任，他曾於法庭上稱自己是汪栢賢的私人助理。（王海圖攝）

開債權人會議 前員工收信始知清盤

翻查資料，PM Education Operation於8月20日刊憲，根據《公司（清盤及雜項條文）條例》 第241條，召開債權人會議。多名已入稟勞資審裁處追討欠薪的員工，近日陸續收到召開債權人會議的信件，始知公司已啟動清盤程序。

▼PM Education Operation Limited 清盤文件▼



學校前員工阿凱（化名）引述勞資審裁處裁判官早前的說法，如公司清盤勞審處就要停止處理所有未完成的案件，而前員工需再準備文件，轉到破產欠薪保障基金排期追討欠薪，或需排一至兩年。他強調，自己及認識的同事至今仍未收到欠薪。

▼汪栢賢主動邀約訪問▼



另一公司招聘新人 前員工：拖糧「賤格」

阿凱指，本周一（23日）收到清盤通知信，但翌日見到學校以另一公司KA Holdings於網上招聘員工，認為學校創辦人汪柏賢仍有資金去支付前員工的欠薪，卻用不同的理由拖延，斥其行為「賤格」、不負責任，亦浪費政府資源及法庭時間。「員工有汗出冇糧出，還被拖一兩個月人工，家長、學生是最大受害者。」阿凱說。

KA Holdings 8月於求職網站上刊登招聘員工告示，但只稱是為一間學校（a school）進行招聘，未提及凱莉山的名字。（求職網站JobsDB截圖）

學校7月向家長發信，指香港凱莉山的總特許經營商KA Holdings會接管學校。公司的原董事亦為汪栢賢的妻子盧巧兒，以及母親湯貴珍，但二人於8月7日辭任，並委任汪栢賢為該公司的唯一董事。

《香港01》已就事件向香港凱莉山學校查詢，至截稿前未收到回覆。

學校前員工阿凱（化名）引述勞資審裁處裁判官早前的說法，如公司清盤勞審處就要停止處理所有未完成的案件，而前員工需轉到破產欠薪保障基金排期追討欠薪，認為學校創辦人汪柏賢拖延支付欠薪，斥其行為「賤格」。（李穎霖攝）

拖97員工強積金 欠薪勞工處控告

凱莉山學校今年4月爆出欠薪事件，有前員工向《香港01》表示，被拖欠至少3個月薪金。6月至今，已有超過60名前員工入稟，向前稱Mount Kelly International的公司追討欠薪。該公司7月更因拖欠七名僱員約57萬元工資，被勞工處控告，被法庭罰款6.8萬元。積金局亦回覆指，凱莉山拖欠97名員工，共122萬元強積金供款。

除上述公司，負責債券的Mount Kelly Foundation Limited7月亦被高等法院頒令清盤。

汪栢賢早前接愛訪問，回應凱莉山學校的種種指控，但未能夠釋出疑慮，又指不會再派人出席勞資審裁處的追薪聆訊。（余俊亮攝）

不派代表上庭 辯解不想浪費時間

凱莉山學校最初有派代表出席勞資審裁處的追薪聆訊，但到8月中就不再無派人上庭，令有關案件要押後再訊。學校創辦人汪柏賢早前接受《香港01》訪問時承認做法，稱是「不想浪費法庭資源」，又指曾以私人戶口支付前員工，但記者接觸過多名前員工，至今仍未確認到他的說法。

汪柏賢及弟弟、學校前財務總監汪中，互相指控對方偷錢，導致學校出現財困。汪柏賢早前主動邀請記者進行訪問，回應爭議，但當中說法有矛盾，他亦被發現曾因欺詐入獄。