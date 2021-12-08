南丫海難警方報告｜多方責任無追究　僅兩公職人員因救生衣判囚

2012年造死39人罹難的南丫海難，涉事兩船船長因危害他人海上安全罪判囚，而海事處前助理處長蘇平治及一名前驗船督察，因兒童救生衣問題判囚。警方2015年呈交死因裁判官的《死亡調查報告》終於報告曝光，列出設計、造船、驗船多個環節出錯，但律政司去年已表示，不會再就事件對任何人或公司提出檢控。

而列出17名海事處職員行為不當的運房局內部報告，一直未有公開，公眾連如何追究、有無問責都不得而知。警方報告雖然終極曝光，但連番出錯卻無人問責，海難的多個疑團仍然未解。



2012年國慶煙花期間的南丫海難，39人死亡。（資料圖片）

南丫海難各方未解釋疑點及責任：

●香港財利船廠：內地製造商文件指需裝水密門；職員指有見過文件；董事否認

●新加坡設計公司：董事及繪圖員互指卸責水密門繪圖

●海事處：兩公務員因檢查救生衣失當判囚；檢查圖則失當卻無人負責

●運房局：報告建議17海事處職員行為不當，但無公開名單及處分情況

●警方：建議召開死因研訊

●律政司：不再就事件作出起訴，無公開原因

●死因庭：接納律政司建議，不召開死因研訊



2012年10月1日，「南丫四號」載124名乘客欣賞前往維港欣賞國慶煙花途中，被港九小輪「海泰號」撞擊。「南丫四號」下層兩個船艙被撞穿，海水湧入，不足兩分鐘，船尾已下沉至海床。事故造成39人死亡，92人受傷，是香港近50年來最嚴重的撞船事故。

▼2017年南丫海難五周年悼念▼



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兩船長因危害他人海上安全罪判囚

海難發生後，撞擊「南丫四號」，引至事故的「海泰號」船長黎細明，2015年2月被裁定39項誤殺罪，及一項危害他人海上安全罪罪成，被判囚8年，上訴減刑遭駁回。

「南丫四號」船長周志偉亦於2015年2月，被裁定一項危害他人海上安全罪成，被判囚9個月。

不執行須配備小童救生衣法例 海事處助理處長被判囚

海難的39名死者中，五人為小童，事故發生後，「南丫四號」被發現船上並無小童救生衣。海事處時任助理處長蘇平治後來被揭發，2007年至2013年出任海首席驗船主任時，曾指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例。

海事處時任助理處長蘇平治被揭發，曾指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，被裁定公職人員行為失當罪成。（資料圖片／盧翊銘攝）

蘇平治被裁定公職人員行為失當罪成，原審時被判囚16個月，蘇平治服刑4個半月後，定罪上訴失敗，但刑期上訴成功，當庭釋放。

海事處前驗船督察黃鑑清於南丫海難事故研訊作供時，涉在宣誓下作假證供，被裁定罪成及判監15個月。（資料圖片）

海事處前驗船督察 作假證供稱見過小童救生衣

另外，2013年，海事處前驗船督察黃鑑清於南丫海難事故研訊作供，稱2012年5月檢驗「南丫四號」時，曾見到船上有小童救生衣。黃鑑清後來被控在宣誓下作假證供，2016年被裁定罪成，被判監15個月。黃後來曾提出上訴，但被駁回。

警方2015年向死因裁判官呈交2000多頁的《南丫海難死亡調查報告》，有91名證人的口供，總結建議召開死因研訊。（余俊亮攝）

南丫海難的死者家屬多年來，要求死因庭展開死因研訊，惟死因庭去年通知家屬，按律政司建議，不會召開死因研訊。在死者家屬的要求下，警方2015年向死因庭呈交的2,200頁調查報告近日終曝光。

報告指出，被撞擊的「南丫四號」入水船艙，未有如圖則所示安裝水密門，以致迅速下沉。水密門的圖則、設計及驗船，都有多番矛盾，多個環節連番出錯，船隻設計公司及職員、海事處職員在事件中，都有缺失。

雖然報告顯示，設計、驗船、造船的環節出錯，均有份導致悲劇，惟至今被起訴的四人均與這些出錯的環節無關。不過，律政司去年亦已表示，不會再就事件對任何人或公司提出檢控。

▼南丫海難死者家屬12月7日發表公開信▼



無人就驗船問責 兩海事處作供主任升至助理處長

換言之，到目前為止，對於船艙、驗船等多番錯誤，多個疑團未能解釋，亦無人被問責。

運輸及房屋局有撰寫《針對海事處的內部調查小組報告》，列出17名海事處職員行為不當，包括4名已退休人員，13名為退休人員中，有2人為首長級官員；報告建議對其中7人展開紀律程序，6人警告處分。

全份內部報告有430頁，並有399份附錄，2014年4月只公開30頁摘要和2份附錄，部份立法會議員簽署保密協議後曾閱覽。

時任海事處高級驗船主任蔡志全和廖朝暉，曾在法官倫明高任主席的調查委員會作供，二人目前已升至助理處長，為首長級薪金第二點，月薪17.9萬至19.6萬元。