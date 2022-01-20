凱莉山學校｜英國終止合作將改名　家長斥藉轉公司撇清學債責任

香港凱莉山學校去年捲入財務醜聞，學校周三（19日）向家長發信，指將停用「凱莉山」名字，又指香港校與英國凱莉山已無關係。

學校校監陳金兒回覆查詢指，前任經營者留下太多麻煩，故放棄凱莉山的名字。不過學校公關，指本月初次收到英國凱莉山的信件，指早已通知香港終止合作，形容學校是受害者。

對於學校被追討近三億元債券，陳金兒強調家長是向另一公司買入債券，與學校無關。有被拖欠逾300萬元債券的家長，批評學校想藉轉換營運公司撇清債務，逃避責任。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

香港凱莉山學校19日向家長發信，指學校將停用「凱莉山」名字，又指與英國凱莉山已無關係。（受訪者提供）

發信指將改名 校監稱前經營者留下麻煩

香港凱莉山學校19日向家長發信，指學校將停用「凱莉山」名字，並形容改名迫切，未來的文件，將以新校名義發出。校方在信中並未宣布新校名，但指如家長選擇不留在新校，將協助學生轉校。

學校校監陳金兒回覆《香港01》查詢時，承認改名一事：「我們不用凱莉山的名字，因為太麻煩了，（前任經營者）留下太多麻煩了。」她又以商業秘密為由，拒絕透露新校名，亦拒回應是否已向教育局提交改名申請。根據教育局網頁，學校現時仍以「香港凱莉山學校」註冊。

根據教育局網頁，學校現時仍以「香港凱莉山學校」註冊。（教育局網頁）

英國凱莉山去年10月已終止合作

學校發出的家長信亦提到，在新的營運團隊經營下，學港校與英國凱莉山已無關係。陳金兒曾指自己去年10月接手學校，11月舉行招生活動時，曾稱是與英國凱莉山聯合舉辦。記者今年1月初向她查詢學校校長的簽證問題時，她仍表示正等待英國委任香港校的新校長。

記者就香港校與英國校的關係，向陳金兒查詢，她指「當時和英國當然還有關係」，但後來再溝通後，達成新的協議。

香港凱莉山學校去年11月，以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義，舉行招生活動。並稱活動是與英國凱莉山聯合舉辦。（資料圖片）

香港校稱是受害者：一月始收通知

學校後來透過公關再作回覆，稱今年1月收到英國凱莉山學校的信，表示於去年10 月已通知香港終止合作，稱當時是第一次有關消息，形容校方是「上手種下種種問題的受害者」。

校方又指，陳金兒團隊去年接手學校時，被告知不能自行接觸英國凱莉山學校，需經由英國凱莉山校董局顧問Gary Wright安排。校方表示已經開始與教育局就學校改名事宜溝通，但詳情需暫時保密。

陳金兒（左）今年一月初，向記者回覆原侯住校長Paul Ellmes（右）的簽證問題時，仍表示正等待英國委任香港校的新校長。

校監指新公司經營 拒為上手欠債埋單

香港凱莉山學校去年捲入財務醜聞，多名家長指控學校，拒絕償還合共近三億元的債券。對於有關指控，陳金兒表示該些債務與她的團隊無關：「三億元又不是我們收。家長不是向香港凱莉山學校公司買債券，是向另一間公司買。」

過往多名家長向香港凱莉山學校購買的債券，分別由「Mount Kelly International Limited」（現改名為「PM Education Operation Limited）及「Mount Kelly Foundation Limited」收款。該兩間公司被指是學校的「前營運商」，現已進入清盤程序。

陳金兒表示，新的團隊以新公司營運學校，認為「前營運商」的債務不應由新公司負責：「這些沒有辦法，我們只按香港法例，香港凱莉山學校沒有收過家長債券錢。你應去訪問那些經紀，如何向家長推銷債券。」

20多名家長周五（19日）召開記者會，指無法退回香港凱莉山學校的債券，當中有家長料損失千萬。（李穎霖攝）

學校亦透過書面回覆指，接手香港凱莉山學校時，發現6月份學費退還存在爭議，而有關爭議已進入法律程序，故不便討論，但承諾會配合妥善處理。校方又表示，從沒在學校任何的銀行戶口見過「所謂的債券」，建議相關家長循法律途徑解決。

家長批學校逃避責任

有被拖欠逾300萬元債券的家長批評，學校想藉轉換營運公司及改名，撇清債務，將責任推到前營運者身上。她強調，學校從未就轉換經營者，通知被拖欠債券的家長。她又形容現況離譜：「眾目睽睽下發生這種詐騙，好像沒有政府部門可監管或跟進，我覺得這件事很離譜，而且是在教育行業做這種小動作。」

《香港01》去年獨家調查凱莉山學校亂賬內幕，學校欠薪、欠債、欠租和裝修費，更涉及家族糾紛，兄弟互相指控盜竊，創辦人汪栢賢亦被揭發曾因欺詐罪入獄。去年11月，20多名家長召開記者會，控訴追討兩億元學債不果，斥責校方開新公司招生，是「酒樓式清盤」經營。

▼2021年11月20日凱莉山招生活動 拒傳媒採訪▼



學校去年11月曾以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義，於港島酒店舉行招生活動，前大公網香港營運中心總經理陳金兒，擔任新公司董事兼校監。香港大公文匯傳媒集團董事長姜在忠，被列為招生活動的主禮嘉賓，活動禁止包括《香港01》在內的多間傳媒採訪。英國本校當時就招生活動，回應《香港01》查詢時指，拒絕被牽涉其中。

《香港01》今年初亦揭發，凱莉山學校原候任校長無獲得工作簽證，去年底更因此被執法部門帶走調查，入境處更到校舍調查。

▼凱莉山2016年屯門掃管笏動工儀式 但建校不成▼



▼英國凱莉山Mount Kelly本校▼

