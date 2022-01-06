凱莉山學校｜原候任校長未獲工作簽證　被執法部門帶走調查

香港凱莉山學校2021年初爆財困醜聞後，去年8月高調宣布新聘外藉校長Paul Ellmes，稱學校會重回正軌，並曾多次以學校校長身份接觸家長。消息指，Ellmes無獲得工作簽證，去年底更因此被執法部門帶走調查，入境處亦到校舍調查，處方回應指不評論個案。
校監陳金兒表示，去年11月已解僱Ellmes，因簽證問題未上任亦無受薪，又指不知道他有否被捕。然而，英國凱莉山學校的說法與香港校有出入，指並無委任Ellmes出任校長，亦對其簽證問題不知情。
凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕
入境處兩度到校舍調查 校方11月解僱未獲簽證校長
據了解，入境處懷疑有人違反逗留條件，未獲授權下在港受聘，2021年9月初及11月中曾到凱莉山學校好兆年行校舍調查。知情人士透露，入境處9月到學校調查後，Paul Ellmes曾停止到校，至10月底再開始回校工作。消息指，9月初的行動是針對Ellmes，他亦於去年底因簽證問題被調查。
根據學校11月初發出的招生活動的邀請函，「候任校長」Paul Ellmes原定會出席同月20日的活動，但據知Ellmes於活動前夕被入境處調查，並遭學校解僱。入境處回覆《香港01》指，不會評論個別個案。
財困醜聞後 高調新聘校長
香港凱莉山學校去年初爆財困醜聞，大量教職員因欠薪離職。學校去年8月高調宣布，新聘外藉的Paul Ellmes接任校長一職，稱一切會重回正軌。
學校同月更於社交平台發文，指當時「在港隔離檢疫的校長Paul Ellmes」與教職員開視像會議（Headmaster Paul meeting with staff from quarantine in Hong Kong）。
以校長身份發電郵
學校網頁後來於Paul Ellmes的歡迎辭中，加上「候任校長」字眼。不過，記者接觸到多名子女曾就讀凱莉山學校的家長，他們均表示，Ellmes曾以校長身份與他們接觸，從未聽過「候任校長」的說法。根據家長提供的電郵紀錄，Ellmes亦使用凱莉山校長電郵地址，以校長身份與家長溝通。據了解，他去年8月亦曾以校長身份簽署學校內部文件。
學校網頁現時已刪去Ellmes的相關資訊，原本的校長歡迎辭已刪去其照片及姓名。另外，學校Facebook亦刪去去年8月，Ellmes與教職員開視像會議的帖文，惟Instagram上仍然保留有關資訊。
校監稱準校長違反聘用條款
學校校監陳金兒回覆承認，Paul Ellmes一直未取得工作簽證，只是學校的「準校長」，但稱他未聽學校營運團隊勸告，以校長身份與家長溝通，及違反聘用條款，已於去年11月初終止其職務。
Ellmes去年8月抵港後，多次以校長身份處理家長查詢，但陳金兒稱，Ellmes在港作為「準校長」的三個月，一直沒有受薪：「我都不知道為何家長們都喜歡找他。」她又表示，如學校網頁過往曾稱Ellmes為校長，是負責網頁的職員「搞錯了」。
承認入境處有到學校調查
陳金兒承認，入境處曾就員工工作簽證的問題到學校調查，但否認是針對Ellmes：「他又未上任，學校都未去過，應該不關事。」陳起初指，認為Ellmes沒有被捕，但其後改稱不清楚：「這是他自己的事，學校不清楚。」她又指，學校解僱Ellmes後，已向入境處終止其工作簽證申請。
陳金兒向《香港01》指，Ellmes為英國凱莉山委任，故他被解僱後，要等英國校再委任新校長，現時由教師署任校長。她稱學校現時運作順利，並已向教育局提供正常營辦的證明：「如教育局不滿意，早就收回我們的牌照。」
▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼
英國本校：無委任香港校長
不過，英國凱莉山學校校長Guy Ayling回覆《香港01》指，英國校並無委任Paul Ellmes，亦不知道其簽證問題。他又指，香港校並無就委任新校長或其他職員的事宜，接觸英國校。
教育局11月回覆《香港01》指，凱莉山學校校長職位由教師署任，學校仍在招聘校長。記者曾追問，局方是否知道Paul Ellmes未持有效工作簽證，及是否容許學校校長一職一直懸空，局方均無回答。
去年換投資者 數億債券未解決
凱莉山學校去年11月於港島一間酒店舉行收生活動前夕，教育局曾向《香港01》表示，已去信學校，要求校方提供可以正常及持續營辦的證明，否則不應取錄學生或收取學費。記者12月再追問教育局，學校是否已提交所需證明，及局方是否滿意學校的回覆，局方亦無回應。
對於家長早前向凱莉山學校追討逾兩億元的債券，陳金兒稱有關事宜是學校前營運商留下的「手尾」，認為應留待政府處理：「我們不是同一家公司」。縱然學校轉換營運商，但家長是向「凱莉山學校」購入債券。對此，陳表示，作為新營運者，有責任向學校負責，但仍傾向由「上一手」處理債務問題。
《香港01》去年獨家調查凱莉山學校亂賬內幕，學校欠薪、欠債、欠租和裝修費，更涉及家族糾紛，兄弟互相指控盜竊，創辦人汪栢賢亦被揭發曾因欺詐罪入獄。去年底，20多名家長召開記者會，稱追討兩億元學債不果，斥責校方開新公司招生，是「酒樓式清盤」經營。
▼2021年11月20日凱莉山招生活動 拒傳媒採訪▼
學校去年11月曾以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義，於港島酒店舉行招生活動，前大公網香港營運中心總經理陳金兒，擔任新公司董事兼校監。香港大公文匯傳媒集團董事長姜在忠，被列為招生活動的主禮嘉賓，活動禁止包括《香港01》在內的多間傳媒採訪。英國本校當時就招生活動，回應《香港01》查詢時指，拒絕被牽涉其中。
▼凱莉山2016年屯門掃管笏動工儀式 但建校不成▼
▼英國凱莉山Mount Kelly本校▼