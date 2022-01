凱莉山學校｜原候任校長未獲工作簽證　被執法部門帶走調查

香港凱莉山學校2021年初爆財困醜聞後,去年8月高調宣布新聘外藉校長Paul Ellmes,稱學校會重回正軌,並曾多次以學校校長身份接觸家長。消息指,Ellmes無獲得工作簽證,去年底更因此被執法部門帶走調查,入境處亦到校舍調查,處方回應指不評論個案。

校監陳金兒表示,去年11月已解僱Ellmes,因簽證問題未上任亦無受薪,又指不知道他有否被捕。然而,英國凱莉山學校的說法與香港校有出入,指並無委任Ellmes出任校長,亦對其簽證問題不知情。



凱莉山學校調查・專頁|英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

香港凱莉山學校2021年8月高調宣布新聘外藉校長Paul Ellmes,但消息指,Ellmes無獲得工作簽證。(香港凱莉山學校官網),

入境處兩度到校舍調查 校方11月解僱未獲簽證校長

據了解,入境處懷疑有人違反逗留條件,未獲授權下在港受聘,2021年9月初及11月中曾到凱莉山學校好兆年行校舍調查。知情人士透露,入境處9月到學校調查後,Paul Ellmes曾停止到校,至10月底再開始回校工作。消息指,9月初的行動是針對Ellmes,他亦於去年底因簽證問題被調查。

根據學校11月初發出的招生活動的邀請函,「候任校長」Paul Ellmes原定會出席同月20日的活動,但據知Ellmes於活動前夕被入境處調查,並遭學校解僱。入境處回覆《香港01》指,不會評論個別個案。

學校11月初發出的招生活動的邀請函,「候任校長」Paul Ellmes原定會出席同月20日的活動。(受訪者提供)

財困醜聞後 高調新聘校長

香港凱莉山學校去年初爆財困醜聞,大量教職員因欠薪離職。學校去年8月高調宣布,新聘外藉的Paul Ellmes接任校長一職,稱一切會重回正軌。

學校同月更於社交平台發文,指當時「在港隔離檢疫的校長Paul Ellmes」與教職員開視像會議(Headmaster Paul meeting with staff from quarantine in Hong Kong)。

學校去年8月於社交平台發文,指當時「在港隔離檢疫的校長Paul 」與教職員開視像會議(Headmaster Paul meeting with staff from quarantine in Hong Kong)。(香港凱瓶山學校Instagram)

以校長身份發電郵

學校網頁後來於Paul Ellmes的歡迎辭中,加上「候任校長」字眼。不過,記者接觸到多名子女曾就讀凱莉山學校的家長,他們均表示,Ellmes曾以校長身份與他們接觸,從未聽過「候任校長」的說法。根據家長提供的電郵紀錄,Ellmes亦使用凱莉山校長電郵地址,以校長身份與家長溝通。據了解,他去年8月亦曾以校長身份簽署學校內部文件。

Paul Ellmes去年8月使用凱莉山校長電郵地址,以校長身份與家長溝通。(受訪者提供)

學校網頁現時已刪去Ellmes的相關資訊,原本的校長歡迎辭已刪去其照片及姓名。另外,學校Facebook亦刪去去年8月,Ellmes與教職員開視像會議的帖文,惟Instagram上仍然保留有關資訊。

學校網頁曾於Paul Ellmes的歡迎辭中,加上「候任」(Designate)字眼。

校監稱準校長違反聘用條款

學校校監陳金兒回覆承認,Paul Ellmes一直未取得工作簽證,只是學校的「準校長」,但稱他未聽學校營運團隊勸告,以校長身份與家長溝通,及違反聘用條款,已於去年11月初終止其職務。

Ellmes去年8月抵港後,多次以校長身份處理家長查詢,但陳金兒稱,Ellmes在港作為「準校長」的三個月,一直沒有受薪:「我都不知道為何家長們都喜歡找他。」她又表示,如學校網頁過往曾稱Ellmes為校長,是負責網頁的職員「搞錯了」。

學校校監陳金兒(左)回覆承認,Paul Ellmes(右)一直未取得工作簽證,只是學校未的「準校長」,又稱Ellmes一直沒有受薪。(受訪者提供)

承認入境處有到學校調查

陳金兒承認,入境處曾就員工工作簽證的問題到學校調查,但否認是針對Ellmes:「他又未上任,學校都未去過,應該不關事。」陳起初指,認為Ellmes沒有被捕,但其後改稱不清楚:「這是他自己的事,學校不清楚。」她又指,學校解僱Ellmes後,已向入境處終止其工作簽證申請。

陳金兒向《香港01》指,Ellmes為英國凱莉山委任,故他被解僱後,要等英國校再委任新校長,現時由教師署任校長。她稱學校現時運作順利,並已向教育局提供正常營辦的證明:「如教育局不滿意,早就收回我們的牌照。」

▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼



+ 14

英國本校:無委任香港校長

不過,英國凱莉山學校校長Guy Ayling回覆《香港01》指,英國校並無委任Paul Ellmes,亦不知道其簽證問題。他又指,香港校並無就委任新校長或其他職員的事宜,接觸英國校。

教育局11月回覆《香港01》指,凱莉山學校校長職位由教師署任,學校仍在招聘校長。記者曾追問,局方是否知道Paul Ellmes未持有效工作簽證,及是否容許學校校長一職一直懸空,局方均無回答。

20多名家長周五(19日)召開記者會,指無法退回香港凱莉山學校的債券,當中有家長料損失千萬。(李穎霖攝)

去年換投資者 數億債券未解決

凱莉山學校去年11月於港島一間酒店舉行收生活動前夕,教育局曾向《香港01》表示,已去信學校,要求校方提供可以正常及持續營辦的證明,否則不應取錄學生或收取學費。記者12月再追問教育局,學校是否已提交所需證明,及局方是否滿意學校的回覆,局方亦無回應。

對於家長早前向凱莉山學校追討逾兩億元的債券,陳金兒稱有關事宜是學校前營運商留下的「手尾」,認為應留待政府處理:「我們不是同一家公司」。縱然學校轉換營運商,但家長是向「凱莉山學校」購入債券。對此,陳表示,作為新營運者,有責任向學校負責,但仍傾向由「上一手」處理債務問題。

香港凱莉山學校欠薪欠債數億元,校方以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義,11月20日舉行招生活動。新公司的董事陳金兒,是大公網前高層,她無回應如何處理債務問題。(資料圖片)

《香港01》去年獨家調查凱莉山學校亂賬內幕,學校欠薪、欠債、欠租和裝修費,更涉及家族糾紛,兄弟互相指控盜竊,創辦人汪栢賢亦被揭發曾因欺詐罪入獄。去年底,20多名家長召開記者會,稱追討兩億元學債不果,斥責校方開新公司招生,是「酒樓式清盤」經營。

▼2021年11月20日凱莉山招生活動 拒傳媒採訪▼



學校去年11月曾以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義,於港島酒店舉行招生活動,前大公網香港營運中心總經理陳金兒,擔任新公司董事兼校監。香港大公文匯傳媒集團董事長姜在忠,被列為招生活動的主禮嘉賓,活動禁止包括《香港01》在內的多間傳媒採訪。英國本校當時就招生活動,回應《香港01》查詢時指,拒絕被牽涉其中。

▼凱莉山2016年屯門掃管笏動工儀式 但建校不成▼



▼英國凱莉山Mount Kelly本校▼