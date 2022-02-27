匡智會嚴重智障特殊學校宿舍疫情疑失控　職員染疫仍要照顧病童

本港第五波疫情，多間爆疫的老人及殘疾人士院舍需原址隔離，儼如困獸鬥。《香港01》聯絡到多名大埔匡智松嶺第三校的職員，他們指學校近40人快速測驗呈陽性，宿舍爆疫不受控，職員患病仍要幫忙，教師亦要回校照顧宿生，但防疫裝備。有職員感到崩潰。

有職員指控學校早前未按教育局要求停止面授，匡智會否認學校有違規，指學生未能參與網課，教師需回校協助學習活動及當值，但未交代校內染疫人數。



《香港01》接獲多名匡智松嶺第三校的職員求助，指校內疫情不受控制，多人染疫。（匡智會網頁）

僅五名宿生入院

《香港01》接獲多名匡智松嶺第三校的職員求助，指學校17日開始爆疫，至25日已有近40名宿生及職員快速測驗呈陽性，當中只有約5名情況較嚴重的宿生獲安排入院，其他人需留在原址隔離。

據了解，該校分四個宿舍，第一宿舍首先爆疫，疫情後來蔓延至第二宿舍，現時第三及第四宿舍的宿生暫未有人染疫。消息指，第一及第二宿舍均為女子宿舍，前者的宿生年紀較輕，身體機能亦較差。除宿舍職員染疫外，亦有教師、護士受感染，多名職員表示，至今未見政府部門提供協助。

據了解，匡智松嶺第三校有近40名宿生及職員快速測驗呈陽性，兩個宿舍有人染疫。（匡智松嶺第三校官網）

嚴重智障兒童難長戴口罩

學校職員X小姐（化名）透露，由於學校宿生皆為嚴重智障兒童，難以一直配戴口罩，所以傳播嚴重。她指，由於人手不足，教師亦需要回校幫忙，照顧宿生，直言快速檢測「未有兩條線」（陽性）的都需要上班。

有照顧宿生的員工染疫，有人選擇回家隔離，亦有人怕傳染家人，決定留校。不過，X小姐指，即使快速測試呈陽性，留校的人仍需繼續工作。她又指，校內的保護裝備不足，只有照顧爆疫宿舍的員工才會獲發保護衣。

有學校職員指，由於人手不足，教師亦需要回校幫忙，照顧宿生。（資料圖片／余俊亮攝）

職員崩潰求助

「真的控制不住了，愈來愈恐怖，眼看宿舍一個接一個中招。」X小姐直言，現時不少職員都感到崩潰，教師過往非主力負責照顧宿生的工作，心理壓力亦相當大。她表示，擔心自己染疫之餘，亦怕回家會傳染家人：「除非我不再做這份工作，否則校方編了更表，我還是要回去。我連自己都保護不了，如何保護學生？」她表示，希望政府及各界想辦法幫學校。

X小姐亦表示，教育局1月宣布學校停止面授後，學校並無遵從，只是將以往分年級進行面授課，改為按宿舍、走讀生分班，繼續上面授課。直至17日學校第一宿舍一名學生出現病徵，校方始停止面授安排。

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質疑遲停面授課程

另一學校職員的家人Z先生（化名）亦指控，學校並未按規定停止面授：「一直無停，教員室坐30多名老師。」他表示，校長一直說要以學生為先，並要求校內志願者組成「Dirty Team」，負責照顧染疫學生，但校內防疫物資不足：「到了這個星期才有保護衣、眼罩。」

他又指，不少員工現時仍要每日上班，已「頂唔住」，又怕染疫傳染家人，但都敢怒不敢言。

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匡智會：根足教育局指引 未能確定確診人數

匡智會回覆查詢時，否認日校部有違規繼續面授，但指因該校學生未能參與網課，教師須分批回校協助宿生進行學習活動。匡智會表示，校方跟據教育局指引，須在暫停面授課堂期間，維持開放校舍，照顧因家中乏人照顧而須安排回校的學生，並安排教職員當值處理校務及回答家長查詢。

至於宿舍爆疫，匡智會指，確診人數仍需待衛生防疫中心才能確定，而對於在校所有確診或快速檢測為陽性的個案，學校一直根據衞生防護中心的指引處理及通報教育局及有關部門，又指校方按防疫指引為職員及宿生提供足夠裝備，保護他們的健康安全。

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教育局回覆指，學校可按其校本情況彈性安排寄宿學生在宿舍範圍內或學校範圍內進行網課或輔導，而有關學校一直按既定指引通報衞生防護中心，以作跟進。局方會繼續與學校保持聯絡，提供所需支援。

衞生署則指，近日確診個案多，不會詳細交代個別院舍的情況。

匡智松嶺宿舍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

匡智松嶺第三校為嚴重智障兒童學校，日校部提供校本基礎課程及高中課程，小學及中學各有六班。該校宿舍部亦提供有60個宿額，會按學生能力、健康狀況、年齡及性別分舍。

2月18日，有記者曾於疫情記者會上，詢問當局匡智松嶺三校是否未按教育局要求，停止面授課堂，並要求職員及教師留在宿舍工作。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮當時回應指，相信學校部份已暫停，但住宿方面無法停止，仍有部份宿生留宿，如有爆發，中心會作跟進，及審視宿生是否需要在現場檢疫或進入檢疫中心。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於18日的記者會上回應指，松嶺第三校學校部份已暫停。（資料圖片／余俊亮攝）

《香港01》曾揭發匡智會松嶺二校涉嫌虐童事件，此次爆疫的松嶺三校，與二校相鄰，均位於松嶺村。

重溫報道：

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