被通緝西醫陳凱旭現職深圳美容院　消息：被捕人為DR案麥允齡家人

警方周三（16日）拘捕涉「隔空」簽發數百張新冠疫苗豁免書的觀塘醫務診所女護士及女負責人，並追緝已離港涉案醫生。據了解，涉案為46歲西醫陳凱旭。

《香港01》發現，該名醫生現時在深圳Upper Care美容機構工作，負責皮膚美容療程。據了解，他與DR案女醫生麥允齡為情侶關係，而此次案件中被捕的69歲李姓診所女負責人，亦為麥允齡的家人。



▼陳凱旭部分短片截圖▼



陳凱旭涉濫發疫苗豁免遭通緝 去年6月離港

觀塘一間診所的醫生涉在未診症及檢視病歷下，以每張收費800元簽發疫苗醫學豁免證明書，被警方以涉嫌「串謀偽造文書」拘捕診所陳姓的女護士及李姓的女負責人，並正追緝已離港涉案醫生。據了解，涉案醫生為46歲西醫陳凱旭，去年6月已離港。

現職深圳美容中心 負責皮膚美容療程

《香港01》發現，該名醫生現時仍有在內地Upper Care美容中心工作。記者以顧客身份致電該美容中心查詢，獲職員確認，有名叫陳凱旭的香港醫生在其中心負責皮膚美容療程。據網上的資料顯示，該診所提供多項皮膚管理、美白去斑及深層清潔等療程，價格由80至800元人民幣不等。

《香港01》發現，該名醫生現時仍有在內地Upper Care美容中心工作。（網上圖片）

自稱「當當醫神DrEson」 指香港「退步」

陳凱旭同時也活躍於內地短片平台，自稱「當當醫神DrEson」，不時分享一些醫學知識、美容資訊及創業理論，最新短片的上載日期為上周六（12日）。

他大部份的短片都身穿印有「Upper Care」字眼的工作服，而其影片地方外觀亦與美容中心十分相似。據其在短片所指，自己因香港比較混亂，故選擇離港在深圳創業。

▼DR誤殺案涉案醫生麥允齡▼



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與DR誤殺案判囚女醫生麥允齡為情侶

陳凱旭與DR誤殺案被判囚三年半的女醫生麥允齡為情侶，二人有育有兩名女兒。二人曾經離婚，陳與前妻育有一子一女。

消息指，警方在濫發疫苗豁免證明書案件中，拘捕的其中一名69歲李姓女子，為麥允齡的家人。

被捕李姓女子為麥允齡家人

今次涉事觀塘診所門外貼有「小麥智能健康中心」，而以涉案地址登記的「小麥診所（觀塘）有限公司」及「小麥健康集團有限公司」，均由李姓女子擔任唯一董事。

其實陳凱旭過往已與該名李姓女子關係已十分密切，陳凱旭履歷中在香港最後任職的公司「冰肌醫療集團」，陳是唯一股東，李姓女子為該公司的董事。

▼涉事觀塘診所位置▼



DR美容集團2012年發生致命醫療事故，三名接受療程的女顧客在進行療程後出現敗血性休克，最終結果一死兩傷殘，轟動全港。

涉案醫生麥允齡前年被裁定誤殺罪罪成，被判囚三年半，她不服定罪提出上訴申請，近日被上訴庭駁回，並指其上訴理據沒有合理可爭辯的地方。

▼2019年「實名聯署公開信」▼



陳多次專業失德 2019年聯署支持警察

陳凱旭過去亦有多次專業失德的紀錄，其更因2016年在雜誌文章推廣美容療程時作出錯誤及有宣傳成份的陳述，被裁定除牌3個月及緩刑36個月，醫委會當時曾警告他如期間再犯將永久於醫生名冊上被除名。

翻查資料，陳凱旭曾於2019年反修例示威衝突期間，參與「實名聯署公開信」，形容警察被妖魔化，表明支持警隊依法執行職務。當時有多達500多名醫護人員有參與聯署，當中大部份為資深私家醫生，如立法會議員林哲玄、林順潮及著名皮膚科醫生史泰祖等。