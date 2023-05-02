2000樽保健品｜婆婆十年花200萬　買下這輩子也吃不完的無底深潭

一樽100粒的保健品，一般人約一個月食完，如果買了2,000樽，是否要用166年才食得完呢？

「我感到很困擾，像無底深潭，永遠都跳不出去。」70多歲的陳婆婆（化名）。她從十多年前起起光顧雪肌蘭購買保健品，吃不完可先寄存，每次拿貨職員再推銷，更稱要不斷消費才可繼續寄存，多年來累計買了2,000多樽，現時仍有逾1,200樽存於賣家倉庫。陳婆婆形容，她或者一輩子都吃不完。

雪肌蘭以私隱為由無回覆記者查詢，但去信陳婆婆，對指控表示驚訝，稱婆婆每次購物均有簽署確認條款，又指控婆婆的言論損害商譽，會保留法律追究的權利。



70多歲的陳婆婆（化名）（右）十多年來被推銷買入逾2000樽保健品，至今年初才被女兒（左）發現。（鄭子峰攝）

一切從20樽開始

陳婆婆10多年前起，於雪肌蘭購入保健品服用，從一開始一款產品，一次最多20多樽，到購入逾25萬元的減肥療程，之後因為她和家人做過減肥療程後覺得不適合，申請退款但遭拒，職員提出讓她補回差價，購買八種、共330樽保健品。

「那些產品有很多我之前都未食過，我說這麼多如何吃得完？」陳婆婆說，當時職員指可提供寄存服務，她有需要時可到專櫃取貨。陳婆婆指，當時職員無向她說明貨物寄存的年期和上限。這330樽保健品成了陳婆婆口中「無底深潭」的開始。

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免費驗查作招徠 稱要消費延續寄存服務

陳婆婆指每次取貨時，職員會遊說她繼續消費，又會以免費驗查骨質疏鬆、眼睛、心臟年齡等檢查作招徠。驗查報告婆婆通通都無看過，但職員說樣樣指數都不合格，再推薦她食用不同的產品：「當時我心軟，沒有企硬。」

後來，職員又向陳婆婆指，存貨時間太長，「電腦要郁一郁」，要求她再消費，否則不會幫為她存貨；列明存貨數量的單據後來亦變成了一張會員證，需到專櫃拍卡查詢存貨量。截至2022年7月，陳婆婆已擲近200萬元，買入逾2000樽保健品。

陳婆婆手上有12款保健品，按每款的建議食用量，她每日便要食44至150粒，可以裝滿一個飯碗。（周智堅攝）

12款產品每日可食150粒

十年來婆婆到底買了什麼？光是魚油產品已有六種，明目產品亦有兩款，還有其他丸仔、酵素飲品。這些保健品聲稱，可以提高免疫力、安睡、強骨、補腦、護肝補腎，甚至是減低頑疾細胞指數和抗輻射。

陳婆婆已取的貨品至少有12款產品，每款的建議食用量，由每日3至16粒不等。如按照說明書的份量食齊12種，她每日便要食44至150粒。記者將按照最高用量拿出來，裝滿一個飯碗。

據去年8月的統計，陳婆婆現時仍有逾1,200樽保健品存於雪肌蘭的倉庫中。（鄭子峰攝）

多次消費破萬直接存倉 存貨逾1200樽

陳婆婆保存了每次消費的單據，當中多次消費，都是一次過買幾十樽，甚至是過百樽產品，而且買完後都是直接存倉，一樽都無取走。大部份交易金額都過萬元，甚至一次已花十幾萬元。

銷售發票有細字印有存貨年期，及「本人滿意是次購物或服務明白單據內容」，但婆婆指自己有老花看不清楚，每次只是按職員要求在單據上簽名。

陳婆婆（右）指自己最初心軟接受雪肌蘭職員的推銷，後來職員又以存貨時間太長為由，要求她再消費，否則不會幫為她存貨。（鄭子峰攝）

年出病倒後 家人始知悉事件

據去年8月，雪肌蘭職員的統計，現時仍有逾1,200樽保健品存於倉庫中。

至今年初，陳婆婆暈倒入院，家人才揭發事件。婆婆的女兒Kelly（化名）指，媽媽一直「只燒錢無取貨」，亦多次表示吃不完保健品，質疑雪肌蘭職員的推銷手法：「已說了很多次，但每次都用她的信用卡碌走五六位數，她不取貨還是要繼續向她推銷。」

醫生建議陳婆婆停止服用保健品，她和家人曾向雪肌蘭申請退回未提取貨品，但被拒絕。

記者曾陪同陳婆婆和Kelly到雪肌蘭分店查詢，職員只表示事件已交總公司負責。（鄭子峰攝）

雪肌蘭：婆婆言論損商譽或追究

記者曾陪同陳婆婆和Kelly，到雪肌蘭分店查詢，職員只表示事件已交總公司負責，無回應是曾否要求婆婆消費以延續寄存服務、客人有1200樽存貨是否正常及其他問題。

雪肌蘭以私隱為由，拒絕回覆記者的查詢，但有書面去信婆婆。信中稱雪肌蘭對指控深感驚訝，稱婆婆一直清楚及滿意，又會買產品與親人分享，所以無懷疑她的購物行為，並有提醒她取貨。雪肌蘭指，翻查每次銷售錄影紀錄後，認為無涉不法及欺詐行為，婆婆亦有簽署暫存服務確認書接受條款。

雪肌蘭無回答為何存倉數量愈滾愈大，甚至是同款產品已有多件存倉的情況下，仍繼續讓婆婆買入，但指控婆婆的言論損害商譽，會保留法律追究的權利。

雪肌蘭曾捲投訴

2013年《蘋果日報》曾報道，雪肌蘭涉硬銷一名七旬老翁，以50萬元買入700樽保健品及護膚品。該老翁購入的大部份產品同樣寄存於倉庫中，取貨時職員又會再遊說購物，他又稱職員曾指產品可「吃掉癌細胞」涉誤導。雪肌蘭當時回覆同樣否認指控，又指事主清楚購物過程及內容。

立法會議員江玉歡形容事件不幸，又對涉事的金額及貨量之大表示驚訝。（盧翊銘攝）

江玉歡籲長者發聲

立法會議員江玉歡形容事件不幸，又對涉事的金額及貨量之大表示驚訝：「受害的是長者，應是社會上受保護的一群。他們是弱者，很多時會不好意思推卻，有事亦不肯向家人傾訴。」

江玉歡呼籲，長者遇上消費爭議要勇敢發聲，向警方、海關和家人求助，親人亦要明白，長者可能是一時情急，或被人利誘下消費，她又籲商戶營商要有道德。

消委會：關注事件 盡力協助

消委會指本事件涉及金額及貨量較大，時間亦長達近十年，對事件表示關注，並會盡力協助事主。

消委會又指出，如商戶知悉消費者因年紀老邁而影響判斷力，仍利用該弱點，使消費者不停進行遠超需要的交易，或可構成《不合情理合約條例》下的「不合情理行為」。消委會呼籲商戶能遵從公平營商的原則，考慮到消費者的實際所需而推銷。

70多歲的陳婆婆（化名）（右）十多年來被推銷買入逾2000樽保健品，至今年初才被女兒（左）發現。（鄭子峰攝）

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