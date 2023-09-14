證監會點名JPEX　01多國查冊揭各地註冊「人頭」　實際負責人成謎

【加密貨幣 / 虛擬貨幣】證監會周三（9月13日）點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，又列出多個疑點。JPEX宣傳指有多個國家的「牌照」，《香港01》在香港、美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國查冊，發現這些公司的董事均為不同人士，而JPEX的實際負責人和營運地點一直從未公開。



2023年9月13日，證監會點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，又列出多個疑點。圖為8月初，旺角街頭，JPEX大肆宣傳。（勞顯亮攝）

實際負責人、辦公地點一直成謎

JPEX從2021年開始，在香港的地鐵站、巴士站、大廈頂樓大賣廣告，是「日本加密貨幣交易所登陸香港」，又在網媒落「客戶來稿」，宣傳在加拿大、日本、澳洲「獲批國家持牌交易所」。到近年，JPEX在香港和台灣，不斷藉網絡紅人（KOL）和場外交易所（OTC）宣傳，包括其自家加密貨幣「JPC」。

根據JPEX網站介紹，該交易持有澳洲、美國和加拿大的「虛擬貨幣平台相關牌照」，又列出這些國家的註冊文件和公司名稱，但並無當年宣傳的日本。

《香港01》在多國查冊，發現各地註冊疑為「人頭」登記，平台從2020年註冊、2021年開始營運至今，實際負責人、辦公地點一直成謎。

澳洲董事名為Jiayi CHEN 廣東出生

JPEX最早宣傳是在澳洲的註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」，根據澳洲證券及投資事務監察委員會（The Australian Securities and Investments Commission）查冊紀錄，該公司2020年9月成立，目前董事和秘書名為「Jiayi CHEN」，1991年在中國廣東出生，前董事兼秘書名為「Sze Ki CHEUNG」，1995年在香港出生。

該公司註冊地址和「Jiayi CHEN」的住址，均為悉尼北郊的一個新建住宅，並非寫字樓。在香港和主要國家的公開資料，未能找到「Jiayi CHEN」和「Sze Ki CHEUNG」的更多資料。

另外澳洲亦有註冊「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」，在2022年撤銷註冊，同名公司被香港證監會點名。

美國丹佛註冊 聯絡人為Weihan WANG

JPEX又宣傳，「JP-EX Crypto Asset Bank」在美國獲得財政部金融犯罪執法局發出貨幣服務業務許可證。該公司在科羅拉多州丹佛市（Denver）註冊，並無登記公司董事，只登記代理秘書公司為「Zhongteng Accounting Co., LTD」，聯絡人為「Weihan WANG」。JPEX、秘書公司和聯絡人均登記在同一地址，相信為秘書公司地址。

加拿大董事亦名Weihan WANG

至於在加拿大，「JP-EX Exchange Limited」取得金錢服務生意（Money Services Business）註冊。該公司董事名為「Weihan WANG」，與美國公司的聯絡人同名，但登記地址不同。加拿大公司及董事的登記地址，均為安大略省大多倫多東郊的亞積士（Ajax）的一處獨立屋住宅。

在香港和主要國家的公開資料，未能找到「Weihan WANG」的更多資料。

JPEX宣稱取得上述美國、加拿大、澳洲「牌照」，事實上這些「牌照」並非可經營交易所，而是從事外匯、金融所需的註冊，如本港找換店的牌照，並不能經營交易所。

JPEX網站列出不少網紅宣傳，包括鍾培生。

宣稱獲立陶宛加密貨幣牌照 實為普通公司已撤銷註冊

JPEX在2022年6月宣稱，已獲得立陶宛加密貨幣牌照，公司註冊名稱為「JP-EX Crypto Asset Platform UAB」。根據立陶宛公司查冊，該公司只是一間普通的有限公司，已於今年7月撤銷註冊。JPEX的官網亦已刪除獲立陶宛發牌的新聞稿。

宣傳來自日本 實際無註冊

JPEX一開始宣傳是「日本加密貨幣交易所」，名稱與日本交易所集團的英文簡稱「JPX」相似。JPX在2022年3月發聲明，表示「小心JPEX冒認本集團」。日本金融廳亦表示，「加密資產交易所」（日文為「暗號資產交換業者」）名單中並無JPEX。

JPEX亦表示，與VISA「將會合作」推出加密貨幣扣賬卡，但VISA急發聲明否認。

2022年，JPEX宣稱與VISA合作推出扣賬卡，VISA急割席。

香港證監會去年點名「無牌、可疑」

2022年7月，香港證監會已將JPEX列在「無牌公司及可疑網站名單」，列出兩個公司名，分別為「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」和「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」，但無列出公司註冊地。前者與澳洲公司同名，後者則與本港註冊公司同名。

香港公司改名 董事經營加密貨幣資訊網站

根據香港公司註冊處紀錄，「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」於2021年7月成立，2022年4月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，董事為郭浩麟。郭浩麟同為「CoinLedge Limited」和「每日幣研媒體有限公司」（Crypto Wesearch Media Limited）的董事。前者標榜是「科技財經」網站，後者則為區塊鏈、加密貨幣的資訊網站。

2022年7月，香港證監會已將JPEX列在「無牌公司及可疑網站名單」。（香港證監會）

證監會列六大疑點 要求網紅停止推廣

證監會周三（13日）表示，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外場外找換店（OTC）積極推廣。證監會闡明，JPEX集團旗下的實體，一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。 證監會又列出六大可疑之處：

(1) JPEX在其網站聲明，它是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。

(2) JPEX為其部份產品提供極高回報。

(3) 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

(4) JPEX提供的部份產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」。

(5) JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

(6) 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

證監會發聲明後，JPEX在網站回應，指之前公告稱「有意」申請香港牌照，正準備文件，尚未提交申請。

「幣少爺」黃鉦傑，已刪除他YouTube頻道中，所有催谷JPEX的影片。（影片存檔）

「幣少爺」刪除催谷影片 林作稱將不再推廣

JPEX一直有不同的「網紅」宣傳，包括經常發表爭議言論的林作，2018年在深水埗撒錢被捕的​​「幣少爺」黃鉦傑。林作表示「為符合法規及證監會要求，不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所」，而​​「幣少爺」則刪除YouTube頻道上所有推廣JPEX的影片，目前顯示最新一條影片，已為一年前。