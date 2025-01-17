孫太一｜公共外交，請接住這潑天的流量

隨着TikTok即將在美國被禁，一個有趣的現象猝不及防地發生了：TikTok上的用戶大規模地湧向了小紅書這個中國大陸本土的應用，甚至讓它登頂應用商店，超越一眾英語的應用。這些人稱自己為「TikTok 難民」，因為美國國會逼迫他們依賴的平台與中國母公司字節跳動切割，他們仿佛成了無家可歸的人，而紛紛以「難民」身份前往小紅書，甚至很多人還學起了中文，與中國本土用戶友好、融洽地互動起來。有人之前問，小紅書是否準備好了去接住這突如其來的潑天的流量，而我們作為國際關係學的從業人員也得問一句，中國的公共外交，是否能接住這潑天的流量呢？



戲弄惡搞美政客

與其說這些「TikTok難民」是真正把小紅書當成了TikTok的替代品，不如說他們是在戲弄、惡搞美國的那些制定TikTok禁令的政客。在美國的語境裡，這算是「trolling」。他們很清楚在TikTok禁令的背後可能有其他一些諸如Instagram這樣的推手，希望把TikTok擠出美國之後能獲得相關的流量；他們也清楚，美國政客最不希望看到的是一個中國應用接下了這些流量和生意，而所謂的信息隱私、國家安全這些用戶好像並不特別看重。所以，為了戲弄一下美國的政客，也氣一氣TikTok在美國的主要競爭對手，這些人選擇了小紅書。

因為這樣的原因，相關流量並不一定是穩定的、長期可持續的，但卻是相當重要可遇不可求的。這個訴訟在最高法院辯論的當天我們看到顯然幾位大法官對TikTok的辯護並不滿意，接下來1月19日禁令生效前最高法院的判決大體上不會完全否定國會原立法的要求，而特朗普雖然正在考慮以政令的方式讓行政系統不完全執行國會的要求（之前共和黨政府針對環保相關的立法曾多次採取這種態度），但法理上哪怕特朗普這樣做了，也不一定能真正挽救TikTok。但「TikTok難民」短期進駐小紅書至少是一次絕佳的中美關係及中國公共外交的機遇，而一些正面影響已經顯現了出來。

美國TikTok（抖音海外版）「不買就賣」禁令計劃於2025年1月19日實施。（Reuters）

TikTok難民赴小紅書的正能量

首先，在美國的一些華人少年有不少已經表示因為此次事件他們獲得了巨大的前所未有的自信和支持。華人在美國處於一個尷尬的境地，白人認為他們是少數群體，而其他少數族裔又覺得華人收入足夠高，教育水平足夠好，不應該享受其他少數族裔所享的優惠。而在校園裡，一些華人青年可能也會發現很難融入主流的文化，對自身的文化又不完全自信。再加上近幾年中美關係的快速滑坡，很多華人因此也不得不在夾縫中生存。一些美國華人少年在此次「TikTok難民」事件發生後發現，美國的一部分年輕人開始推崇中國文化，開始對中國身份投來贊許的目光並伴有積極的評論，甚至還以能融入中國人的應用和圈子而為榮，這讓這些華人少年揚眉吐氣了一把，甚至有些人是在很多年來第一次抬起了頭。

其次，中美關係自特朗普第一任期以來一直在走下坡路，新冠疫情導致的航班銳減一直都沒有恢復，而拜登時代的國務院將中國這個旅行目的地設為「三級」建議直到最近才做調整也讓中美之間的民間交流受到衝擊。特朗普第二任期的移民政策及MAGA圈子裡相關排外的討論也讓我們能預料到中美之間人員的來往和走動很難一下子回到前特朗普時代了。但這沒關係，「TikTok難民」事件告訴我們，人員的走動不方便，但中美的互聯網仍然是通的。中美的人民，尤其是年輕人，仍然可以彼此對對方抱有好感。他們可以一起「交貓稅」（給對方看寵物的圖片以得到入圈的認可），可以一起對賬來感受中美之間的物價和民生（甚至還具體到比較車厘子的價格），甚至年輕人們還能因為共同的挑戰而共情——比如大家都面臨買房的壓力。更有一些現實的中國網民還不忘拉着新認識的美國盟友註冊拼多多來幫忙「砍一刀」——大家也都有希望買到實惠商品的想法。這樣的互動讓參與其中的中美的人民意識到，雖然兩個國家之間的關係處於低谷，但並不妨礙兩邊的人民增進交流，增加對彼此的好感，至少是善意。

面對TikTok料將停用，連日大量自稱「TikTok 難民」的用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（TikTok 截圖）

圖為2025年1月15日，面對TikTok料將停用，不少美國用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（Getty Images）

公共外交的重大機遇

北京一直希望大家能「講好中國故事」，此前也在各種平台、渠道以不同的方式希望能讓別人增加對中國的瞭解，但好像一直都有較大的提升空間。而這次「TikTok難民」事件顯然是中國公共外交的重大機遇。這不是中國官員或者精英拿着大喇叭去給別人宣講事先準備好的精緻的中國故事，而是一群美國年輕人自己找上門來希望能夠和中國的同道中人一起互動。他們有着共同的興趣和抱怨，他們很容易與對方共情，哪怕隔着萬水千山，哪怕他們所處的環境裡有不少因素阻礙着兩個國家迅速積極地提升雙邊關係。

我們現在並不清楚最終會有多少TikTok難民會前往小紅書或其他類似的應用，也不清楚來了之後他們會待多久，但這樣的事件本身是可以產生巨大影響的。舉個例子，之前華爾街建制派曾經想做空GameStop這個遊戲連鎖店的股價，結果一群遊戲玩家在互聯網上號召大家團結起來與華爾街做對，保衛他們的遊戲品牌（當然也可以從中撈一筆），結果散戶團結起來居然戰勝了莊家。同樣的，TikTok難民遷移小紅書的情況已經被美國主流媒體捕捉到並有很多相關的報道。美國的政客應該也看到了美國不少民眾由此展現的心聲。

尤其是，政客越是壓迫，建制派越是想要強力介入去干預，那些「TikTok難民」卻偏偏越是想戲弄他們，讓他們不能得逞。雖然瞭解中國文化、融入中國的互聯網社區本身並不是最開始的目的，但在這個過程中，一些「TikTok難民」可能會發現，美國主流媒體和政治精英此前描繪的中國和他們看到的好像不太一樣，他們現在看到的是同樣一群年輕人，有自己的愛好興趣，希望瞭解別人生活中有趣的一面，敢於探索也樂於分享經驗，也都有一些小嗜好能讓人會心一笑。那些前特朗普時代在中國校園裡學習的年輕人，如今又找到了新的途徑可以瞭解中國和中國人了。

「TikTok難民」帶來的安全機遇可能遠遠大於他們潛在會產生的安全風險。這種有機的往來以及潛在可能產生的善意與好感，說不定就是未來某個時間點在中美關係上做重要決策的那個人背後四兩撥千斤的因素。

中國官方應該怎麼做才能接住這潑天的流量？我想，什麼都不做，而只為大家提供並維持住這個空間和機遇可能會是很好的選擇。這節骨眼上，最好不要去封禁一些並沒有惡意的僅僅帶一些敏感詞的言論和帶有潛在敏感點的圖片。「TikTok難民」帶來的安全機遇可能遠遠大於他們潛在會產生的安全風險。就讓年輕人們享受一下這短暫的可能稍瞬即逝的中美融合的公共空間，讓他們自由地做年輕人該做的事，發生該有的互動。這種有機的往來以及潛在可能產生的善意與好感，說不定就是未來某個時間點在中美關係上做重要決策的那個人背後四兩撥千斤的因素。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

