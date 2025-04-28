揚言自得｜中美之戰：何謂贏？何謂輸？

現代史最乾淨俐落的「輸」，是日本80年前向全世界宣布無條件投降，輸得徹底；然後在全球媒體見證下登上美國軍艦簽署投降書，充滿儀式感。這份屈辱只能留給日本，因為其後80年全球各地爆發的戰事中沒有一個戰敗國作出如此示範。中美之間的勝負不會乾淨俐落，因為美國不會作日式投降。美國不敢對中國發動熱戰，亦調動不到附庸國夠膽進行代理人熱戰，但在其它多個戰線早已動手，還有其它手段未出。「戰況」如此複雜，如何定義勝負？



「勝負」的界定並非抽象的理論題，而是最具操作性的核心題。清晰預設的「戰爭勝利場景」，是運籌千里調兵遣將的最高指導方向，結合了戰爭工具性和政治目的性，決定了整體戰略部署、戰略資源的投入、和不同戰線的戰術。

中美的「勝利場景」發生大轉折

中國原本沒有「勝利場景」，因為不是在戰時狀態，我們只有「中華民族偉大復興」的和平發展願景。

美國相反，時刻在戰時狀態，因為美國有兩黨共識的「勝利場景」：永享霸權紅利，絕不容許世界任何地方出現影響美國霸權的力量。這個宏大的勝利場景，決定了美國必需全球駐軍、終身打仗。

歷史大轉折發生於2024-2025年：在美國極限打壓不斷加劇之下，我們國家一向以埋頭苦幹賺取的「和平發展願景」，被迫改為不惜以戰爭手段去贏取的「勝利場景」。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

這是非同小可的歷史大轉折。雖然最終場景一樣，但策略和手段完全不同。和平願景是養晦韜光，對外忍讓，埋頭苦幹。「勝利場景」是生死攸關「打」回來的，不但有守，更有攻，會主動投入一切戰略資源抗擊敵人。

既然是用戰爭手段，我方立下了清晰的「交戰規則」。特朗普的策略之一是今天的斬釘截鐵，明天可以截然反轉；他所說的和所做的，均充滿戰略欺詐的不確定性。我們國家的策略相反：說得出做得到，絕不模糊。為防美國誤判，我們國家多番強調：不論是貿易戰或其他什麼戰，中國必定「奉陪到底」。

「奉陪到底」這四個字力度千鈞。我們在關稅戰反擊戰所展示的果斷、精準、和火力部署，由對等關稅回擊到退回波音飛機，一連串反擊直達「軍事行動級別」，因為「奉陪到底」這四個字針對的絕非單是關稅戰，只不過關稅戰是最理想的戰場讓美國知道何謂「奉陪到底」，使美方打消念頭，放棄在其他戰線尤其是台海南海等熱點採用同樣的冒進政策。否則，在其它戰線美國揮動大棍而中國「奉陪到底」之下，美國想作180度轉身求退會很難，並非特朗普在社交媒體發一條訊息便可以轉身，到時美國輸的不單是特朗普和美國的信譽，而是美國霸權的崩潰。

「奉陪到底」針對的絕非單是關稅戰

特朗普由關稅戰最初的凶神惡煞，到最新的甜言蜜語：「最終的關稅會令中國非常滿意，中國和美國可以快樂生活在一起」，他的「惡」和「甜」，都是假的，但由假惡到假甜的改變，顯示了一分真：他明白了「奉陪到底」的意義和後果。

朝鮮戰爭時，美國不顧中國「不得跨越三八線」的警告，犧牲了數以萬計年輕生命後，美國慘痛退回三八線。越戰時中國警告美國：「不得跨越北緯17度線」，美國聽話了，打了9年不敢跨越一次。今天美國對中國發動混合戰，戰線太多，地理和軍事紅線不能一一盡劃，「奉陪到底」就是新的17度線，劍氣所指包括台海、南海、朝鮮半島、西太平洋，更包括貿易科技訊息等「不論其他什麼戰」。奉陪到底這句話，代表了14億人民以三尺青鋒刻劃的紅線，畫給美國，亦畫給美國的一眾附庸國：不得測試中國的奉陪到底，歷史不會給你後悔改錯的機會。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

熱戰如何定勝負？歷史是最好的老師。二戰後中國發動過三大軍事行動，每次的勝利場景都清晰明確。抗美援朝的「不得超越三八線」；1962年對印度的懲罰戰打了32天，勢如破竹奪回被印度侵佔的邊境地區後馬上停火並後撤20公里，實現勝利場景。1979年中國對越南的自衛反擊戰，打了28天本可直取河內，但摧毁了越南擴張邊境的野心和能力後中國馬上撤軍。勝利的果實維持到今天。我們對勝利場景的終極測試，是可持續的和平。

英國從中國偷了師。1982年的福克蘭戰爭，英國和阿根廷打了73天。我在大學有一名學生當年在英國讀中學，他回憶說：學校每天都直播戰事新聞，當英國軍艦被阿根廷擊沉時，全校痛哭。當時全英國都要狠狠地把阿根廷大打一頓來報復，但英國一奪回對福克蘭的控制權，實現了勝利場景之後，便立刻收兵，沒有報復，連順勢威逼阿根廷宣布放棄對福克蘭的主權訴求也沒有做。

美國相反。美國一向自視國力獨霸天下，勝利場景就是打殘對手維持霸權，故此只需出兵，見敵就殺，殺成血路，然後在血路的盡頭揮舞勝利的旗幟，然後慢慢發現原來血路的盡頭是一片泥沼，再發現自己身陷一片泥沼，然後灰頭灰面撤軍。美國在消耗大量戰略資源所獲得的勝利果實就是先贏後輸、小贏大輸、名贏實輸。

中國已準備好打一場「自衛反擊戰」

中國在去年12月展示兩款不同的第六代戰機、並在不同場合展示超高音速導彈、電子戰和智能無人作戰系統。這個歷史轉折點清楚告知美國：要打，我們已經準備好打一場「自衛反擊戰」。

於是最好戰的霸權國家由總統至副總統、國務卿、國防部長、白宮發言人等持續宣告天下：美國不想和中國開戰。這是滑稽的表態。滑稽的背後是美國對中國不斷發動的混合戰和灰色行動，例如在菲律賓部署中程導彈。

網傳解放軍第六代隱形戰機試飛圖片。

若在太平盛世，美國百年一帝公告天下希望上任百日之內訪華，以中國好客之道，定必玉成好事，因為大國之間的互訪溝通，是絕對有益之事。但中國既然已啟動「自衛反擊戰」，故此領導人的見面，性質不再是太平盛世的國事訪問，而是「和談」。美國發動了混合戰被中國打回去後想和談，沒這樣容易。和談的基礎，是美國停止一切戰爭行為，然後在平等、尊重、互惠的基礎上和談。否則免談。

但特朗普雖然讀懂了中國的奉陪到底，並因而伸出口頭的橄欖枝，但從未停止過「混戰行為」。在台海，中國已正式宣示：「台灣海峽不存在國際水域。台灣海峽兩岸都是中國的領土。中國對台灣海峽享有主權、主權權利、和管轄權。」但特朗普上任一個月，便於2025年2月12日派遣軍艦駛入台灣海峽作「自由可行」；並在南海、菲律賓、關稅、貿易、科技等戰線不斷狙擊中國。在如此形勢下，作為小市民我雖然會樂見中美兩國領導人互訪，歌舞升平；但中國不但沒有發出百日訪華的邀請，連電聯都欠奉。這是最優上策。

因為，「和談」的最強籌碼是隨時可以淡然一笑，起身離開談判桌。這是由中國的實力決定的。美國內外交困，急需與中國和談以尋求中國合作，但還未願意停止混合戰行為，於是特朗普只能在談判桌上面對空櫈。

多維度「混合戰」 中美誰能主宰？

美國的混合戰會持續多久？這是多維度的長期鬥爭，每個維度都有其獨特的勝負「規陣」。在科技戰的芯片領域，中國已經由挨打轉為立於不敗之地。在人工智能，中國在應用層面領先，美國暫時在基礎算法方面保持優勢，但中國上升的勢頭，遠超美國的發展步伐。

金融戰方面，人民幣穩步國際化勢不可擋。美國以工業空心化換來經濟金融化，在金融操作和創新方面，玩得出神入化。面臨美債和美元「雙殺」的局面，美國不會坐以待斃。美國解困方案的突然性、烈度、以及令全世界的措手不及和不能逆轉，定必比美當年一筆勾銷美元與黃金掛鉤。對美國可能作出的石破天驚之舉，我們必須未雨綢繆。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

太空戰方面，中國明顯佔優。具標誌性的發展，包括中國的空間站和五年內實現載人登月、設立月球基地。美國56年前人類第一次登月的「最後一公里」是造假，在科學論證上美國還可以含糊其詞，但經不起歷史的拷問。自小熱愛飛行的岩士唐登月後從來不談心路歷程，兩年後便辭職不幹；在登月計劃嚴重滯後之後新調來的太空總署署長臨危受命，一年之間便奇蹟般實現登月，如此國家大英雄一年後便辭職不幹，其後絕口不談如何實現奇蹟，因為謊言無法繼續下去；美國亦因此驀然終止登月計劃，因為56年前的登月電影如果一直繼續拍下去，20年前的劇情已需要拍攝人類在火星定居了，這長篇連環劇如何排下去？唯一方法是突然停拍。

能源戰方面，美國只能保持石油方面的優勢，而中國在新能源領域則一騎絕塵。

文化和輿論戰方面，美國歷來掌控全球輿論高地，以荷里活、媒體、國際智庫和學術體系建構成話語霸權，以維護美國霸權。但美國的雙重標準已越來越被全世界看穿。且中國已開始構建自己的敘事體系：從TikTok橫掃歐美青年市場，到中國電影的風靡世界，雖然大勢是美國領先，但中國正穩步追趕。

生化戰是美國強項，是最隱蔽、最陰毒、最反人類的領域。美國立國初期便以天花病毒對印第安土著發動種族滅絕的細菌戰。二戰後美國接收日本731部隊以慘絕人寰的方法用中國活人做細菌實驗所得的生化戰資料，其後一直沒有停止這方面的研究，故此在這領域遙遙領先。中國格守文化和道德底線，並無發展進攻性生化武器。新冠病毒一疫之後，全球警戒監察急升，美國若膽敢再次動用生化武器，會招來以中國為首的全球圍攻，後果是亡國。

美國會否重蹈霸權「硬着陸」覆轍？

混合戰的勝負拖泥帶水，但隨着時間的推移，中國升美國降的大趨勢會不斷加速。如果美國選擇繼續打混合戰、希望夥同盟友徹底與中國脫鈎脫鏈，重組新的西方聯盟，然後在北美做強做大，則美國會發覺此舉的難度和所需的代價和投入，是美國承受不起的。

美國最佳出路，是在看清形勢和心知肚明之下，放棄霸權思維，停止戰爭行為。歷史上的霸權由羅馬帝國到蘇聯，全是以「硬着陸」告終；英國是因二戰被迫退場。美國能夠軟着陸的唯一機會，是與中國和平共處，合作共贏。特朗普百日訪華雖未成事，但和談的大門是敞開的。這會是讓特朗普名留青史，送給美國明年獨立250周週年的最佳禮物，亦是美國送給自己和世界人民的最佳禮物。