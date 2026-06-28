夏建芳｜重構香港之一：高才南下、長者北上的首次代際人口置換

夏建芳專欄

過去三年，香港總人口維持750萬上下，僅佔全港7%（作者估算）、人群屬性完全分化的「雙向人口流動」，正在全面重塑城市經濟肌理、社區生態與公共資源佈局。一側是持續落地的內地高才，另一側是遷往內地養老的本地長者。兩大群體在年齡層、收入水平、生活方式上差異巨大，在政策驅動下形成持續、大規模的雙向遷移，帶來的城市影響遠遠超出7%的人口佔比。



香港史上首次「代際人口置換」

回歸前後三十年，香港人口流動長期呈單向特徵。1990年代本地居民以海外遷移為主流；2003年香港推出投資移民計劃，至2015年1月15日終止，12年累計接收41,802宗申請，最終批准28,200至31,698宗，獲批總人數31,698人，年均僅2,600餘人，對整體人口結構影響微弱。

2023年高才通政策落地，香港迎來開埠以來首波大規模政策性人才引入。入境處數據顯示，截至2026年第一季，各類人才計劃累計批出40.9萬宗申請，其中27萬人才搭配24萬受養人陸續抵港定居，群體平均年齡35歲。51萬總人數是舊投資移民規模的16倍，僅耗時3年，遠短於舊政策12年的執行周期。換算另一參照口徑：以2025年香港3.17萬新生人口計，這批新移民總量等同香港16年新生人口之和。

與人才南下同步擴張的，是長者北上定居趨勢。2025年常居廣東的65歲港人近10萬，10年累計增幅超四成；常年留居廣東的港人整體規模約60萬，主力為中年群體與退休長者，規模與南下新移民相近。這部分人群的飲食、就醫、日常消費圈全面北移，形成「長居內地、間中回港」的穩定生活模式。

一進一出、一老一新的雙向人口迭代之下，香港總人口並無明顯增減，但城市年齡架構、空間分佈、消費體系與稅收基礎已實現全方位更新。

7%為何能定義香港社會新生態？

若僅從總量數據判斷，27萬人才加24萬受養人合計51萬新移民，佔751萬總人口不足7%，影響有限。但市民真實感受的城市變化遠高於這一數值，核心緣由在兩大流動群體存在不對稱空間與年齡集中分佈。

年齡維度：51萬新移民大多集中在35歲以下，約佔全港220萬至230萬同齡人口（0-35歲）的25%；

居住維度：這批人群高度紮堆啟德、將軍澳、港島南等新發展區；

消費維度：需求集中於中高檔住宅、國際學校、私營醫療等特定消費領域。

對比來看，常年留粵60萬港人中，45歲以上群體達27萬，其中65歲長者約10萬，大多源自香港傳統舊社區。

人口在特定年齡、片區高度聚集，放大了7%人口佔比帶來的實際影響。2025年啟德常住人口約8萬，日出康城約6.3萬，數十萬新移民持續流入，直接改變片區人口構成；與此同步，大量老年居民持續離開舊區，一增一減形成局部高密度人口替換。

這種異質人群的不對稱集聚，本質是全城人口重構。舉例而言，一個擁有百家商鋪的社區，若三成店鋪客群、經營類型發生轉變，整個街區生活氛圍便會徹底改變。51萬人口帶來的代際更替亦是同理，這也解釋了為何僅7%的流動人口，足以重塑大眾感知中的香港社會生態。

雙向流動已成長期新常態

坊間多將長者北上簡單歸因於香港生活成本偏高，實際是多重深層因素長期共振催生的不可逆趨勢：內地一線城市配套完善、養老生活開支更低；粵港持續優化大灣區安老、就醫配套，打通跨境生活門檻；眾多家庭為實現跨代團聚、規劃子女雙路發展，自發選擇雙城生活；粵港語言、飲食、民俗同源，大幅弱化跨城生活隔閡。

長者持續流出舊區、高才集中湧入新發展區，直接催生香港二元城市格局。新區年輕高收入人群集聚，帶動租金、樓價穩步上揚；舊區流失長者這一核心穩定消費群，街區商業持續萎縮。

本地智庫測算數據顯示，長者北上每年帶走72億至120億港元本土基礎消費；高才群體每年創造約340億港元綜合經濟增量，覆蓋高薪稅收、高端租務、國際教育、私營醫療、專業服務等領域。兩類經濟增量分屬完全不同維度，無法互相抵銷，香港經濟由此進入「舊區存量收縮、新區增量擴張」的雙軌運行狀態。

大灣區融合的民間核心力量

大規模雙向人口流動，對香港現有公共治理體系形成明顯挑戰。內部層面，人才入境、安老福利、居民外流三類數據分屬不同部門，缺乏統一動態調配機制；跨境層面，粵港醫療、福利、稅制各自獨立，福利銜接需要兩地政策同步協調。

對比倫敦、紐約同制度下城市流動、新加坡集權式資源調控模式，香港兼具近距離跨境生活、雙套公共制度、人口快速反覆運算三大特徵，並無成熟海外治理範本可供參照。

面對不可逆的雙城流動趨勢，治理舉措需分短期、中期、長期分步落地：

短期重點補齊民生短板，新區增配資助學位與公營門診，舊區出台小店扶持、街區活化政策，拓寬跨境醫療券覆蓋範圍；

中期搭建跨部門統籌體系，建立全域動態人口數據庫，依人口變化實時調配公共資源；

長遠適應「雙城常態、雙制共存」新格局，推動醫療、安老資格跨境互通，保障兩地往來人群穩定、可預期的公共服務。

長者北上有效減輕香港安老、基層醫療的承載壓力，同時令退休群體在生活成本更低的灣區城市獲得更舒適的居住環境；高才持續填補勞動力缺口、鞏固高端稅基，同時充當粵港資金、技術、資訊往來的溝通橋樑。兩大群體的雙城往來持續累積民間互信，緩和社群觀念摩擦，是推動大灣區深度融合最紮實的民間基石。

7%人口流動，改寫100%的香港未來

當下的香港，已經脫離過去人口結構穩定、社群單一、全域同步發展的舊格局。僅7%的雙向異質人口流動，疊加區域經濟、制度互通的時代浪潮，正在推動一場靜默但底層徹底的城市重構。這既是香港必須直面的治理挑戰，也是擺脫老齡化束縛、重煥城市活力、深度融入大灣區的歷史機遇。

香港能否長遠穩步發展，核心在流動之中尋求平衡、在人群匯聚之處謀求相容，讓這場獨特的人口結構重構，轉化為城市長遠可持續發展的全新動能。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職10年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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