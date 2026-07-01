夏建芳｜重構香港之二：新區熱舊區冷，新結構怎並行？

夏建芳專欄

《重構香港之一：高才南下、長者北上的首次代際人口置換》指出，香港正經歷回歸以來首次大規模政策性雙向人口重構。佔全港人口約7%（作者估算）的政策性新移民群體陸續落地，與此同時，約10萬本地長者持續北上定居——一進一出之間，宏觀人口結構已然重置。憑藉年齡、收入、空間與階層的高度聚集，這批新來港群體正悄然改寫香港宏觀人口基本面，拉開城市結構重置的大幕。



雙層並行的城市新結構

若上篇是宏觀層面的全域俯瞰，本文則落地微觀民生場景。這場由雙向人口流動驅動的結構變革，正在重組全港消費流向、樓市生態、居住空間、教育醫療資源與社區社交形態，重塑普通人的日常城市體驗。

過去兩年，市民最直觀的感受，是舊區冷清、新區價升、學位緊張、街頭商業反覆運算提速。這並非個別行業的周期起伏，而是一場長期、深層、不可逆的K型民生分化。高才南下注入增量活力，長者北上帶走存量消費，香港逐步形成雙層並行的城市新結構。

三重北向外溢：本土經濟循環被結構性切割

港人北上消費已是常態化。

2025年，香港居民往來內地人次高達9,300萬，人均每年北上超12.3次。高頻跨境往來的背後，是生活方式的整體北移，形成「長者定居養老、中產休閒消費、小微產業佈局」三重北向流量，持續改寫香港本土經濟內循環結構。

第一層是長者剛性消費永久外移。現時常居廣東的港人長者接近10萬，其日常消費徹底遷出香港。這些長者是支撐舊區街鋪、街市、餐飲的穩定客流，現已不可逆地北向轉移。有本港智庫推算，長者北上使本港每年流失約72億至120億港元基礎消費。

第二層是中產選擇性消費外溢。港人周末餐飲、親子休閒、健身娛樂等彈性消費持續北移，不斷壓縮本港零售客流密度和營業增長空間。

第三層是小微經營功能型外溢。大量本地工作室、自由職業者與微型企業，依託大灣區低成本空間落地經營，僅將結算、金融環節保留香港，弱化本土經濟的在地支撐力。

必須釐清，消費北移並非民眾不支持本地經濟，而是生活成本差異、內地商業成熟、跨境交通便利、兩地服務定價錯位，四大因素共振的結果。人口雙向流動只是放大趨勢的催化劑，而非單一成因。

與存量外流對照，高才南下帶來穩固增量。行政長官《2025年施政報告》顯示，人才群體每年為香港貢獻約340億港元綜合經濟增量。這部分增量主要集中在高端產業與稅收層面，與舊區基層消費流失分屬不同經濟維度，無法直接對衝。香港經濟進入「舊區存量收縮、新區增量擴張」的雙軌新常態。

樓市新區托高、舊區承壓

過往香港樓市具備高度同步性，新舊樓宇、各區行情大致同漲同跌。伴隨人口重構，本港樓市進入K型分化時代。

南下高才居住偏好選址啟德、將軍澳、港島南、西九等新發展區，青睞優質新盤與中大戶型私樓。據本地大型地產代理行推算，2025年一手私樓交易數據顯示，啟德約50%買家為普通話拼音登記的新來港群體。

剛性居住需求重塑區域租金格局。對比2023年，2025年香港住宅租金呈現「新區跑贏舊區」的格局。據香港置業數據，啟德區租金平均升幅約8.4%，個別屋苑錄得約18%的升幅；將軍澳區的新盤分別升約7.1%及6.7%。同期，傳統舊區如深水埗交投淡靜，租金表現乏力。新發展區走出抗跌保值的增量行情，舊區則因長者人口流失、基層剛需弱化、成交放緩，行情普遍弱於大市。

人才驅動的高端居住市場，與本地存量主導的基層居住市場長期並存，兩套客群、供需、定價邏輯相互獨立，樓市呈現雙層分化格局。

公共服務時空錯配

人口代際置換，為香港帶來公共服務供需錯位、時空錯配。

教育方面。入境處數據顯示，2023年至2025年，18歲以下新來港受養人約14萬人。大量適齡學童到港，填補本港長期低齡人口萎縮缺口。但與此同時，名校網、直資與國際學位資源稀缺，新舊家庭同台競爭頂層資源，持續放大全港教育焦慮。

醫療錯配矛盾。私營醫療受高端新移民需求帶動，價格上行、輪候收緊；公立醫院依賴的高齡基層就醫群體持續北上，舊區公立資源使用率回落。然而新發展區新增就醫需求，無法快速對應公立配套建設，規劃速度趕不上人口流入速度。

平行社交：城市看不見的社群軟割裂

當前香港出現一種新型城市狀態：兩類群體共居一城、空間重疊，卻擁有完全獨立的生活圈、社交圈、資訊圈，形成平行共存、低度互動的社群新常態。

南下高才群體，多以校友、同業、跨境社群為社交核心，活動場域集中新發展區高端商圈與國際社群，生活節奏、資訊管道、消費偏好高度同質。本地基層社群，則維持傳統粵語街坊網絡與舊區生活軌跡，保留原生社區肌理。物理同城、社會分層，成為隱性城市割裂。

7%成大灣區融合的民間底座

高才通有效補充香港勞動力、穩固稅基、紓緩老齡化、提升城市競爭力。但繁榮增量之下，民生代價與治理風險持續累積。

其一，舊區商業空心化持續演進。長者作為社區最高頻、最穩定的消費群體，持續外流直接削弱小店、街市、地區餐飲的生存根基，社區煙火氣逐步消退。

其二，公共規劃機制滯後。傳統長周期規劃，無法適配當下高速流動、快速反覆迭代的人口格局。

其三，人才留存存在不確定性。若學位、醫療等民生擠兌長期未解，或引致周期性人才流出，帶動樓市與服務業二次波動。

其四，跨境福利斷層持續擴大。數十萬港人長期雙城生活，但醫療、安老、津貼互通仍處於碎片化試點階段。

客觀而言，上述問題並非政策失誤，而是土地供給制約、內地城市成熟、灣區時空壓縮、兩地制度割裂四大變量疊加的必然結果。

與此同時，包含高才、單程證及各類長期居留簽證在內的內地新移民群體，連同其受養人，合共約佔全港人口7%。這群人不只是經濟增量數據，更是兩地最真實的溝通載體。他們在港納稅工作、北上生活探親，在日復一日的雙城往來中，積累民間互信、弱化認知偏差，構成大灣區融合最紮實的微觀根基。

治理出路：不逆轉流動，只重塑平衡

雙向人口流動已是不可逆大勢，治理核心不在阻斷流動，而在動態調配、重新平衡。

短期精準補位民生短板：新發展區提速學位、公營醫療配套，紓緩資源擠兌；舊區強化小店扶持、街區活化，留住社區生氣，同步擴大跨境醫療券覆蓋，紓解跨境養老痛點。

中期建立人口動態治理機制，以實時人口流動數據牽引公共資源調配，讓規劃跟上人口反覆運算速度。

長遠推動跨境民生制度相容，將醫療互通、病歷互認、安老資格跨境流轉由「優惠措施」，轉變為數十萬雙城港人的基礎制度保障。

香港步入雙層並存的新城市時代

高才南下帶來國際化、年輕化、高端化的城市增量，長者北上帶走傳統、基層、穩定的生活存量。香港進入雙層並存、雙軌運行、雙向流動的全新城市階段。

未來香港的治理核心，將在增量繁榮與本土穩定、引才開放與在地民生、國際化升級與社區保全之間，持續尋求動態平衡。這場由7%新移民與北上長者共同驅動的微觀民生重構，正在持續塑造香港未來十年的城市底色。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職10年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

