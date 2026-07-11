蔚觀全局｜拒絕「即溶式」的堅強：允許自己慢慢療傷

蔚觀全局｜林素蔚專欄

昨晚還在房間崩潰大哭，今早卻換上整齊的套裝，硬擠上水洩不通的港鐵車廂，熟練地掛起專業笑容面對客戶與上司——這大概是許多香港成年人最真實的日常。無論是落區見街坊，還是私下與朋友傾訴，我經常遇見這群「看似正常，內心卻千瘡百孔」的成年人。面對生活的重擊，身邊總有聲音教我們要「睇開啲」、「向前看」。在凡事講求效率的香港，我們甚至被要求具備一種「即溶式的復原力」——彷彿連悲傷都不允許佔用太多時間，只要沖杯咖啡、睡個好覺，隔天就要若無其事地繼續拼搏。



我們都在傷痕累累中成長

生活在這座高壓城市，學業的競爭、職場的爾虞我詐、愛情的聚散，加上原生家庭可能留下的隱形創傷，幾乎沒有人能毫髮無傷地長大。很多成年人的心，其實早就碎了一地。他們之所以還能站得直直的，靠的往往不是真正的釋懷，而是死命硬撐。

從家庭治療的視角，我常說這是一種「情緒隔離」。我們習慣把那個受傷的、脆弱的「內在小孩」反鎖在地下室，以為不去看，傷口就不存在。但事實上，未經處理的創傷不會憑空消失，它總會在我們最疲憊、最毫無防備的深夜，化作失眠、焦慮，或是對親密關係的恐懼，狠狠地反撲過來。

帶着破碎的心繼續生活？

常常有人問我：「林姑娘，如果我不逼自己堅強，我還怎麼活下去？」其實，真正的堅強，從來不是假裝自己沒受傷，而是有勇氣看見並接納自己的破碎。

這讓我想起日本一種叫「金繼」（Kintsugi）的傳統修復技術。工匠會用混着金粉的漆，將破碎的瓷器重新黏合。修復後的瓷器，裂痕沒有被刻意掩蓋，反而閃耀着金色的紋路，變得比原來更獨特、更堅韌。

我們的心也是一樣。修復破損的心，第一步是停止自責，對自己多一點「自我慈悲」（Self-Compassion）。試着告訴自己：「我現在覺得很痛，這很正常，我允許自己悲傷一會兒。」當我們不再白費力氣去掩飾傷口時，才有真正的空間去療傷。

建立「允許脆弱」的社會氛圍

單靠個人自救是不夠的。我一直在思考：我們的社會能否多一點承托力，改變這種「不允許脆弱」的氛圍？

我們習慣了因為發燒感冒而請病假，卻不敢因為「情緒崩潰」而請假。政府其實應該帶頭，並鼓勵企業引入 「精神健康休假」（Mental Health Days） 。事實上，外國及本港部分具前瞻性的企業已經開始實行，讓打工仔在情緒這根橡筋即將斷裂前，有一個名正言順的空間停下來喘口氣。

我們也需要從校園開始，將 「情緒教育」 納入全人發展。香港的教育制度太習慣用成績定義成敗，我們必須教導下一代如何面對失敗、處理挫折，讓孩子從小明白「感到軟弱也是可以的」，打破「即溶式復原」的迷思。

此外，建立更普及、低門檻的社區心理支援網絡 更是刻不容緩。面對龐大的精神健康需求，我們需要整合社區資源，縮短公營臨床心理服務的輪候時間，確保那些鼓起勇氣求助的市民，伸出手時能及時被接住。

你的傷痕正是勇敢活過的證明

致每一位在香港努力生活、卻帶着一顆破碎之心的你：請不要再苛責自己為什麼還沒「好起來」。療傷從來不是一場計時賽，不需要即溶，更不需要講求效率。

你不需要完美無瑕才能繼續前行。帶着那些修補過的裂痕，帶着那份對痛苦的理解與溫柔，你其實已經比昨天的自己更勇敢了。我們都在傷痕累累中成長，但請記得，在這條療癒的路上，你絕不是孤單一人。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，第七屆立法會議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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