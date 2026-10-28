悅心聲｜面對孩子反覆自傷　父母須先穩住自己

香港心理衞生會專欄｜黎梓謙

近期學童輕生及企圖自殺事件頻生，情況嚴峻，令社會各界及無數家長深感憂慮。當孩子在痛苦中掙扎，甚至出現自我傷害行為時，家庭往往承受巨大壓力，深怕悲劇發生。



一個15歲少女的崩潰與絕望

15歲的阿晴（化名）自12歲起，情緒經常因學校人際關係與學業壓力而劇烈起伏。過去幾年，她多次自傷（𠝹手），更曾兩度因企圖自殺入住精神科病房。近日，她與原本形影不離的閨密激烈爭執，甚至絕交，對她猶如世界末日，情緒再次崩潰。她頻繁以𠝹手發洩內心痛苦，甚至與父母激烈爭吵時，衝動喊出「不如死咗去算」。

面對阿晴反覆的自傷與自殺風險，家中氣氛降至冰點。父親感到無比憤怒，屢屢責罵她「身在福中不知福」、「唔感恩」，認為她抗壓能力太低，𠝹手只是「引人注意」的手段。另一邊廂，本身患有抑鬱症的母親則陷入極度焦慮，每晚失眠，寸步不離地看顧阿晴的一舉一動與情緒起伏。母親不時向阿晴哭訴自己的擔憂，抱怨因女兒的行為受了很多苦，更苦苦哀求：「你幾時先肯生性？」

情緒失調非單純「發脾氣」

像阿晴這樣自12至14歲前後已長期受情緒失調困擾的孩子，其痛苦無比真實。自傷行為的成因並非單一，而是涉及個人與人際兩方面。個人因素包括情緒失調、衝動、孤獨感、負面自我形象、完美主義。人際因素則包括童年逆境經驗（adverse childhood experiences）、被否定的成長環境、與家人朋友疏離、缺乏社會支持，以及朋輩影響 (Apicella et al., 2025)。自傷的功能亦因人而異。有青少年以自傷減輕難以承受的內在情緒，有青少年藉此逃避人際要求，也有青少年用以表達痛苦或求助。同一個行為，背後可以是完全不同的需要。正如發燒可以是不同疾病的病徵，自傷本身亦只是一個警號，不能直接等同於任何單一診斷。研究顯示，自傷常見於情緒障礙、焦慮症、創傷、物質使用障礙、飲食失調及邊緣性人格障礙（Borderline Personality Disorder），但也可出現在沒有明確診斷的青少年身上。

醫學界過去對青少年階段的「邊緣性人格障礙」（Borderline Personality Disorder, BPD）診斷較為保守。然而，即使自傷並非BPD所獨有，對於像阿晴這樣自青春期早期已呈現邊緣性人格特徵、長期受嚴重情緒失調困擾的孩子，BPD的治療指引仍有參考價值。臨床證據明確指出，目前並沒有任何藥物能持續改善BPD的核心症狀，藥物主要用於治療共病，例如嚴重抑鬱，心理治療（如辯證行為治療及心智化為本治療）才是第一線的有效方案。因此，家長不應單純期望有一顆「特效藥」能立刻解決孩子的情緒問題，而是需要在日常互動中擔任穩定家庭氛圍的角色。

換言之，家長不需要先確定孩子「是哪個病」，才決定如何相處。以下提到的家庭原則，對不同診斷的青少年同樣適用。

父母如何面對孩子反覆自傷行為

孩子反覆自傷，父母最難的往往不是「怎樣制止」，而是「自己如何撐下去」。Gunderson 的《家庭指導方針》有一個重要前提：患者往往難以承受關係中的壓力，包括被拒絕、被批評與意見分歧 (Gunderson & Berkowitz, 2006)。因此，父母的自處不是被動忍受，而是主動維持一個冷靜、平靜的家。

一、先穩住自己，才穩住家庭。 父母憤怒、焦慮、自責都是正常反應。父親的憤怒，背後可能是恐懼與無助。母親的哭泣，背後可能是長期透支。這些情緒需要被理解，但不宜向孩子傾倒。本身患有抑鬱症的母親，需要自己的治療與支援，不應由女兒承擔母親的情緒。父母先找到自己的出口，才有能力承接孩子。

二、保持冷靜，不忽視也不過度驚慌。 當孩子出現自傷行為或相關表達，家庭成員需要關注，既不要忽視，也不要驚慌。這類青少年往往有非黑即白的思維。當閨密與阿晴爭執，在阿晴眼中，對方可能瞬間由「全然善良」變成「全然邪惡」，這種落差會令她感到絕望。父母需要營造一個冷靜、平靜的家庭環境，幫助她穩定情緒。

三、避免批評與敵意。 父親責罵女兒「唔感恩」，或者認為她抗壓能力太低，屬於一種批評。批評出於關心，卻會增加家庭矛盾，令孩子更孤立。孩子情緒爆發時所說的話，多數是當下痛苦的出口，並非對父母的評價。

四、避免過度情感介入。 母親哭着哀求「你幾時先肯生性」，或者日夜看顧女兒的一舉一動，屬於過度情感介入。這會令孩子感到自己正在摧毀父母，反過來加重她的愧疚與痛苦。父母需要關注孩子，但不需要將全部心力傾注於危機之上。

五、傾聽與接納情緒。 先回應情緒，不爭論對錯。孩子需要自己的負面情緒被聽見。與其批評她軟弱，不如引導她用言語表達恐懼、孤獨、無助、憤怒或需求，這比用自傷行為表達情緒要好得多。

六、降低期望值。 阿晴同時面對學業壓力與社交崩潰。父母若繼續強求她兼顧成績與情緒穩定，只會將她推向死角。在危機期間，暫時放下學業壓力，把焦點單純放在確保安全與情緒調節上，才是最明智的做法。

七、設立界線。 接納孩子的情緒，不等於接受語言攻擊、身體暴力或恐嚇。家庭成員需要對自己的情緒健康負責。若某些事情對你太困難或傷害太大，在接納孩子負面情緒時，也要表達清楚並設置界限。界線宜以清晰、簡單的語言表達，避免附帶恐嚇或最後通牒，除非你真的會執行。

八、維持家庭日常規律，並與教養一致。 父母應盡可能維持家庭日常規律，保持與家人朋友的聯繫，不要放棄那些美好時光。照顧者需要輪流休息，保留屬於自己的時間、工作與社交。這不是自私，而是維持家庭平靜的必要條件。若父母在管教和應對上存在分歧，必須制定雙方都能堅持的策略。父母的不一致，會加劇家庭衝突。

九、適時尋求專業醫療支援。 父母不應孤軍作戰。如果孩子的異常行為或情緒持續很長時間，說出絕望的話，出現嚴重失眠、頻繁自傷，甚至有具體的自殺計劃時，請務必尋求專業協助。可聯絡學校社工、家庭醫生或兒童及青少年精神科專科門診作詳細評估與治療。在有即時生命危險的緊急情況下，應立即前往急症室求助。

青春期的情緒風暴既猛烈又危險。孩子反覆自傷，父母最需要做的，不是立刻解決所有問題，而是令家成為一個低張力、可預期、有人接住情緒的地方。當孩子用傷害身體來呼喊內心的痛楚時，收起防禦與指責，放下對「立刻變好」的執着。這份穩定，本身就是治療的一部分。

黎梓謙醫生是香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系臨床助理教授、瑪麗醫院榮譽副顧問醫生（兒童及青少年精神科）。



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