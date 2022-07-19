放任網約車不管是「大家都輸」

周一（18日），西北區的士司機從業員總會舉行記者會，質疑當局打擊白牌車不力。周二再有組織號稱代表45個的士團體及香港的士前線司機大聯盟，到政府總部門外請願，聲言要聲討上屆運輸及房屋局局長陳帆，認為他在任期間縱容白牌車損害業界利益。組織指Uber平台就使的士業界每日平均損失2,100萬元。



這些的士團體所講的白牌車，主要針對尚未合法化卻又普遍存在的Uber等網約車平台。這些網約車平台與劏房其實有點相似，它們同樣都屬於違法行為，但基於現實中一些原因，政府並沒有積極執法取締。就如劏房問題應該早日解決，政府也應該主動解決網約車平台的法律問題，而非像現在一般棄而不顧。

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政府不應繼續不作為

網約車平台為民眾提供了一個新的交通選擇，自有其存在意義。一般情況下，網約車的價格都比的士要貴，而且因為違法而有較高風險，但仍然有不少人選擇網約車服務，反映網約車服務的確有較的士優勝之處。例如有人認為網約的私家車比較舒適，可選擇的座位比起固定座位數的的士更有彈性，亦有人批評的士服務差，「揀客」、拒載甚至就地起價等。

這些足以說明，網約車平台的出現可以給予市民更多選擇，也可能會促進的士與網約車之間的競爭，對乘客以至社會整體帶來利益，值得正視其地位。事實上，不少的士司機已加入了網約車平台成為車手。對他們而言網約車平台不完全是壞事，反而可以多一個接客渠道，而且收費上更為彈性。

政府對網約車平台態度模糊，這樣對乘客以至於整個行業生態也非好事。首先，政府雖然沒有嚴厲取締網約車，但白牌車始終是犯法，乘客如果在使用服務途中出現意外，很可能產生保險及賠償的糾紛，令他們得不到保障。而從事網約車工作的司機，同樣也因為違法所以很難得到合適的法律保護。政府不通過合法化規管行業，是置多方利益於不顧，也很可能會產生更多的問題。

香港Uber至今仍未獲准合法經營，在世界各地爭議亦多。（資料圖片）

的士業界的某些訴求合理

網約車平台無可避免會與的士出現競爭，因此的士牌主自然承受一定損失。但既然Uber等網約車平台有其意義，我們也不應該因為它侵害到的士業界部分利益便斷言放棄，而是聆聽業界合理的反對聲音，在考慮網約車的合法化方案時平衡兩者利益。

對於傳統的士牌主而言，他們與網約車的競爭有很多不公平的地方，都應該得到正視。例如，的士除了的士本身這個交通工具的成本之外，還要有的士牌才能合法經營，獲得的士牌的成本不菲。近年的士牌費雖然自高峰回落很多，但仍動輒數百萬。反觀網約車平台司機不需要有牌費，投入的成本比的士牌主要少很多。

此外，的士的收費受政府監管，加價需向政府申請，而收費也須嚴格按照「咪錶」而定，算是失去了價格自主權。但網約車平台則完全沒有相關的制約，例如Uber今年3月就以油價升幅為由，按每公里加收0.38元燃料附加費。因應的士周日（17日）加價，Uber又公布將會調升收費標準。這些決定完全由Uber平台按情況決定，無須向政府申請。

我們鼓勵良性競爭，但良性競爭的其中一個條件是公平的起步點。的士的價格和監管成本都遠比網約車要高，在競爭上自然存在不利條件。坊間有不同的方案處理這些問題，例如向網約車加徵稅收，再用於償回的士牌，長遠而言取消的士牌費制度。又有人主張要求網約車收費受政府監管，此等意見都值得政府考慮。無論如何，政府都應及早行動處理網約車問題，不應讓問題拖下去。