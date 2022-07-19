放任網約車不管是「大家都輸」

撰文：湯文詩
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周一（18日），西北區的士司機從業員總會舉行記者會，質疑當局打擊白牌車不力。周二再有組織號稱代表45個的士團體及香港的士前線司機大聯盟，到政府總部門外請願，聲言要聲討上屆運輸及房屋局局長陳帆，認為他在任期間縱容白牌車損害業界利益。組織指Uber平台就使的士業界每日平均損失2,100萬元。

這些的士團體所講的白牌車，主要針對尚未合法化卻又普遍存在的Uber等網約車平台。這些網約車平台與劏房其實有點相似，它們同樣都屬於違法行為，但基於現實中一些原因，政府並沒有積極執法取締。就如劏房問題應該早日解決，政府也應該主動解決網約車平台的法律問題，而非像現在一般棄而不顧。

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政府不應繼續不作為

網約車平台為民眾提供了一個新的交通選擇，自有其存在意義。一般情況下，網約車的價格都比的士要貴，而且因為違法而有較高風險，但仍然有不少人選擇網約車服務，反映網約車服務的確有較的士優勝之處。例如有人認為網約的私家車比較舒適，可選擇的座位比起固定座位數的的士更有彈性，亦有人批評的士服務差，「揀客」、拒載甚至就地起價等。

這些足以說明，網約車平台的出現可以給予市民更多選擇，也可能會促進的士與網約車之間的競爭，對乘客以至社會整體帶來利益，值得正視其地位。事實上，不少的士司機已加入了網約車平台成為車手。對他們而言網約車平台不完全是壞事，反而可以多一個接客渠道，而且收費上更為彈性。

政府對網約車平台態度模糊，這樣對乘客以至於整個行業生態也非好事。首先，政府雖然沒有嚴厲取締網約車，但白牌車始終是犯法，乘客如果在使用服務途中出現意外，很可能產生保險及賠償的糾紛，令他們得不到保障。而從事網約車工作的司機，同樣也因為違法所以很難得到合適的法律保護。政府不通過合法化規管行業，是置多方利益於不顧，也很可能會產生更多的問題。

香港Uber至今仍未獲准合法經營，在世界各地爭議亦多。（資料圖片）

的士業界的某些訴求合理

網約車平台無可避免會與的士出現競爭，因此的士牌主自然承受一定損失。但既然Uber等網約車平台有其意義，我們也不應該因為它侵害到的士業界部分利益便斷言放棄，而是聆聽業界合理的反對聲音，在考慮網約車的合法化方案時平衡兩者利益。

對於傳統的士牌主而言，他們與網約車的競爭有很多不公平的地方，都應該得到正視。例如，的士除了的士本身這個交通工具的成本之外，還要有的士牌才能合法經營，獲得的士牌的成本不菲。近年的士牌費雖然自高峰回落很多，但仍動輒數百萬。反觀網約車平台司機不需要有牌費，投入的成本比的士牌主要少很多。

此外，的士的收費受政府監管，加價需向政府申請，而收費也須嚴格按照「咪錶」而定，算是失去了價格自主權。但網約車平台則完全沒有相關的制約，例如Uber今年3月就以油價升幅為由，按每公里加收0.38元燃料附加費。因應的士周日（17日）加價，Uber又公布將會調升收費標準。這些決定完全由Uber平台按情況決定，無須向政府申請。

我們鼓勵良性競爭，但良性競爭的其中一個條件是公平的起步點。的士的價格和監管成本都遠比網約車要高，在競爭上自然存在不利條件。坊間有不同的方案處理這些問題，例如向網約車加徵稅收，再用於償回的士牌，長遠而言取消的士牌費制度。又有人主張要求網約車收費受政府監管，此等意見都值得政府考慮。無論如何，政府都應及早行動處理網約車問題，不應讓問題拖下去。

限制的士車頭手機　解決不了業界難題的士改革繞不過車租與發牌加價或車隊制不足令的士走得遠「安心出行」要增加而非減少功能解決的士保險燃眉之急　更要完善業界環境
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