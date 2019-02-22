新土地已備　公私營房屋單位九一比不是夢

政府本周三（20日）宣布接納土地供應專責小組的建議，並會制定土地供應策略，應對土地短缺問題。過往政府辯稱，因為土地不足，公營房屋落成量一直落後。土地不足固然只是假象，問題癥結是土地房屋分配不公，側重私營單位。既然政府如今敲定短中長期有3,235公頃土地發展，官員再沒有理由延緩興建公營房屋，更應檢討土地分配策略。簡單來說，就是進一步推高公營房屋興建的數量和比例，早日鬆解市民的住屋壓力。

土地供應專責小組將發展私人的新界農地儲備列為八大優先處理選項。（吳鍾坤攝）

張羅麵粉外 毋忘調整麵包分配

去年十二月，政府調高新建公私營房屋單位比例，由六比四調至七比三，未來十年額外興建3.5萬個公營單位，至31.5萬個。不過，政府估算現時只覓得興建約24.8萬個公營房屋的土地，供需量相差6.7萬個單位。

政府本周三採納土地供應專責小組建議，短中長期增添3,235公頃土地，展現掌控土地房屋發展的決心。當房屋落成可期，政府應把握契機，加速滿足大眾的對可負擔住屋的需求，既要縮減輪候公屋的隊伍，終結瑟縮不適切住房的日子，也要讓自住者免再受高價私樓剝削。因此，公營房屋的興建比例應進一步增加，目標為九比一。

運輸及房屋局局長陳帆昨發佈《長遠房屋策略》2018周年進度報告，宣布重新調整公私營房屋供應比例，由六四比變成七三比。 (資料圖片／余俊亮攝)

新樓公營佔九成 掌控單位售價面積

驟眼看來，「九比一」建議天荒夜談，相信激起反對聲浪。首先，私人發展商會反對，因為擾亂企業營運陣腳，壓縮牟利空間。而當預期盈利能力被削，將會衝擊股價以致股票市場。其次，業界和市民會抱怨，減少私樓供應會令樓價飆升，得不償失。第三，私樓設備及質素較公屋、居屋高，政府不應拖低居住水平。

針對第一點，反對者不應忘記，地產財團早已從港人口袋賺取大量財富，甚至扭曲港人生活模式，為置業不惜住納米樓，為付首期節衣縮食，放棄其他人生目標。政府增建可負擔住房，可以解放生活，市民不能輕看社會裨益。

政府毋須立下停止所有發展商籌劃中的項目，現有項目可繼續進行，確保未來數年仍有萬計新供應單位，給本地及外來人口選擇。此外，政府亦可邀請發展商興建和銷售可負擔房屋。事實上，除了住宅市場，不少地產商同時經營商場、寫字樓、管理公司等業務，仍有一定盈利能力。

針對第二點，所謂的飆升是源於兩個假設：一、自住物業數目預期下滑；二、大量市民渴求居住私樓。

稍稍拉平總單位公私比 九一比非洪水猛獸

而且，當土地增加，公營房屋的單位面積及密度，大有放寬的空間。除了爭取合理分配住屋單位，也要爭取合理分配土地及空間。政府應借鏡啟德發展區的反面教材。在未改劃土地用途建房協樓宇前，佔地323公頃的啟德發展區，只有約34公頃興建房屋，當中僅九公頃興建公屋，比例不足3%，但這九公頃卻承載了發展區大部分的人口。過分集中人口在一小處地方，單位面積難言舒適。只要稍稍平衡土地分配，就可以兼容「住多啲人」和「住大啲」兩個要求。

不少人擔心，落實九成新建單位為公營，日後私樓會變成「少數樓群」，其實不然。現時香港有122.1萬個公營單位，155.4萬個私人單位。《長遠房屋策略》2018年進度報告評估未來十年總房屋供應目標為45萬個，假設九成新單位也撥歸公營房屋，預計十年後的公營房屋數目會增至162.6萬個，略多於私營房屋數目159.9萬個，其實只是五五比而已。私營市場仍佔相當份額，遠未及新加坡的八成單位為組屋的比例。政府必須明白，光是掌控土地供應，不足以確保人人有適切居所，關鍵是掌控土地房屋分配，由公營房屋主導，市民生活空間毋須再受少數地產財團操弄。

公屋輪候數字於去年3月打破5年的關口，現時最新的數據，現已貼近1999年時的6年高位。（資料圖片）

一再重申，政府應分配一定單位以供自住。近年申請房委會及房協居屋申請盛況空前，足證相當市民願意入住資助單位，只是因為抽籤失敗，才流進私樓市場。假設本來劃歸私樓的單位以居屋代替，再加上新土地上的房屋供應，落成的資助出售單位數目會遠高於原先預計的五年期2.46萬個，應付不少市民需求。另一方面，公營房屋的地積比率普遍較私樓高，落成的單位數目可望更多。當預期自住物業數目充裕，樓價就難有大升動力。

為確保公營單位以自住為本，政府必須完全禁止單位在私人市場轉售，區隔公私市場，避免樓價受私人市場左右，淪為業主投機增值的工具。

針對第三點，回應相當簡單。公營房屋應該實而不華，免卻花巧。規劃房屋時應投放資源在用料質素，考慮設施如何方便長者和傷殘人士，更為關鍵。這需要房委會和屋宇署把關各項工序。在1990年代，市民一度稱讚部份和諧式、康和式居屋質素和居住環境媲美私樓，為何現在不可複製？