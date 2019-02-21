釋放土地作房屋規劃刻不容緩　政府終須面對「丁權」問題

周三（2月20日）發展局局長黃偉綸召開記者會，稱會「全盤接納」土地供應專責小組八個土地供應優先選項建議，包括發展粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地作房屋用途。但魔鬼藏在細節，土供組希望長遠發展餘下140公頃高球場用地作其他用途的建議，卻被政府斷然拒絕，稱「沒有計劃改變其土地用途」。 在土地房屋問題上，政府玩弄語言「偽」術，並不止此一樁。行政長官林鄭月娥在2012年擔任發展局局長時，曾表示新界原居民享有丁權的制度，不能夠永遠存在，可考慮將享有丁權的死線定在2029年。在引發社會爭議後，又辯稱「截丁論」只是引述他人說法，不代表政府既定立場或法律基礎。 「01觀點」一向主張丁權的存在有違社會公義，阻礙土地作更合理規劃，公然保護某部分港人的特權，有違人人平等的原則。丁權之所以能夠作為土地大辯論隱藏的第十個選項，是因為政府須預留大片「鄉村式規劃發展區」土地供原居民興建丁屋。截至2012年6月，全港有932.9公頃適合發展的官地被劃作「鄉村式規劃發展區」，面積超過五個粉嶺高爾夫球場，大幅限制了土地規劃的靈活性。

土地大辯論隱藏的第九個選項：「以長遠及宏觀的目光與思維，盡早展開規劃工作，以便建立土地儲備，以備不時之需及提供規劃彈性和空間。」 土地供應專責小組最終報告

保障新界居民權益屬殖民政府權宜之策 回歸後不應保留



論者常引用《基本法》第40條所謂「『新界』原居民的合法傳統權益受香港特別行政區的保護」為其開脫，認為丁權屬原居民「與生俱來」的權益，但其實不過是掩耳盜鈴之見。



只要稍為回顧歷史，可知「『新界』原居民」的組成只是政治博弈和歷史隨機造就的結果，2003年訂立的《鄉郊選舉代表條例》將「原居民」定義為「1898年已存在的原居鄉村（及其分支鄉村）的居民及其父系後裔」，是因為清政府與英國簽訂《展拓香港界址專條》正是1898年，英政府為方便管理新界人，故在專條內列明「界內不可將居民迫令遷移，產業入官，若因修建衙署、築造礮臺等官工需用地段，皆應從公給價」，是考慮到新界和港島、九龍居民有很大差異，也對英國人非常疑懼，故立此例表明殖民政府不會對他們予取予攜。



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否則我們無以解釋何以香港只有「新界原居民」，而沒有「九龍原居民」或「港島原居民」。如今香港回歸中國已二十多年，類似這種作為殖民管治時期特殊歷史背景底下，只針對部分人的權宜保障安排。事實上，現行丁屋政策的框架也只是1972年小型屋宇政策的濫觴，觀乎當時的政策文件、新聞公告，丁權只是改善居民生活環境，讓其可享得體、安全、較大和更穩定居所的「過渡措施」。觀乎上述背景，現行「丁權」制度不適用於當代香港社會，毋庸置疑。

原居民常稱丁權為新界原居民的傳統權益。（資料圖片）

所謂「合法傳統權益」可能與其他《基本法》條文矛盾



從法理角度，《基本法》所謂「合法傳統權益」，但究竟何謂「傳統權益」，以至丁權是否一種「傳統權益」，已不能從條文字面上得到解釋，據基本法諮詢委員會成員李永達回憶，當初諮委和草委裏的民主派人士均不同意將丁權視為傳統權益。此外，由於丁權與《基本法》第25條「香港居民在法律面前一律平等」看似有所衝突，爭議不斷，「長洲覆核王」郭卓堅便是據之申請司法覆核，並獲法庭受理。



丁權作為法律問題，我們期望法庭有公正裁決；但無可否認，丁權同時也是政治問題，造成社會嚴重不公，就算最終被裁定屬「合法傳統權益」，政府仍須以行政手段將其影響力減至最低，甚或提請人大釋法，理順《基本法》條文之間的矛盾，應為則為，揮刀「斬丁」。

郭卓堅就丁權違憲入稟申請司法覆核。（資料圖片／張浩維攝）

舉例來說，在傳媒廣泛報道下，雖然丁權已是現時港人最為熟知的所謂「新界原居民」的所謂「合法傳統權益」，但到底「傳統權益」有哪些？《基本法》語焉不詳，但根據1986年基本法諮詢委員會與基本法草委劉皇發在「新界原居民權益研討會」交流後，歸納出鄉紳所述的「現有權益」共八點，包括︰



一、原居民村落遭受搬遷時應有特惠補償；

二、新界鄉村屋宇可獲豁免差餉；

三、原居民土地只交惠優地租；

四、遺產只可由男丁繼承；

五、生活習俗及文物受保護；

六、丁權；

七、山邊殯葬權；

八、鄉議局及其成員的地位



在這些所謂「傳統權益」當中，除了丁權可能與《基本法》第25條「香港居民在法律面前一律平等」矛盾之外；遺產只可由男丁繼承有性別歧視之嫌，《新界土地（豁免）條例》訂明凡是以宗族、家族或堂名義持有的新界土地，依然按舊習處理，與女性絕緣；《性別歧視條例》也列明「作為關於新界土地並授予男性原居村民的利益的依據的政府政策，而產生的男性與女性之間的待遇差別。」



此外，政府自1983年起，劃定了4,000公頃（約等於半個香港島）的政府土地為「認可殯葬區」，供原居民過身後永久安葬。這對於連骨灰龕位也難找到的一般市民來說，這些所謂的「傳統權益」又何嘗不是不公？



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已故「新界王」劉皇發為鄉議局爭取了許多政治權益。早年在出任基本法起草委員時，極力爭取將保護新界原居民的「合法傳統權益」寫進《基本法》。（資料圖片）

丁權被發展商利用作謀利工具 政府、市民不應啞忍



制度不公是一回事，但更嚴重的問題還在於除了所謂「新界原居民」，這項不公的制度進一步異化為被發展商利用以「套丁」的謀利工具。即因為土地有限，原居民就算擁有丁權，也不一定能興建丁屋，故有囤積大量鄉村式發展用地的發展商向原居民私下購買丁權，再將丁屋轉售圖利，這個營利過程俗稱「套丁」。



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香港土地有限，引發社會嚴重矛盾，但原居民的增長卻可無止境。不論是政府還是市民，都不能忍受源源不絕地供應丁地，引發社會更嚴重的矛盾。今天政府若因為害怕遭到勢力龐大的既得利益者反對，而在廢除、限制丁權上無所作為，將來要付出的代價，恐怕更難以計數。