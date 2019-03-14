【空置稅】發展商高層求「手下留情」　政府糾正樓市歪風有望？

《香港 01》在本周一（11 日）獲悉，運輸及房屋局最近跟政黨會面，交待徵收一手樓空置稅的條例草案詳情。草案訂明，空置期是由發展商取得入伙紙一年後計算，而發展商不能藉出售物業給關聯公司避稅。有發展商代表高呼政府「手下留情」，暗指草案有一定效力。然而，政府不應奢望單靠一手樓空置稅一勞長逸，必須直面憂慮，對症下藥。

【房策政策新招】林鄭月娥在上任一周年前夕，宣布推出一系列新房策，最矚目的要數到針對空置一年的一手樓徵空置稅，預料稅額為應課差餉租值的200%；林鄭亦宣布更改現行居屋以市價七折定價的安排，改以申請人負擔能力為計算基礎，變相減價賣樓；政府亦會調撥多幅本來供應私人市場的土地，改建公營資助房屋，預料將有多幅市區靚地，將變成平價居屋樓王。（資料圖片/鄭子峰攝）

政府去年六月公布引入一手樓空置稅，向空置超過一年的一手物業徵收額外差餉，地產業界爭論如何定義空置。消息指出，政府推出兩項措施，讓空置稅更能發揮效用：其一，關聯交易的單位仍當作一手樓；其二，而空置期由獲發入伙紙逾一年起計算，方向正確。

內部轉讓、按入伙紙計算 具一定阻嚇力

先論前者，過住曾有地產商把一手單位，透過內部轉讓，賣給子公司或關聯公司再放租，避開《一手住宅物業銷售條例》監管，或者製造交易假象，靜待良機放售。在政府建議開徵一手樓空置稅後，業界隨即質疑內部轉讓的風氣會否愈趨普遍。政府打算列明關聯交易單位仍為一手樓，相信能阻止假出售真丟空的狀況。

再論後者，政府以發展商取得入伙紙一年後計算空置稅，而非取得滿意紙起計算。須先說明，入伙紙證明單位結構安全並適合居住，滿意紙證明發展商完成所有批地條款，例如綠化、道路、等公共設施齊備。一般而言，發展商會先獲批入伙紙，再在半年至一年後獲批滿意紙，之後才交樓給買家。

若果政府容許發展商在獲批滿意紙一年後才計算空置稅，發展商就有機會控制申請滿意紙時間，即使單位能夠入伙，但也不申請滿意紙，延後貨尾銷售時間。用入伙紙獲批一年才計算，發展商的「走盞位」較少。

中原地產創辦人施永青認為，一手樓空置稅是找發展商「祭旗」。（資料圖片）

究竟傳出的方案有沒有阻嚇力，市民可以留意華懋集團代表的回應。該集團有落成樓宇多年不賣，待旺市出售單位賺錢的往績，銷售部總監吳崇武在本周二（12 日）公開回應，希望政府「刀下留人」、「手下留情」，特別指難以在取得入伙紙後一年沽清豪宅。

若然空置稅真的沒用，他大可以回應草案「多此一舉」，由此看來，空置稅並非沒有阻嚇力。再者，豪宅市場或許跟中小型單位市場有別，但並非完全割裂，豪宅市場能夠影響整體樓市，豪宅買賣不能豁免一手樓空置稅條例。

當然，發展商仍有辦法故意規避稅項，例如直接放租單位給員工超過半年，或如立法會議員尹兆堅擔憂，發展商會找人成立公司持有物業。就此，政府要信守承諾，要求發展商向差估署提交文件，查核有否異樣。

本身是房委會資助房屋小組委員會委員的尹兆堅倡議，政府長遠應在二手樓亦推出空置稅。（資料圖片）

空置稅並非獨步單方 須更多法例、查核補足

即使如此，空置稅草案仍未滴水不漏，憂慮仍在。正如中原集團創辦人施永青說，發展商可以拖慢動工進度，以延遲申請入伙紙時間，長期減慢單位供應。不過，政府在出售地皮給發展商時簽訂「建築規約」，規定在指定時間內取得入伙紙，違者罰款，發展商迴旋空間有限。當然，政府不應隨便通容發展商延長施工時間，自毀空置稅效用。

誠如「01 觀點」早前建議，政府可以再施加一條保險線，在預售樓花同意書時加入新條款，訂明同意書有效期為六個月，地產商須於限期內推出所有單位，否則須向地政總署申請延長同意書的有效期。

無可否認，新法例會帶來新的行政程序，加重差估署、地政總署、屋宇署的把關壓力。然而，今天樓市失衡，而發展商出盡奇招誘導市民置業，例如招標、折扣回贈、甚至二按「呼吸 Plan」，罄竹難書。發展商扭曲市場，政府理應及早匡正。一手樓空置稅立法，絕不嫌遲，而要增加空置稅的威力，盡用香港的樓房資源，政府必須着手為二手樓空置稅立法。