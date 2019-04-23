【斯里蘭卡】無名恐怖組織異軍突起　種族衝突死灰復燃？　　

剛過去的復活節（21日），印度洋的島國斯里蘭卡發生了針對天主教徒的恐襲，至今已造成超過300人死亡及約500人傷。不過是次發動恐襲的組織，已非內戰時令人聞風喪膽的「泰米爾之虎」（LTTE），而是寂寂無名的極端伊斯蘭團體——「全國認主學大會組織」（NTJ）。有鑑於該國十年前才結束長達25年的內戰，是次恐襲過後不少輿論都擔心種族衝突或會死灰復燃。儘管任何形式的恐怖主義皆是必須譴責的暴行，但恐襲本為社會問題的「病徵」，而非「病因」，要真正杜絕極端思想，自然也不能單靠軍事力量，而是要徹底解決潛藏多年的社會問題。

斯里蘭卡連環襲擊：當地一個家庭有三口人在4月21日聖塞巴斯蒂安教堂的爆炸襲擊中不幸喪生，其親屬喪禮後在墓地點燃蠟燭。（美聯社）

無故的恐襲 喚醒內戰的回憶

事後，不少輿論都將恐襲與斯里蘭卡內戰（1983-2009）相提並論，道出該地長久的種族對立。事實上，該國種族衝突的根源，可追溯至1948年獨立於英國統治前。英殖時期，殖民政府採取分治和挑撥的手段，播下了多數族群僧伽羅人（Sinhalese）和少數族群泰米爾人（Tamils）的仇恨種子。立國後，僧伽羅人因不滿英殖政府偏重泰米爾人，掌權後反過來剝奪泰米爾族人的權利，如將僧伽羅語列作官方語言，並將佛教視作主要宗教，使泰米爾人的社會地位漸被邊緣化。

1976年，隨着種族矛盾愈演愈烈，「泰米爾之虎」在普拉巴卡蘭（Velupillai Prabhakaran）領導下成立，並主張以武裝鬥爭的手段，爭取在北部和東部成立獨立的國家泰米爾，以捍衛少數族群的平等待遇。上世紀80年代尾，該組織的自殺式炸彈襲擊和童兵招募更是「聞名全球」。即使組織在2009年戰敗後已不再活躍，但單是內戰的最後數周，已有四萬名泰米爾平民被殺，令戰爭的總死亡人數暴增至逾10萬多人。對不少民眾而言，是次恐襲不單喚起了內戰的傷痕，也使潛藏已久的種族對立重新浮面。

斯里蘭卡連環襲擊：當地一個家庭有三口人在4月21日聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）的爆炸襲擊中遇難，其親屬4月22日為他們舉辦喪禮。（美聯社）

要梳理出斯里蘭卡在後內戰時期的種族紛爭，就先要對寂寂無名的NTJ有所了解。如同國際危機組織（International Crisis Group）資深分析員基南（Alan Keenan）所指，當局點名前，NTJ一直寂寂無聞，只曾與去年的一宗破壞佛像案拉上關係。就此，他判定NTJ很大機會是從另一帶有激進伊斯蘭觀點，以及反佛教的組織「Thowheeth Jama'ath」分裂出來。若基南所言屬實，那就會衍生另一問題——何以一個反佛教組織會去攻擊天主教徒，而非針對多數族群僧伽羅人呢？

斯里蘭卡連環襲擊：巴基斯坦基督徒和穆斯林4月22日在拉合爾（Lahore）的聖心大教堂（Sacred Heart Cathedral Church）舉行悼念儀式，他們手持蠟燭向斯里蘭卡連環爆炸的遇難者致以哀思。（法新社）

恐怖主義實為宣傳伎倆 絕不能忽視施襲動機

是次恐襲的選址、規模和協調性看來，該組織的首要目標應是吸引全球關注。選擇攻擊天主教教堂和高檔酒店，而非僧伽羅的佛教社區，箇中的考量應離不開靠着針對遊客、商人和富有人家（至少有30名死者被是外國人），以提升境外傳媒的關注度。這樣不僅可使國際社會更為關注NTJ，同時亦更易吸納大型恐怖組織的資金援助和拉攏，一石二鳥。

事件亦可折射出該國現有的種族矛盾。撇除佔總人口約3/4的僧伽羅人，該國的少數族群可分為泰米爾人、穆斯林和基督徒。即使內戰已平息僧伽羅人和泰米爾人的歷史紛爭，但該國近十年仍未建立出具包容性的國民身份。更甚者，好些僧伽羅的佛教徒在內戰後變得激進，抱着宗教一元論的觀點打壓少數族群，情況可見於2013年一群佛教徒襲擊清真寺、2014年的反穆斯林騷亂和後續的國家緊急狀態，或是佛教極端團體Bodu Bala Sena的仇恨和反穆斯林言論。因此，2009年所解決的是一場內戰，而非族群中的敵對心態。

斯里蘭卡連環爆炸：圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

必須強調，針對平民的恐怖主義在任何情況下均應譴責，惟不少國家領袖在打擊恐怖主義時，都是以軍事眼光待之，而非根本解決社會問題，實在難以杜絕極端思潮。情況如斯里蘭卡花了25年時間和十萬條性命，來尋找兩族人和平共處之道，卻忽視了其他少數族群的情況。不論是斯里蘭卡，還是巴基斯坦、敘利亞、伊拉克等受恐怖主義威脅的國家也好，只有建構出一個具包容性的國民身份認同，並以族群的共同點作為向心力，這才是癒合族群裂痕之道。