除了強積金對沖　原來還有「假期對沖」！

上月的「耶穌受難節翌日」公眾假期（4月20日），由於適逢星期六，對於許多五天工作制的打工仔而言，由於假期「重疊」，不少公司又未必安排補假（據了解公務員就沒有補假），於是等同失去一天假期，俗稱「蝕假」。歸根究柢，問題在於政府一直不願實施法定五天工作制，令部分企業視周末假期為恩惠，就算周末與公眾假期重疊，也不會為員工提供補假。

事實上，早於2006年1月，政府已然展開公務員五天工作制的研究，並於同年5月公布部分政府部門分階段展開五天工作制，約59,000名原本每週上班五天半或六天的公務員，改為每週上班五天。政府經常自詡工作效率高，當年作出這決定，自然是相信五天工作制無損工作效率。然而，政府一直以來也未有將其理念推而廣之，如紀律部隊等，至今仍未能完全受惠於五天工作制，更遑論在私人企業工作的市民大眾。



沒有法定五天工作制，不少勞工仍須放長短周，難與家人在周末共敘天倫。更荒謬的是，一些實施五天工作制的企業，當周末與公眾假期重疊，也不會為員工提供補假。不少勞工也感嘆，原來除了「強積金對沖外」，香港還有「假期對沖」。

打工仔最期望工作環境可實施五天工作周。（胡家欣攝）

對此問題，政府並非一無所知，就此前任特首曾蔭權曾經承諾會檢討政策，但市民苦盼多年卻仍未有結果。2011年3月，立法會議員在人力事務委員會會議曾向官員提問，是否有意考慮當公眾假期適逢星期六，以緊接假期的前一天或之後的周一作為補假，惟相關官員卻表示要詳細評估全盤影響。及後立法會議員馮檢基向勞工及福利局提出書面質詢，時任勞福局局長張建宗的答案也相差無幾。



「全盤考慮」所指為何，可以從其他政策文件找到端倪。政府的經濟顧問曾經推算，若然增加法定假期，僱主須額外聘用人手應付工作，以2011年的工資水平計算，增加一天假期的成本就是3.7億元。明眼人皆知，這計算方式是極其粗疏的。事實上，政府經濟顧問亦承認，市民在假期外出消費，零售及飲食等行業的生意額會因而上升，可抵銷部分法定假日的成本。



其實，要取消「假期對沖」，不一定要推出法定五天工作制等「大刀闊斧」的改革，政府只要將所有與星期六重疊的假期改至星期五或星期一，即可以讓大部分五天工作的員工獲得應有的福利，政府未有為之，顯然是毫不將市民的權益放在眼內。



香港的法定假期已經比其他先進地區少，市民要求補假可謂極其卑微，政府卻一直無動於衷，明顯是畏於僱主的反對聲音。「01觀點」一而再、再而三指出，為民謀福是政府的最主要責任，可惜的是港官一直如在夢中，在最低工資、標準工時、全民退保上完全置市民的權益於不顧，實在令人失望透頂。管治者必須躬身自省，認識到勞資不平等的社會深層次結構問題，民心歸向還是背離，就只在他們一念之間。