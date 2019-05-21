【Facebook香港新辦公室】張建宗讚FB善待員工　反顯自身無能

政務司司長張建宗本周二（5月20日 ）出席Facebook香港新辦公室開幕禮，致辭不忘羅列香港近年在創科的投入，但花更多篇幅讚譽辦公室設備齊全和利於工作措施，例如最出名的免費早午茶餐、開放工作空間、設有育嬰室和運動室等。他相信兼顧工作、生活和親職的機構，是關心員工的機構，是模範辦公室。張建宗在執掌政務司司長之前，是勞工及福利局局長，或許因為這樣，特別對員工狀況特別有感受。

那邊廂，不知道張建宗的下屬，其他政府員工和一般打工族聽到後有何感受？會否幻想有天可以擁有Facebook般的工作環境？