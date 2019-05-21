【Facebook香港新辦公室】張建宗讚FB善待員工　反顯自身無能

政務司司長張建宗本周二（5月20日 ）出席Facebook香港新辦公室開幕禮，致辭不忘羅列香港近年在創科的投入，但花更多篇幅讚譽辦公室設備齊全和利於工作措施，例如最出名的免費早午茶餐、開放工作空間、設有育嬰室和運動室等。他相信兼顧工作、生活和親職的機構，是關心員工的機構，是模範辦公室。張建宗在執掌政務司司長之前，是勞工及福利局局長，或許因為這樣，特別對員工狀況特別有感受。
那邊廂，不知道張建宗的下屬，其他政府員工和一般打工族聽到後有何感受？會否幻想有天可以擁有Facebook般的工作環境？
Facebook近日更進駐位於太古坊的新辦公室，共設4層，佔地6萬多呎。（陳淑霞攝）
Facebook的辦公室業務，一如其他科網企業，標榜輕鬆的工作氣氛，能夠吸引青年人才，激發創意。這類工作模式，非科網企業有點難追隨。事實上，大部分上班族不會強求辦公室寬敞無比，遠望海港，但至少希望員工打成一片，享受工作，而上司、僱主能夠體恤下屬需要，安排彈性上班時間、真正下班時間、離線權、親職假、侍產假。
大家心裏有數，在香港，兼顧員工工作、生活和家庭平衡的機構，猶如鳳毛麟角。政府去年才通過五天法定侍產假，在轄下部門推行五天工作周，標準工時討論近九年，仍未見立法曙光。全港有四分之一僱員每周工作近50小時，不論如醫生、教師等專業人士，以至基層清潔工、保安、車長，每天工作十小時、十二小時，無償加班，比比皆是。要保障員工，往往需要修訂法例，單靠業界自我規管，難以有效。政府在2006年推行「工資保障運動」，以自願性約章方法，提供薪酬水平建議，結果徒勞無功，在2010年訂立法定最低工資。
事實上，即使是炙手可熱，競爭劇烈的科網行業，員工待遇也非盡善盡美。不少現職員工和離職員工也訴說業界積習，例如當工作和生活環境太相近，兩者界線就會愈趨模糊，僱員很容易長期留在辦公室，猶如無間斷工作。另外，科技巨擘Google就遇到千計員工，在歐亞各地辦公室抗議，不滿公司長期存在的性別歧視及騷擾。
在內地，科網公司員工網上抗議「996」工作模式，不滿不斷加班，工作凌駕生活，官方媒體也出來要求政府加強執行工時規定。可以說，改善員工待遇，不分任何行業，政府和業界也須時刻警覺。唯有這樣，員工才會心悅誠服留在企業，為企業拼搏。