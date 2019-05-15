女性淪為配角的馬雲性福生活論

近日，馬雲在阿里巴巴第15屆親友日活動的演講中，再次發表「驚世駭俗」的言論，激起網民的熱烈討論： -「工作上強調『996』的精神，生活上要『669』。阿里的男人們，在生活中要完成669的硬指標，6天、6次，還要『久（9）』。」 -「男神就是工作上有996的精神，生活上能完成669的硬指標；女神就是能夠幫助並監督男生落實996和669的硬指標。」 這其中涉及兩個主要問題，第一個是「996」壓縮私人空間，第二個則是女性在婚姻中的角色問題。

食色性也：「996」還是「669」

「工作上強調『996』的精神，生活上要『669』。阿里的男人們，在生活中要完成669的硬指標，6天、6次，還要『久（9）』。」 馬雲於2019年5月10日阿里員工集體婚禮演講

且先不論馬雲在公開場合高談屬於夫妻之間的私人話題是否妥當，是否會對在場的人造成冒犯。他所說的「669」並非沒有依據。性生活雖然在如今的華人社會中仍是較難啟齒的話題，但卻不可否認這是人類基本需求的一種，如同吃飯、喝水、睡眠一樣需要得到滿足。然而問題在於馬雲的「669」和「996」相違背，揭示出「996」工作制下，員工被侵害私生活的另一重悲劇。

一道簡單的計算題，當一名員工實行「996」工作制，每天剩餘的時間僅有12小時，而這中間扣除睡眠8小時後，僅餘4小時。4小時內，要完成上下班通勤、吃飯、洗澡、雜事處理、甚至加班以及馬雲提倡的「669」，天方夜譚。

2019年5月10日，阿里巴巴為102對員工夫妻舉辦集體婚禮。婚禮上馬雲提倡男性工作要996，生活上要669。

這一道計算題正反映出目前中國，以及香港夫妻目前的婚姻困境。城市青年商會和香港婚姻及家庭治療協會於2018年5月初於網上發佈「婚姻體檢」問卷。問卷設計婚姻危機警戒線為66分，即低於66分的婚姻關係可能已亮紅燈。調查結果顯示，本港「婚姻健康指數」平均數達73分，然而夫妻生活則低於婚姻危機警戒線：夫妻激情只有62分、他/她和我有性行為更只有60分。 香港的高壓職場環境下，幸福「669」談何容易？

食色性也，雖然目前中國社會對於性話題仍較禁忌，但不可否認它是成年人生活中重要而普通的一環，也在婚姻生活中佔據重要位置。然而，面對長工時、高壓力的社會工作環境，大部分人卻連這基本的生活需求都受影響。這樣的社會中，「人」究竟是一台工作機器還是有血肉感情的生靈呢？

繁重的工作影響都市男女的私人生活。

台前還是幕後？「女神」的困境

拋開「996」與「669」的衝突，再看馬雲對婚姻中男女關係的定位：

「男神就是工作上有996的精神，生活上能完成669的硬指標；女神就是能夠幫助並監督男生落實996和669的硬指標。」

很明顯，這樣的敘述將女性定位成了婚姻生活的幕後支援者，即女性只是一個輔助的配角。這種定位非常符合傳統的女性形象。美國漢學家曼素恩(Susan Mann)在其著作《綴珍錄——十八世紀及其前後的中國婦女》中指出清代女性，進入婚姻生活後，其主要的任務之一是為男性營造一個「心力交瘁時可以暫時避入或者徹底退居的一處休養所。」這也正傳統「男主外，女主內」的婚姻角色設定。女性在婚姻中，一直被視為幕後的角色，沒有自我的定位，因為她的定位是依附在男性身上的。

美國漢學專家曼素恩指出盛清女性在婚姻中的主要角色之一在於為男人提供「心力交瘁時可以暫時避入或者徹底退居的一處休養所。」

到了清末民初，當「女性」和「母親」第一次進入公眾視野時，開始中國歷史上幾乎第一次的婦女改革時，也沒有觸及到這種角色定位不平等的根本。當時所提倡的改革並不是建立一套完善的機制，保障女子的個人權益和自我發展。而是基於亡圖存的急切性，倡導婦女透過所謂「育兒女，治家計」的「天性」，負擔「母教之本」，成為「國民母」，終至「民富國強」。也即是說，女性依然是一個輔助的定位，而沒有獨立的、開放的自我定位。所以我們難以說這是一次徹底的、真正的婦女改革。

或許正因如此，才會在大清已亡百多年後的今天，我們依然聽到馬雲將女性定位為「能夠幫助並監督男生落實996和669的硬指標。」的論調。而更可悲的是，這不僅僅是一種公開的論調，更是社會中的事實。「01觀點」早已指出，在各項調查和社會語境中，主流社會仍認為家庭責任主要應有女性承擔，而在婦女委員會的調查中也發現「需要照顧家人」、「需要做家務」等家庭崗位和責任是窒礙女性尋找工作的主要原因。

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家庭工作是限制女性出外工作的主要因素之一。然而女性只能成為成功男人背後的輔助者嗎？

2019，社會的主流思想依然處於「大清」時代，女性只是婚姻的幕後配角，缺乏自我定位，是男性英雄夢想的輔助角色。我們並不是要求每一位女性、妻子、母親比如走向台前，而是認為台前還是幕後應由女性自己選擇。婚姻和家庭不應成為壓縮女性個體空間的制度，正如工作不應成為壓縮員工私人空間的魔爪。

要想「669」，必須反「996」；要想迎來真正的女性改革，必須破除女性是輔助配角的既定印象。