房租世界第一　薪水五年倒退7%　香港人點會安居樂業？

德意志銀行研究部本周二（21日）發表《2019全球物價報告》，比較世界56多個國家和地方的生活水平。一如所料，香港的平均房租排第一，至於除稅後薪金就排第27，兩個原因疊加後，撇除房租的收入更僅排39，總體生活質素排名是44，落後一眾歐美城市。 報告的主要對象為現時或有意跨國工作的白領族，但即使是本地人閱讀報告，也深有感受。香港薪水貌似優厚，但隨即被稅收和房租挖掉，只剩下部分應付各項生活所需。近來多了港人考慮移民，只因港人對城市失望，即使動不了身，心早已遠走他方。當然，要數算最失望之處，就是政府官員眼見城市死氣沉沉，仍然無動於衷。

香港生活成本高昂，樣樣都貴，不但影響民生，連本地人才競爭力都遭到削弱。（視覺中國）

該報告選取的地方，皆與全球金融市場關係密切，資料來源除了研究部門本身，還有一些專門比較各地物價和生活質素的網站。該報告和數據的主要讀者是現時或有意跨國工作的人士。比較內容遍及衣食住行、薪水、玩樂等，並綜合成生活質素指數。

一如所料，香港蟬聯房租最貴地方，兩房住宅單位月租3,685美元（2.89萬港元），較五年前升近兩成。至於除稅後收入一項，香港排名27，人均為2,399美元（1.88萬港元），較排榜首的科技重鎮三藩市低超過一半。需要注要的是，薪水較房租價格還要低，意味着一定要二人合租才可應付租金。另外，今年薪水較五年前亦下降7%，完全跟人均本地生產總值的升幅背道而馳，難怪不少人感受不到經濟增長的成果。

因此，香港在撇除房租的可動用收入，以二人在職及共同分擔房租計算（2,399 - 3,685/2），今年為人均557美元（4,370港元），較2014年的1,050美元少近半，城市排名只有第39位。大部份城市的同類收入，均為1,000至2,000美元，遠較香港充裕。

結合污染、環境、樓房、交通、醫療、安全、購買力等因素，香港只在公共交通開支和安全有優勢，在芸芸大城市中，生活質素排名僅為第44位，比南非約翰內斯堡、開普敦還要低，僅比墨西哥城高一位。

今年五一勞動節，法定最低工資將會提升至每小時37.5元，可是基層員工的薪金遠遠無法追趕通脹的升幅。（資料圖片／方家遠攝）

當然，居港外籍員工或許有房屋津貼，房租高昂未至於有大影響，最多會是居住面積少一點。再者，除了如汽車、汽油、健身、高級食肆用膳這類非必需品開支較貴，交通、衣着、手提電話、上網費等均屬中游位置，他們有能力應付開支。

不過，對於普羅中產和基層市民來說，生活就同時面臨三重壓迫：首先，市民要付高房租和樓價；第二，必需品的開支和與收入的佔比高；第三，薪俸稅。

近年政府寬免薪俸稅，算是減輕打工族一點開支，但必需品開支還是逃避不了。更重要的是，正如「01觀點」指出，基層的通脹壓力較中上階層更沉重。甲類消費物價指數反映中下階層消費模式，其升幅持續高於反映中上階層消費模式的乙、丙類消費物價指數。即使政府推出紓困措施，也未能遏止通脹升幅差距。

三種壓迫，以房屋最為猛烈，否則港人不會為此租住劏房、苦候公屋、搶購資助房屋。事實上，房屋開支大，以至報告沒有提及的辦公室租金飆升，亦會抵銷低稅的吸引力，打擊外地人來港創業的意欲。

悲哀的是，眼看打工族被房屋開支壓垮，怨氣沖天，政府仍未肯大刀闊斧廣建資助房屋，推出租務管制等，只以不着邊際的規劃願景安撫市民，市民當然不會這麼容易受哄。當政府冥頑不靈，市民自會思索，往後幾十年的如何走出牢籠，改善自己和家人的生活。隨着近年近月的連串政治爭議，冒起移居海外想法的人愈來愈多。即使身體沒有辦法離開，心已經奔往生活水平低，樓價低廉的地方去了。至於無法離港的人，則只好走上抗爭之途。