【逃犯條例】林鄭傲慢如玩火　賭注卻是全香港

「《條例草案》將於六月十二日在立法會恢復二讀辯論。 」——星期日（6月9日）晚，政府用這一句話惹怒了幾乎全香港人。特首林鄭月娥好像在告訴大家，遊行人多人少、社會民心背向，她都不會放在眼內。 這樣的管治態度，會對香港造成甚麼後果？

反對修訂《逃犯條例》大遊行不只擠滿天后至金鐘一帶，連多個港鐵站也擠得水洩不通，無疑是回歸以來規模最大的示威之一。

面對這場示威，任何從政者都必須謙卑聆聽，深刻反思。但林鄭政府的反應是甚麼呢？當局在晚上11時、示威者尚未完全散去之時，即發一篇新聞稿，強調政府已「聆聽了不同的意見」，「有效釋除早前提出的大部分疑慮」，但其實有如錄音機般，繼續無視法律界如資深大律師和法官的質疑，在很多人眼中是毫無說服力的一份聲明。

更重要的是，聲明最後特別加上一句「《條例草案》將於六月十二日在立法會恢復二讀辯論」。這句話，顯然是政府想杜絕社會的「幻想空間」，表明不會放棄修例。但在一場規模如此龐大的遊行後當晚，當局就如此斬釘截鐵，客觀效果而言，等如向社會展示了無論民意有多浩大，政府仍然會依舊推動和通過修例，可謂十足挑釁意味。

民陣昨發起遊行反對《逃犯條例》修訂，大會稱有103萬市民參加。警方則稱高峰期有24萬人參與，引起社會關注。（資料圖片/林若勤攝）

+ 2

林鄭賭示威者會無奈「硬食」？

須知道政治家要有政治倫理和責任感。在一般情況下，民選領導人若然面對如此龐大的示威，必然要妥善回應，否則等同與民為敵，遭受選民懲罰。但在香港，眾所周知，行政長官由於仍未由普選產生，故此只要獲得立法會足夠議員支持，政府其實可以強推法案。這背後潛藏的是一種「有權用到盡」的心態——只要政府有權這樣做，它就不用忌憚社會民意。但這種管治手法有如政治賭博，賭的是反對者不會將抗議行動升級，不會與政府全面鬧翻。

然而，林鄭的賭博其實相當高風險。香港這個社會，一來非常信奉民主、法治等理念，認為政府即使非普選產生，也應向廣大市民負責；二來經過佔領運動、旺角騷亂等事件後，社會對於政府不信任及不認同，民怨很容易激發。所以，若然林鄭月娥執意逆民意而行，其實沒有人能夠百分百肯定，市民仍然會無奈接受，而不是發難甚至失控。

更重要的是，目前社會已滋生這樣的苗頭。在星期日大遊行結束後，一小撮較激進的年輕人留了下來，待子夜過後即衝擊立法會，以鐵馬與警方互有攻勢，造成數人受傷。使用武力、襲擊警方，向來被視為不應該的，但今次事件特別的是，溫和民主派大致沒有譴責或「割蓆」，反而社會上不少聲音對於這小撮人寄予同情。為甚麼會這樣呢？

社會是否開始同情衝擊者？

我們當然認為，港人應該以和平的方式表達意見，任何暴力行為都是毫無必要的。但是，官員不得不正視一個社會現實：似乎有些人不只不恥政府對民意無動於衷，甚至開始理解為甚麼有人採取較激進的手法，例如使用武力衝擊。這種情況，比起2014年的新界東北撥款示威、佔領運動、2016年旺角騷亂，顯然不同——以往社會大多數人都不會同情使用武力的激進示威者。

是故，當和平集會後有激進人使用武力，而且社會竟然譴責聲音疏落，實為對政府響起管治警告。一旦林鄭月娥的政治賭博失了預算，當其勉強而為之時，反對者會不惜升級抗議行動，最後會是整個香港賠上代價——溫和的反對聲音轉趨激進，年輕一代要在街頭浪費寶貴青春甚至血汗，整個社會也陷入撕裂和內耗。

一個傲慢的人玩火，是他個人的事；但一個傲慢的特首玩火，賭注卻是整個社會。《逃犯條例》修訂一事演變至今，林鄭月娥何時才能看到問題？