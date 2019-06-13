【逃犯條例】霸王硬上弓非出路　林鄭切勿心存僥倖

反對修訂《逃犯條例》的運動在周三（6月12日）演變成一場大規模佔領，反映《香港01》一直以來的憂慮有理——政府急於修例，沒有做好諮詢及接納理性意見，終爆發政治危機。 解鈴還須繫鈴人，特首林鄭月娥應撥亂反正，包括如《香港01》所提倡的，先處理「殺人放火」等較少爭議的重罪，及在《逃犯條例》加入人權條款，賦予法庭把關權力。她若心存僥倖，以為可以「快刀斬亂麻」，終必弄巧成拙。

在6月9日大遊行後，特首林鄭月娥仍矢言二讀《逃犯條例》修訂草案，令很多人也好奇她到底在想甚麼，為何可以置民意於不顧。

首先，政府安排繞過法案委員會，並在6月12日直上大會二讀，本來已經是想速戰速決。其次，雖然修例未經法案委員會討論，本應需時較長來二讀，但立法會主席梁君彥在星期二（6月11日）預告，只預留兩次會議時間辯論，並預計於下星期四（6月20日）付諸表決，更見他們想用「快刀斬亂麻」的策略。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，中午12時後愈來愈多人到現場，佔領金鐘道、夏愨道等多個主要幹道。（林若勤攝）

速戰速決的考慮

從政治現實角度看，林鄭月娥兩次微調方案後，及在中聯辦的「箍票」下，幾可肯定自由黨、經民聯等商界議員均會投下贊成票。故此，反對的聲音再大也好，方案肯定能夠在立法會獲得通過。加上這次修例既涉及打通香港與內地的法律限制，並獲中央官員明確支持，林鄭此際迎難而上，正是向中央政府展示其決心的好時機。

從策略來說，香港人向來以溫和手法示威，除了遊行之外，就是佔領街頭。即使每次總有人希望行動升級，例如以武力衝擊警方防線和立法會，但這些必然是少數，警方足以鎮壓。故此，當局有可能認為即使強行通過表決，外面的示威者也「亂極有個譜」。

另一方面，即使強行通過表決後，示威者不肯散去，甚至有更多人前往金鐘增援和佔領也好，政府可能也是有恃無恐的。因為前車可鑑，2014年佔領運動雖然一度聲勢浩大，但梁振英政府採取「拖字訣」，令群眾的「民氣」無以為繼，佔領人數愈來愈少。林鄭政府或有相似的想法，以為即使強行修例，民眾也只是會在道路上聚集一、兩個月，無關痛癢。

強硬表決的隱憂

但是，這只是心存僥倖的心態。第一，雖然很多香港人也明白，武力衝擊是不必要而且不應該的，但任何一場群眾運動，都會有偶發性、難以預料的情況發生。政府怎能夠肯定，民怨發洩起來時不會出亂？任何負責任的政治家，都不應該拿社會和市民安全來打賭。

第二，即使退一步說，若然佔領者真的會隨時日而慢慢散去，這代表政府解除危機嗎？斷然不是。佔領運動正是最具說服力的例子，說明民眾散去，不代表民怨散去。事實上，民怨仍然存在於香港社會，而且愈積愈深。2016年的旺角騷亂，是其中一次爆發點；現在《逃犯條例》引起的動蕩，也是一次爆發點。在林鄭餘下三年任期，誰能預料會否有另一次民怨爆發？

民怨的深層成因

今次民怨的爆發，除了因為部分人衝着《逃犯條例》的法理問題而來，還有不少人不滿林鄭的管治。一方面，林鄭治下的民生每下愈況，住屋問題未見改善，很多年輕人根本看不到出路，有錢的人可以移民，但廣大基層卻是無路可逃。而且，政府施政有向商界傾斜之嫌，不只在修訂《逃犯條例》過程中只聽商界意見，在收回土地發展等問題上，當局亦多次站在既得利益的一方。

另一方面，林鄭的個人作風亦出現了極大問題。她起初上任時，聲言自己會謙卑聆聽，然而實際上卻是態度傲慢。例如林鄭曾經批評法律界人士「精英心態」，在今次修例過程中，她又說法律界人士誤解、不清楚修例詳情，引起大律師公會、法律界選委等人反感。對於社會廣泛的質疑聲音，她又說成是「廢話」。種種問題累積下來，令林鄭政府在上任兩年還未夠之時，已經民心盡失。情況惡化之快，可能遠超歷屆政府。

故此，特首林鄭月娥若明白問題核心和深層次成因，實不應該強硬闖關，打賭示威者終會和平散去。反過來，她須回應大律師公會等的訴求，在《逃犯條例》增加人權保障等，確保被移交者能得到公平審訊的權利，以此疏導民怨。長遠而言，她必須令香港管治重回正軌。否則，她餘下的三年任期，或即使在政治精英的護航下連任，亦只會面對一次又一次的管治危機。而且，隨民眾抗爭愈來愈成熟，政府亦會愈來愈難拆解。「失治之城」，並非不可能成真。