希臘「極左」總理敗走大選　民粹主義純屬周期現象？

希臘周日(7月7日)舉行大選，時任總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（SYRIZA）執政四年多後，被中間偏右的新民主黨（New Democracy Party）取代。新民主黨黨魁米佐塔斯基（Kyriakos Mitsotakis）已於周一宣誓接任總理。
希臘作為本世紀歐洲民粹思潮崛起的「始祖」，齊普拉斯敗走大選，不但是其選舉承諾與施政存有巨大的期望落差招致，同時或有一葉知秋的啟示——民粹主義僅是周期現象而不是趨勢，一旦民眾發現新勢力也不能撼動舊有的政經秩序時，便會回歸到主流、中間路線的懷抱。
希臘大選：希臘走過國債危機，但仍深陷於低薪與失業的社會問題。（Getty Images）
即使齊普拉斯在位期間，帶領希臘從為期九年的援助計劃抽身，名義上正式踏入後歐債危機時代，但周日的選舉結果卻反映出，民眾仍視SYRIZA為功不抵過的政權。SYRIZA在2009年大選中僅得單位數的支持率，但夾着民眾對緊縮政策的不滿，齊普拉斯於2015年成功翻盤，成為歐洲第一個公開反對緊縮政策的執政黨，惟四年後選民也不得不正視選舉承諾和實質施政，存有莫大的鴻溝。
回望處於歐債危機的希臘，齊普拉斯脫離政治現實的選舉承諾，的確是為選民在窘困提供了不錯的迷幻藥。試想像，當一國經濟已跌入谷底，失業率達25%（青年失業率更高達五成），選民自然會急於求變，寄望政治新面臉孔能打破舊制的無能，釜底抽薪。當年，齊普拉斯依靠簡單易明的政綱和口號——反對緊縮措施及增加公共開支，並將一眾歐洲的債權國打成「人民公敵」，拉攏選民，惟此等政治承諾在儼如財政黑洞的逃稅大國，充其量也是緣木求魚的選舉伎倆。
希臘大選：領導新民主黨的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）7月7日贏得大選後，向支持他的人打招呼。（Getty Images）
要盤點齊普拉斯為選民帶來的挫敗感、失望感，莫過於希臘終歸都無法向歐盟和國際貨幣基金組織（IMF）爭取他許下的政治承諾。2015年1月，齊普拉斯發出結束「緊縮政策的惡性循環」的誓言，帶領SYRIZA以輕微優勢贏得大選，惟不出半年他即要面對債主登門討債的現實。
簡而言之，當SYRIZA矢言要結束緊縮政策，歐洲央行隨即剪斷希臘緊急資金的來源，結果令國內銀行擠提，迫使齊普拉斯實行資本管制，嚴重打擊營商環境和信心。同年9月大選中，希臘選民以「變相公投」的方式，拒絕歐盟援助計劃的新條款。 然而，當債權人再施加壓力，希臘政府無力招架，最終更要為了價值860億歐元的第三筆援助金額，重組內閣，踢走不願妥協的成員。
希臘大選：總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（Syriza）在2019年5月的歐洲議會選舉大敗。（Getty Images）
四年後，希臘的經濟條件較2015年改善，並且從援助計劃中抽身。但是，齊普拉斯除了違背選舉承諾，屈服於IMF、歐盟的「債務霸權」外，迄今希臘失業率仍處於18%，絕非選民期望看見的數據；再者，他向中產增稅來補助基層的大計，亦惹起不少排拒。更甚者，他承諾打擊逃稅、漏稅來增加庫房收益，好讓政府作二次分配的承諾，也消失無蹤。
希臘大選：希臘政府與歐盟達成的救助協議在國內引起巨大分歧。（Getty Images）
當然，早前齊普拉斯為解決歷史問題，力挺馬其頓更改國名，為他嬴得了諾貝爾和平獎的提名，與此同時，身分認同的問題或多或少亦使得這歷史協議的評價好壞參半，惟亦遮掩選民對SYRIZA的失望。民粹政治危險之處，不在於慷慨陳詞，煽動群眾情緒的效果，而是「人民的代表」往往自封無所不能。操作上，他們往往將「民眾」置於建制的對立面，劃出敵我分明的戰線，一如齊普拉斯欲挑起國民對債權人的怨忿，繼而提出難以實現的政治承諾。事實上，齊普拉斯所吃的果，歸根究柢也是當初希臘在華爾街大行高盛的奇技淫巧下，掩蓋了一筆龐大的公共債務，以符合加入歐元區標準時所種下。新民主黨擊敗SYRIZA，不但是歐洲民粹浪潮的挫折，也樂觀地令人聯想到，民粹主義只屬於危機時代的反射現象，而非難以扭轉的趨勢。