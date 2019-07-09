希臘「極左」總理敗走大選　民粹主義純屬周期現象？

希臘周日(7月7日)舉行大選，時任總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（SYRIZA）執政四年多後，被中間偏右的新民主黨（New Democracy Party）取代。新民主黨黨魁米佐塔斯基（Kyriakos Mitsotakis）已於周一宣誓接任總理。

希臘作為本世紀歐洲民粹思潮崛起的「始祖」，齊普拉斯敗走大選，不但是其選舉承諾與施政存有巨大的期望落差招致，同時或有一葉知秋的啟示——民粹主義僅是周期現象而不是趨勢，一旦民眾發現新勢力也不能撼動舊有的政經秩序時，便會回歸到主流、中間路線的懷抱。