大罷工、停交通　香港人的無奈

周一（8月5日）大批示威者堵塞交通、阻礙列車運作，不少市民罷工和罷市，在香港這個以經濟為重的國際城市，無疑沒有人樂見。但令人無奈的是，這個僵局卻沒有人願意打破，令社會一同付出代價。

反政府市民發起的大罷工及不合作運動，如期在周一發生。觀塘綫全綫暫停服務，港島綫、東涌綫、東鐵綫、西鐵綫等局部暫停。道路交通方面，青山公路元朗段、龍翔道等亦遭堵塞，多條巴士線需要改道或暫停。

這種不合作運動有其不道德的一面，有如干涉了別人選擇上班的自由。部份市民因為受阻而鼓譟，是必然的結果。例如有任職紀經的受訪者向《香港01》表示，合作運動影響他人，「不是太好」。但同時值得深思的是，為何有很多民眾體諒示威者的行動，甚至予以支持，認為不合作運動和罷工並不涉及暴力，是「可取」做法。

生活受影響、行程被打亂，沒有人願意；市民罷工，商戶罷市，更會連累生計。對於這個局面，不少人的感受是無奈，反映出他們認為事情縱然不理想，但也無法避免。在8月5日前幾天，社會已經看出僵局難以打破，因為雙方都爭持不下：示威者每個周末均上街生事，甚至暴力一直升級，愈來愈危險；政府沒有妥協的打算，只譴責示威者的暴力行為。最終，事情演變出一場在香港非常罕見的大罷工和交通癱瘓，叫人無奈。

今早8時許，黃大仙中心對開龍翔道，有近50名示威者撐起雨傘，站在馬路中心。（蔡正邦攝）

正如「01觀點」於8月4日指出，當前局面「幾乎所有人都有份促成」，示威者有責任，但政府和警隊也有責任。任何人想將責任只推到一方身上，都是偏頗的。更重要的是，要收拾殘局，不能只譴責和追究責任，更要提出切實可行的方案解社會燃眉之急。即使是反對示威者的市民，也希望特首林鄭月娥能提出較有效的「拆彈」方法。

從實用主義角度看，林鄭在周一的記者會上宣布，政府部門和警方將每天召開記者會，可謂無補於事。連民建聯立法會議員蔣麗芸也直言，「林鄭特首在記者會上提出很多問題！但解決方案呢？失望！！！」，可見「每天召開記者會」並不被視為解決之道。歸根究柢，當前的管治危機不只因為政府的解說和溝通不足，而是政府沒有回應市民訴求。

鑽石山站、炮台山站有示威者阻礙車門關閉及與乘客指罵。（曾凱欣攝）

無可否認，示威者並非所有訴求都合理，政府並不用悉數答應，但訴求背後的理由和所反映的疑慮卻須處理。以獨立調查委員會為例，它的根源在於社會對警隊失去信心，特別是7月21日元朗事件後，他們希望一個擁有法定調查權的機構、具公信力的人士調查衝突雙方的責任，確實有其道理所在。不難理解為何勞福局前局長蕭偉強、運房局前局長張炳良、終審法院前任首席法官李國能等均支持獨立調查。政府即或有原因不便成立，也須設法回應社會疑慮、疏導民情。

隨着僵局持續，社會上下一同付的代價愈來愈大。爭議雙方，包括示威者和政府，能給香港人免於無奈的自由嗎？