義憤縱然填膺　社會勿亂方寸

44人因為7月28日上環衝突而被控暴動，令人扼腕。社會不認同暴力，但示威者的出發點始終獲得同情甚至支持，而且沒有人願看見年輕人因為社會衝突而斷送一生前途。 不論是示威者或社會各界，在此風高浪急之際，須理智而務實地尋求出路，切勿在憤怒中亂了方寸。

正身陷囹圄的梁天琦於7月28日發公開信，提醒示威者「不要被仇恨支配」，勿「以自己寶貴的生命和他們對賭」。如此勸告，若出自其他人之口，或被嘲為「冷氣軍師」。但梁天琦曾經是站在社運最前線的年輕人領袖，在2016年旺角騷亂中亦曾義憤填膺，並因為暴動罪而判囚長達六年，這或許解釋了為甚麼他的勸告沒有惹起「勇武派」的反感，甚至廣為傳閱，贏得認同。

仇恨支配 互相滋長

毋庸置疑，目前社會正逐漸被仇恨支配。示威者在街頭動武，甚至向警察拋擲重物，威脅其人身安全；另一方部分警員亦未能專業執法，屢次涉嫌違規違例。連本應較為冷靜的教育工作者亦失了方寸，一名助理校長在社交媒體公開咒罵警察家人，涉嫌違反專業操守，校董會正嚴肅跟進。這種互視仇視的情況對哪一方都沒有好處，甚至會滋長對方的仇恨；示威者的代價更會愈來愈大。

示威者不滿政府沒有正面回應訴求，不滿警隊沒有恪守紀律，這些想法，社會都可以理解。但是，他們絕不能不擇手段，必須考慮應該採取甚麼方法表達訴求。第一，暴力帶來的傷害甚大，他們不應該使用；第二，若然他們的做法難起果效，例如隨意地阻塞列車，意義不大；第三，若然他們的方法會惹來反感，便會令社會失去焦點，忘了原本真正的訴求。正如梁天琦亦向示威者進言：「政治的工作不只是要令支持自己的人繼續支持自己，而更是要令不支持自己的人轉為支持自己，改變想法，認同自己的方向。」

故此，示威者即使義憤填膺，甚至充滿怨恨，但他們若希望訴求得到實現，便不得不採取和平而務實的方式，尋求社會認同。為平息愈演愈烈的警民衝突，「01觀點」亦一直支持成立獨立調查委員會，由具公信力的退休法官獨立調查衝突成因及雙方責任。為了令躁動不安的社會即時降溫，支持政府和警隊的市民亦不能因為仇恨他們眼中的「暴徒」而失去客觀，他們應明白此舉能裨益於警隊和社會。

更根本而言，政府須全面檢討香港問題，包括政策制訂、政治制度、經濟結構等。須知道民怨爆發有其深層遠因，除了民主政制裹足不前外，一大關鍵在於香港政府放任自由市場，態度近乎怠政，導致房屋、醫療、安老、貧富懸殊等問題不斷惡化，最終以街頭衝突的形式呈現出來。全面改革已是刻不容緩。